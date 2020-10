Thorbjørn Jagland bekrefter at han møtte Jeffrey Epstein i 2013. Foto: Heiko Junge / NTB

DN: Thorbjørn Jagland bekrefter å vært på møte med Epstein

Thorbjørn Jagland bekrefter at han møtte overgrepsdømte Jeffrey Epstein i 2013 og beklager at han sa noe annet til nobelkomiteens leder i 2019.

NTB

Nå nettopp

På spørsmål fra DN, videreformidlet av komitéleder Berit Reiss-Andersen til komitémedlemmene, svarte Jagland i desember i fjor at han aldri hadde vært i kontakt med Epstein.

Etter at avisen nå har fått opplysninger og dokumentasjon som knytter den tidligere statsministeren og Epstein til et møte 27. mars 2013, bekrefter derimot Jagland at Epstein var på møtet.

Møtet foregikk i Jaglands residens i Strasbourg, der han bodde mens han var leder av Europarådet. Epstein skal ikke ha deltatt aktivt i møtet.

– Da jeg svarte Berit Reiss-Andersen i desember i fjor, hadde jeg i tankene DNs gale og absurde konspirasjonsteori om at jeg hadde spist middag med denne personen i Paris i juni. Der kan det ha skjedd en misforståelse i kommunikasjonen som jeg tar på meg ansvaret for og beklager, skriver han til avisen.

Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en mindreårig kvinne for seksuelle tjenester. Han ble dømt til 13 måneder i fengsel. Han ble funnet død i fengselscellen sin i august i fjor.

Reiss-Andersen tar selvkritikk etter å ha formidlet ikke-korrekte svar fra Jagland.

– Dette har Jagland i går fortalt berodde på en misforståelse, og det legger jeg til grunn. Men det er selvsagt ikke heldig at jeg formidlet et svar som viste seg å ikke være korrekt, skriver Reiss-Andersen i en epost onsdag.

Publisert: 02.10.20 kl. 07:36