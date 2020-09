Bent Høie: – Forventer at kommunen vil følge Helsedirektoratets råd

I helgen ble det full klinsj mellom regjeringen og byrådet i Oslo om det bør innføres strengere tiltak i hovedstaden. Nå sier Bent Høie at han forventer at kommunen følger rådene fra Helsedirektoratet i kveld.

Fredag mottok Oslo kommune et notat med forslag til ytterligere tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. I notatet foreslås de blant annet forbud mot private arrangementer på flere enn fem personer, påbud om munnbind.

Byrådet møttes lørdag, men innførte ikke de nye anbefalte tiltakene. De har imidlertid invitert til en pressekonferanse klokken 18 i kveld.

Dette er tiltakene Helsedirektoratet har anbefalt 1. Maks antall private samlinger: 5 pers (husstandsmedlemmer kan være flere)

2. Maks. antall personer på arrangementer: 50

3. Pålegg om bruk av hjemmekontor «for alle som kan» fra arbeidsgiver Oslo kommune (Helsedirektoratet oppfordrer statlige aktører om det samme)

4. Forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.

5. Styrke etterlevelse av bruk av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo.

6. Intensivert kontroll av serveringssteder, inkludert tilstrekkelig avstand mellom kunder både innendørs og i køen ved innslipp.

7. Stans i innslipp til utesteder kl. 22. Vis mer

Helseminister Bent Høie varslet på søndag at han er forberedt på å gjøre nasjonale vedtak om byrådet ikke følger opp Helsedirektoratets råd om blant annet forbud mot private samlinger på mer enn fem personer- altså vil han overkjøre kommunens vurderinger.

Under regjeringens pressekonferanse mandag formiddag, sier helseminister Bent Høie at han forventer at kommunen innfører tiltakene:

– Jeg forventer at kommuner vil følge helsedirektoratets råd, sier han.

Det ser dermed ut til at Høie avventer videre tiltak for å se hva kommunen bestemmer seg for på sin egen pressekonferanse senere mandag. Han viser også til at det er invitert til et møte med alle kommunene i bo- og arbeidsmarkedsregionen Oslo, som VG skrev om tidligere mandag. Der skal det vurderes om det bør innføres strengere tiltak også i disse kommunene.

– Dere har tidligere sagt at man har best oversikt lokalt og at det beste er å gjøre lokale vedtak. Hva har forandret seg i Oslo?

– Det beste er at tiltak iverksettes lokalt. Så er det sånn at FHI og Helsedirektoratet har i oppgave å gi faglige råd underveis. Min vurdering er at det beste er å gjøre lokale vedtak. Men det betyr ikke at regjeringen vil sitte i ro å se på det dersom en kommune ikke gjør dette. Derfor har vi et system som gjør at vi kan gripe inn nasjonalt.

Høie sier at dette ikke er noe forsøk på å presse kommunen til å innføre tiltak, men snarer å fortelle dem hva som er realiteten.

– Hvis Oslo ikke innfører tiltakene i kveld, hvilken frist har de fått?

– Vi har ikke gitt noen frister, men har en åpen dialog. Vi skal også ha et møte om dette i kveld.

– Når vil du gripe inn?

– Forhåpentligvis blir ikke det nødvendig.

Byrådsleder Raymond Johansen var søndag tydelig overfor VG om at de ikke hadde planer om å stramme inn enda mer på mandag. Spesielt hvis smittetallene fortsatt går ned, slik de har gjort de siste dagene.

Guldvog: Lurt å iverksette kraftigere tiltak

Helsedirektør Bjørn Guldvog skryter av måten lokale utbrudd av corona har blitt håndtert med lokale tiltak.

– Fredag sa FHI og vi at det er nødvendig med en tydeligere innsats i Oslo, sier han. Helsedirektøren sier at det er mer «skjult smitte» i Oslo, og at flere store byer har undervurdert smitten innledningsvis.

– Det er veldig vanskelig å finne balansen for hvor sterke tiltak man skal ha, så vi har stor forståelse for at det er vanskelig i Oslo. Men for å forsikre oss om at vi har tilstrekkelig kontroll i denne fasen, tror vi at det er lurt å iverksette en kraftigere pakke med tiltak, understreker han på pressekonferansen.

Målet er å åpne så mye som mulig.

– Jeg tror vi er tjent med å få ned smitten raskt. Det er vårt råd både til kommunen og regjeringen.

Utvikler ny smittesporings-løsning

Det skal nå utvikles en ny smittesporingsapp, forteller helseministeren. Den skal erstatte den gamle appen «Smittestopp» som ifølge FHI har kostet oppunder 40 millioner kroner å utvikle. Appen fikk en bråstopp fordi Datatilsynet varslet om et forbud på grunn av behandlingen av personopplysninger.

Det skal ta åtte uker å utvikle de nye appen, som vil være klar ved utgangen av året. Appen skal ikke lagre data sentralt, men lokalt på telefonen for å hindre konflikt med personvernet.

Løsningen skal basere seg på Apple og Google sitt rammeverk, sier Gunn Peggy Knudsen ved FHI under pressekonferansen.

– Rammeverket er i tråd med anbefalinger i EU om digital smittesporing. Den gjør det enkelt å koble smittesporing i Norge med EUs arbeid, sier hun. Dermed blir smittesporing mulig på tvers av landegrenser.

– Fordi den heller ikke lagrer data sentralt, blir den mindre personverninngripende, understreker hun.

Arbeidet med apputvikling skal ut på anbud.

SKAL BYTTE: Den gamle Smittestopp-appen skal avvikles. Nå vil helsemyndighetene utvikle en ny app i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

Publisert: 28.09.20 kl. 14:07 Oppdatert: 28.09.20 kl. 14:37

