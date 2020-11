Sms-ene som avslører marerittet

Nærmere 100 tekstmeldinger avdekker hvordan coronaviruset spredde seg på sykehjemmet på Eidsvoll – og fikk dramatiske konsekvenser.

Nå nettopp

2. november tester flere ansatte ved det private sykehjemmet Villa Skaar Valstad på Eidsvoll i Viken fylke seg for coronaviruset. To dager senere får først én, og deretter to til, svaret de håpet de skulle unngå:

Positive.

I over tre dramatiske uker pågår en intens kamp om å stanse viruset i Eidsvoll.

Men nærmere 100 personer skal bli smittet som følge av utbruddet som startet på sykehjemmet. Til nå er ti sykehjemsbeboere i kommunen døde.

Da smitten først blir oppdaget hos tre av de ansatte 4. november, er det ingen som vet hvem den første smittede er, indekspasienten.

De smittede ansatte kan ha fått viruset av en pasient – eller av en annen ansatt man ikke vet at er smittet.

Bestyrer Marianne Stenberg i inngangsdøren til sykehjemmet. Foto: Terje Bringedal

Det er ikke konstatert hverken et utbrudd eller noe problematisk ved situasjonen rundt smittetilfellene. Det er foreløpig heller ingen mistanke om at beboerne er smittet. Så å si ingen har symptomer.

Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen bestemmer likevel at alle de 23 beboerne og de 47 øvrige ansatte skal massetestes samme dag.

De påfølgende dagene begynner sykehjemsbestyrer Marianne Stenberg løpende med å orientere kommuneoverlegen om testresultatene.

Slik er SMS-dialogen mellom sykehjemsbestyreren og kommuneoverlegen torsdag 5. november, klokken 13:08:

En dag etter at smitten først ble oppdaget hos en av de ansatte på sykehjemmet, er altså elleve personer bekreftet smittet; seks beboere og fire ansatte.

De smittede beboerne isoleres på rommene sine. De ansatte som ikke er nærkontakter fortsetter å jobbe, nå med fullt smittevernutstyr. Hver tredje dag testes de.

Kommunens smittesporere jobber på spreng, men fortsatt er det uklart hvor smitten kom fra.

Et døgn senere kommer flere prøvesvar. Nå skal situasjonen snus på hodet.

Ved 14-tiden fredag 6. november orienterer sykehjemsbestyrer Marianne kommuneoverlegen om de nye resultatene:

Resultatene fra massetestingen er nedslående. Totalt 12 beboere og seks ansatte er coronasmittet.

Alle som testet negativt skal testes på nytt mandag, avtaler sykehjemsbestyreren og kommuneoverlegen.

I mellomtiden mener kommuneoverlegen at de må forberede seg på en mer alvorlig utvikling.

I en SMS klokken 16.22, lørdag 7. november skriver han:

«Vi må nok ganske snart snakke litt om beredskap i forhold til om disse beboerne skulle utvikle alvorlige symptomer. Pr nå er det ingen restriksjoner i forhold til innleggelser på sykehus for eldre – men det er jo generelt slik at man har en høyere terskel for å legge inn svært gamle og skrøpelige. Nå er vel de smittede ikke i den kategorien. Men et møte for å avklare.

Og så har jeg tenkt på at jeg bør varsle A-hus i tillegg om utbruddet. Det gjør jeg i kveld. Akkurat nå er jeg invitert på middag – blir et kort besøk.»

Søndag formiddag 8. november får nok en ansatt påvist covid, etter å først ha testet negativt.

Samtidig får en beboer ved en av de andre institusjonene, det kommunale sykehjemmet Vilberg helsetun, påvist smitte. Kommunelegen orienterer sykehjemsbestyreren om dette, før han skriver:

Dette er første tegnet på at viruset har funnet veien ut av sykehjemmet. Totalt to ansatte som har jobbet på Villa Skaar, har også jobbet ved kommunal institusjon etter at smitten ble kjent, og i begge disse tilfellene ser kommunelegen det som sannsynlig at smitten har spredt seg.

Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen utenfor Villa Skaar Valstad. Foto: Terje Bringedal, VG

Ved Villa Skaar-sykehjemmet fortsetter smittetallene å stige.

En pasient som ved massetesting fire dager tidligere var negativ, tester nå positivt etter innleggelse på Ahus. Ytterligere en ansatt har fått positivt svar.

Dagen etterpå skal alle som testet negativt da smitten ble oppdaget, testes på nytt.

Sykehjemsbestyreren er engstelig, skriver hun i en SMS til kommuneoverlegen.

Mandag 9. november blir en eldre kvinne fra Eidsvoll virusets første offer ved sykehjemmet – fem dager etter at smitten først ble kjent.

Hun dør ved Ahus.

Samtidig testes alle beboerne som først var negative på nytt. De ansatte også. Resultatene som kommer tirsdag 10. november skaper overskrifter landet rundt.

19 av 23 beboere er nå bekreftet smittet. I tillegg har totalt 13 ansatte fått påvist corona.

– Dette er et virkelig mareritt å stå i, sier bestyrer Marianne Stenberg når VG besøker Eidsvoll dagen etterpå.

Bestyrer Marianne Stenberg. Foto: Terje Bringedal

Kommuneoverlege Carl Magnus spør seg hvordan smitten kunne spre seg så fort, men har flere ulike teorier på dette tidspunktet.

Kanskje kan det skyldes at man har gode smittevernrutiner for å beskytte pasienter, men ikke er like gode innad i personalgruppen. Kanskje har vi med en mer smittsom variant av viruset å gjøre. I tillegg har de eldre atypiske symptomer som kan være vanskelig å oppdage.

– Det er en fæl påminnelse om hvor galt det kan gå, sier han til VG da.

De neste dagene skal den fæle påminnelsen komme igjen – og igjen. Fra å være symptomfrie blir beboerne raskt veldig syke.

Dette er utdrag fra SMS-ene sykehjemsbestyrer Marianne sender for å holde kommuneoverlegen kontinuerlig oppdatert:

Det er 12 dager siden smitten ble oppdaget. Beboere som før har vært negative, tester positivt.

Etter å ha blitt orientert om det sjette dødsfallet gir kommunelege Carl Magnus et klapp på skulderen til de ansatte som nå står midt i marerittet.

Marianne svarer:

Onsdag 18. november dør en beboer på det kommunale sykehjemmet Vilberg helsetun på Eidsvoll.

To dager senere ramler en e-post fra presten og sognediakonen ned i innboksen til kommuneoverlegen. De er bekymret, og lurer på hva de kan gjøre til beste for dem som nå står i coronastormen.

Sognediakon Vegar Berntsen og sogneprest Inger Jeanette Enger har begge spesialkompetanse på samtaler med folk i kriser.

Kanskje er det ikke stort de kan hjelpe med, når man ikke kan møtes fysisk, undrer de. Men at de ansatte som jobber i kjernen av dette utbruddet har det svært tøft, er de ikke i tvil om:

«Vi vil jo ikke mase. Men ut fra tidligere erfaringer så er vel ansatte på Valstad nå i en situasjon som skulle tilsi krisehjelp, samtidig som kriseteamet vel trår i kraft først ved enda mer akutte kriser..»

«Kan du bruke oss til noe som kan være til hjelp for dere som nå bærer de store utfordringene og konsekvensene av korona- epidemien i Eidsvoll Ta gjerne kontakt!»

Kommunelege Carl Magnus sender e-posten videre til sykehjemsbestyreren, som kjenner situasjonen de ansatte står i aller best.

Fredag 20. November. Etter at en ansatt ved en omsorgsbolig har utviklet symptomer, testes alle her også. Fem ansatte og de fire faste beboerne, som er eldre utviklingshemmede i risikogruppen, tester positivt.

Nok en gang blir smitten knyttet til en ansatt som har jobbet på flere steder – blant annet på Villa Skaar Valstad. Ved det kommunale sykehjemmet Vilberg helsetun tester syv nye ansatte positivt.

