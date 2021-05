UNG BONDE: Camilla Røed er bekymret for statens manglende vilje til å prioritere unge bønder. Foto: Sindre Nyborg

Bonde Camilla Røed (27): − Vi blir ikke hørt

Camilla Røed (27) overtok familiegården sammen med mannen sin som 21-åring. Hun mener bønder ikke blir hørt i årets jordbruksoppgjør.

Den unge bonden giftet seg og tok over familiegården da hun var 21 år gammel. Drømmen var å bli bonde og drive med matproduksjon.

– Det er et viktig og samfunnsnyttig yrke, og samtidig lærerikt og utfordrende, sier Røed.

Hun var heldig og traff mannen sin som også ønsket å jobbe på gård. Han ville drive som melkebonde. Et halvt år etter bryllupet kjøpte de Camillas familiegård og satte i gang driften. Den unge bonden beskriver det som en livsstil.

– Vi har investert mye, og det hadde vært vanskelig uten et felles ønske om å satse på det. Vi er heldige som er to om prioritering av tid og penger, legger hun til.

– Manglende vilje til å prioritere unge

På gården har de 60 melkekuer, og driver også med ammeku og kornproduksjon. 27-åringen anslår at jobben på gården er tre årsverk, fordelt på ekteparet og hjelp fra foreldre og avløsere.

Men med tilbudet som ble presentert av regjeringen denne uken er hun redd for at det blir vanskelig å rekruttere nye, unge bønder.

– Når staten kom med sitt tilbud, så var det en tøff og tung dag. Det var et slag i bakken å føle at vi blir ikke hørt. Det viser en manglende vilje til å prioritere unge og prioritere slik næringen ønsker.

FULLTIDSJOBB: Camilla Røed eier 60 melkekuer sammen med mannen sin. Foto: Privat

På vakt 24 timer i døgnet

Rammen for tilbudet i jordbruksoppgjøret er på rundt 900 millioner kroner. Bønder i Norge mener statens tilbud er altfor dårlig.

Tilbudet er under halvparten av det som var bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.

Camilla Røed forteller at tilbudet til regjeringen påvirker flere ting, blant annet inntektsmulighetene deres. Det hun likevel er mest bekymret for er utviklingen i næringen.

– Tilbudet påvirker også om vi føler at jobben vår blir verdsatt. Om det er noen som setter pris på at vi er på vakt 24 timer i døgnet, og om Norge i det hele tatt ønsker norsk matproduksjon.

– I tillegg til kroner og øre, er det signalene som blir sendt med dette tilbudet som er vanskelig, sier Røed.

Olaug Bollestad (KrF) er landbruksminister. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Landbruksministeren: Et tilbud er alltid et utgangspunkt

Bøndene ønsket ikke å gå inn i forhandlinger med staten fordi de mente tilbudet, som var under halvparten av bøndenes krav, var for lavt. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har uttalt at hun er svært skuffet over at bøndene ikke ville sette seg til forhandlingsbordet.

– Det var lagt til rette for forhandlinger om å redusere inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper ytterligere. Og vi var også tydelige på at vi var forhandlingsdyktige på alle enkeltelementer i avtalen, sier hun til VG.

Bollestad mener tilbudet la grunnlaget for et sluttresultat som reduserte inntektsforskjellene mellom jordbruket og lønnsmottakere.

– Hvordan et eventuelt sluttresultat kunne ha vært, får vi aldri vite. Et tilbud er alltid et utgangspunkt for videre forhandlinger, sier landbruksministeren.

Derfor ville ikke Bondelaget forhandle med regjeringen I en pressemelding opplyser Bondelaget at det ble brudd fordi regjeringens tilbud ... ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor.

ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om.

ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift.

fortsetter dagens retning mot større og færre bruk. Vis mer

FREMTIDIG BONDE: Camilla Bye (28) holder på å overta farens oppgaver på familiegården. Foto: Privat

– Må tette lønnsgapet

En annen ung bonde som er oppgitt over statens tilbud er Camilla Bye. Hun er 28 år og har akkurat startet overtagelsen av foreldrenes gårdsproduksjon. Oppstartsåret er ofte det vanskeligste, fordi statens tilskudd blir betalt etterskuddsvis.

– Vi tar det litt gradvis, så nå har jeg tatt over storfeproduksjonen. Egg- og kornproduksjonen vil jeg overta etter hvert, sier Bye, som også har snakket med Bondebladet tidligere.

Hun har tatt en bachelorgrad i agronomi, som er en samlebetegnelse for det som har med landbruk å gjøre. 28-åringen er enig med Røed i at tilbudet til staten er for lavt.

– Jeg tenker at det er veldig lavt. Det er jo det opprøret bunner i og. Vi må tette lønnsgapet opp til andre yrkesgrupper, sier hun.

Bye tror at utviklingen kan bli krevende hvis deres yrkesgruppe fortsetter å bli hengende bak.

– Vi avhengig av tilskuddet fordi det er med på å holde matvareprisene nede og sørge for mulighet til å drive landbruk i hele landet, så vi kan få dekket noe av inntekten vår fra statlige tilskudd.

Hun forteller at om tilskuddet ikke er godt nok, så må bøndene ha andre jobber ved siden av gårdsdriften, avhengig av størrelse på gårdsbrukene og produksjon.

– Men det er jo valgår, så jeg håper det kan bidra til at forbrukere kan se nødvendigheten i at det skjer noe nå. Vi må begynne prosessen med å få like gode vilkår som andre yrkesgrupper, legger hun til.

DYREELSKER: Bye ser for seg å drive gården om kort tid. Foto: Nina Noreen

Brøt forhandlingene

Arthur Salte er sentralstyremedlem i Norges Bondelag og har tidligere sagt de hadde store forhåpninger til Olaug Bollestad (KrF) som landbruksminister.

– Hun har gitt oss forventninger til at landbruk er viktig, og vi har følt oss sett og verdsatt. Og da dette (statens tilbud) kom, så følte vi at det manglet den viljen i tilbudet som har vært forventet.

Bollestad legger til at det er vanlig og naturlig at bøndene markerer seg når det er blitt et brudd. Nå sendes regjeringes tilbud videre til Stortinget, og det er opp til dem om oppgjøret blir vedtatt som jordbruksopprør.

– Jeg hører på bøndene, og for KrF har matproduksjon og et levende landbruk over hele landet alltid vært viktig.

Hun mener bøndene burde ha sett på mulighetene i forhandlingene for å få en jordbruksavtale i boks.

– Staten la fram et tilbud som la godt til rette for å redusere inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. I sum mener jeg dette ga godt grunnlag for videre forhandlinger, til det beste for næringen, sier Bollestad.