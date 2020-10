STOLT: Kusinen til Barrett, Noelle Ory Lorentsen, har giftet seg med en nordmann fra Mo i Rana og flyttet til Norge. Hun har fulgt godt med på kusinens nominasjon til høyesterett: – Alle som kjenner meg vet at jeg er stolt av kusinen min. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Barretts kusine til VG: – Jeg har aldri spurt Amy om politikk

Mens hele verden har diskutert nominasjonen av Amy Coney Barrett til høyesterett, har kusinen Noelle Ory Lorentsen sittet hjemme i Asker.

I et stort, svartmalt funkishus, i det som ser ut som en helt alminnelig nabolag, bor kusinen til hun som nå er på god vei til å bli en av USAs mektigste kvinner.

Som barn lekte Noelle Ory Lorentsen (45) side om side med høyesterettsdommer-nominerte Barrett. Som ungdom gikk de sammen på High School i den lille forstaden de vokste opp i, like utenfor New Orleans. Sammen med resten av den katolske storfamilien, feiret de alle høytidene sammen. Da Lorentsen giftet seg med Arve Lorentsen fra Mo i Rana, var det faren til Barrett som viet paret med den norske familien tilstede.

I dag bor Barrett og Lorentsen på hver sin side av dammen, og står på hver sin side av politikken. Mens Barrett er republikaner, er Lorentsen demokrat. Likevel er Lorentsen klar på hva hun mener om kusinen sin.

– Hun er den mest intelligente jeg kjenner.

TIL HØYESRERETT: Republikanske Amy Coney Barrett kan bli utpekt til høyesterettsdommer på livstid i slutten av oktober. Nominasjonen av Barrett har fått mye oppmerksomhet grunnet flere konservative abortuttalelser. Foto: Shawn Thew, EPA

Forsvarer kusinen

– Her er et av julekortene fra Amy og familien, sier Lorentsen med tjukk amerikansk aksent, mens hun holder opp et bilde som viser den nominerte høyesterettsdommeren med mann og barn.

Hun kan navnet på alle de syv barna til Barrett, og peker ut hver og en av dem for VGs journalist.

Hjemme hos familien i Asker er det pyntet for Halloween. Minstemann, Erik (9), har på seg cowboyhatt. Familien har lenge bodd i Texas, men snart er det tre år siden de flyttet til Norge og fire år siden Lorentsen sist så sin kusine.

Siden den gang har mye skjedd.

Etter høringen av Barrett forrige uke, gjenstår det bare en siste avstemning i Senatet 26. oktober, før hun kan bli høyesterettsdommer. Etter det kan hun bli sittende som dommer livet ut.

Selv om Lorentsen står på andre siden politisk, er hun ikke i tvil om at kusinen, som mange spår vil være en av de mest konservative dommeren i historien, er velegnet for jobben som høyesterettsdommer.

– Amy ser alltid personen som sitter foran seg, og hun er ikke opptatt av prestisje eller ryktet sitt. Hun bryr seg først og fremst om menneskene hun møter. Jeg tror hun vil være en rettferdig dommer, forteller Lorentsen.

fullskjerm neste NÆR FAMILIE: På bildet poserer Amy Coney Barrett side om side med sin kusine Noelle Ory Lorentsen. Bildet ble tatt i bryllupet til Barretts søster i 2003 i New Orleans.

– Jeg er stolt

Under den omstridte nominasjons-seremonien til Barrett i Rosehagen, satt Lorentsen og mannen oppe hele natten for å se på.

Selv om hun ikke er overrasket over at kusinen har nådd så langt, fikk hun gåsehud da hun hørte de ropte opp navnet hennes.

– Amy var den eldste av 29 søskenbarn, og var alltid lederen. Lederrollen kom liksom naturlig for henne. Hun satt alltid i gang leken og lagde reglene, forteller kusinen og fortsetter:

– Alle som kjenner meg vet at jeg er stolt av kusinen min, selv om vi står veldig forskjellig politisk. Hun har syv barn, to adopterte og et med downssyndrom, og har nå kommet helt til høyesterett.

Les VGs spesial: Slik spredde smitten seg under Rosehagen-seremonien

FRA TEXAS TIL ASKER: Den norsk-amerikanske familien flyttet til Asker for tre år siden. Til neste år er Lorentsen statsborger, og kan stemme i Norge. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Snakker ikke om politikk

Oppveksten til de to kusinene fra Louisiana var preget av sterke, katolske tradisjoner. Faren til Barrett var dekan i den katolske kirken, og var ofte med på å holde ofte messe. Lorentsen forteller at Barrett er en hun anser svært religiøs. Likevel tror hun ikke at troen vil påvirke Barrett i jobben som dommer.

– Da vi lekte sammen som barn var hun alltid opptatt av å følge regler. Jeg tror hun fint kan skille mellom det som er lovverket og det som er troen hennes, påpeker Lorentsen.

For henne er Barrett først og fremst en familiemor som alltid har satt barna først.

– Jeg har aldri spurt Amy om politikk. Jeg har faktisk ingen anelse om hva hun mener om abort, sier Lorentsen og trekker på skuldrene.

– Det jeg vet, er hvor nære hun er hver eneste en av de syv barna sine. Hun tar hver og en med på turer alene når hun kan, og gir dem individuell oppmerksomhet. Jeg vet at familien vil alltid være det viktigste for henne.

Lorentsen husker fortsatt de morsomme bursdagskakene og temafestene Barrett arrangerte for barna sine.

– Jeg tror ikke noen av barna hennes tenker på moren sin som noe karrierekvinne.

Unngår å lese kommentarer

Med hjelp fra barna, finner Lorentsen frem både fotoboken fra High School og bilder fra Barretts søsters bryllup i 2003. Sammen poserer Lorentsen og Barrett smilende foran alteret med bruden.

Kusinen kjenner seg ikke igjen i hvordan Barrett har blitt fremstilt i media etter hun ble nominert.

– Jeg tror mediene tar mye feil når de skriver om henne. Det er mye som ikke stemmer. Jeg prøver å unngå å lese kommentarer og slikt, folk skriver jo helt forferdelige ting.

For henne gjorde det særlig inntrykk da kusinen som ung kom inn på det prestisjefylte Rhodes college, uten å fortelle det til noen.

– Hun har alltid vært ydmyk. Og det tror jeg hun vil forbli hele veien.

«OUTSIDER»: I hverdagen som barnehage-ansatt i Asker føles politikken i USA langt borte. Det å bo i Europa har fått Lorentsen til å innse at det finnes andre, større saker enn det oftest står på dagsorden i hjemlandet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Familiens sorte får

I dag føler Lorentsen at hun står og ser på politikken i hjemlandet som en utenforstående.

Hun er, ifølge seg selv, familiens sorte får, etter at hun både giftet seg med en utledning og stemmer demokratisk.

– Etter at jeg flyttet fra USA har jeg innsett at det er andre, større problemer som også burde få minst like mye oppmerksomhet som abortspørsmålet. Jeg tenker på miljø, for eksempel, og at mennesker som faktisk er på jorden nå er like viktige som de ufødte.

Men når hun snakker om kusinen, vil hun helst holde politikken ute av syne.

– Amy er en virkelig ekte og genuin person.

Publisert: 19.10.20 kl. 09:01