På Valstad er det bare én av beboerne igjen som ikke har fått påvist smitte. Stadig flere ansatte tester positivt, og til sammen er 24 smittet.

Så langt er seks døde, men de neste dagene øker også dette tallet.

Etter det åttende dødsfallet griper ordføreren i Eidsvoll ordet.

– Det er utfordrende når viruset får virke uten at man vet at det er der. Selv om man kjører rutiner for smittevern, er det nesten umulig å forutse. Det er det som er så skummelt, sier John-Erik Vika.

Ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika. Foto: Frode Hansen

Dagen etter opplever sykehjemmet sitt niende dødsfall.

Samtidig avslører VG at en vikar, som har jobbet ved sykehjemmet under utbruddet, har varslet Helsetilsynet om brudd på smittevernreglene.

Kommuneoverlegen forsøker å berolige sykehjemsbestyreren. Han er ikke kjent med varselet VG omtaler og vil ikke kommentere det.

Han oppfordrer Stenberg til å holde ut, og skriver han blant annet:

Vikaren som varslet Helsetilsynet nektet å komme på jobb etter opplevelsen på sykehjemmet.

– Smittede personer gikk rundt som de ville og dørene sto helt åpne, forteller varsleren til VG.

Varsleren mener at sikkerheten til de ansatte og beboere ikke ble tatt på alvor.

Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, uttalte til VG at de vil ettergå saken og setter alle ressurser inn for å finne eventuelle mangler i etterlevelse av rutinene.

Foto: Mattis Sandblad

Det er fortsatt ikke avklart hvordan smitten har kommet inn på sykehjemmet.

Per 24. november kan nesten 100 smittetilfeller i kommunen knyttes til dette utbruddet, enten direkte eller indirekte.

Mandag 23. november ble to nye ansatte bekreftet smittet, og tallet stiger følgelig til 26 smittede ansatte.

Samme dag kom den positive prøven på den siste beboeren, og kommuneoverlegen kunne da erklære alle beboerne for smittet.

Torsdag 26. november er 12 av beboerne friskmeldt.

– Jeg syns det er veldig trist, men også for dem som jobber på institusjonene. Det er veldig vanskelig å forhindre at sårbare grupper blir møtt med personer som kan ha smitte som ikke er oppdaget enda, sier Erna Solberg om smitteutbruddet under regjeringens pressekonferanse onsdag.

TRIST: Erna Solberg snakket om utbruddet på Villa Skaar på Eidsvoll på en pressekonferanse med regjeringen. Foto: Frode Hansen

Etter at vikaren varslet helsetilsynet, har kommuneoverlegen og sykehjemmet selv varslet dem om utbruddet.

Fylkesmannen i Oslo og Viken kunngjorde 25. november at de følger opp varslene og åpner tilsyn mot sykehjemmet.

– De siste ukene ser vi dessverre at vi har fått smitte inn i flere sykehjem i Oslo og Viken, men det er ingen utbrudd som er så alvorlige som i Eidsvoll, sier fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i en pressemelding.

Både kommunen og sykehjemmet er orientert om avgjørelsen. Det er foreløpig ikke klart når tilsynet vil skje, men en endelig rapport er ventet i løpet av våren 2021.

Tirsdag 24. november var FHI på befaring på sykehjemmet for å kunne gi dem råd. Da besøkte de også de kommunale Vilberg helsetun. Dette er noe kommuneoverlegen selv har bedt om for å få faglig assistanse. I etterkant får både kommunen og det private sykehjemmet punkter å forbedre seg på, ifølge kommuneoverlegen. Det kommer frem i et førsteutkast kommuneoverlegen har fått se.

– Samtidig konkluderer FHI med at det er fysiske forhold på sykehjemmet som gjør at det selv med andre tiltak ville vært utfordrende å stoppe smittespredningen, sier Jensen videre.

Administrerende direktør, Richard Skaar Thorsrud, i Villa Skaar skriver i en SMS til VG at de ennå ikke har sett rapporten, og vil vente med å uttale seg til de har lest og gått gjennom den.

Publisert: 27.11.20 kl. 15:03