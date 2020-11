BETENKELIG: Øst Politidistrikt synes det er rart at bridgeklubben valgte å arrangere spillkveld i en tid der det er en uoversiktlig smittesituasjon i Askim. Foto: Odin Jæger

Selskap i Askim: Samtlige deltagere anmeldt – reagerer kraftig mot politiet

Tidligere ordfører i Askim Hans Jakobsen sier at han finner det «svært urimelig» dersom han og de andre deltagerne på festen blir dømt.

Nå nettopp

Fredag kveld var 26 av medlemmene i Askim bridgeklubb samlet i Gilje selskapslokaler.

Da festen gikk mot slutten i 01.00-tiden, kom politiet som mente at arrangementet var privat og dermed ulovlig i henhold til smittevernloven. Det var Smaalene avis som første meldte om saken.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt Terje Marstad forteller til VG at samtlige deltagere er anmeldt. Bøtesatsen på denne typen brudd på smittevernloven ligger i Indre Østfold kommune på 20.000 kroner.

– Det blir produsert saker på dem som var til stede. Arrangementet fremstod som at det var i privat regi. Ut fra inntrykket vi fikk når vi kom dit, var ikke smittevernreglene opprettholdt.

– Hvilke smitteverntiltak ble ikke opprettholdt?

– Det går på avstand og at deltagerne beveget seg mellom bordene når de skulle spille bridge, sier Marstad.

Han legger til:

– Betenkeligheten er stor når det kommer til om dette er en nødvendig samling i disse tider. Vi har problemer med å forstå hvorfor en slik samling finner sted, spesielt med tanke på graden av beruselse på stedet.

les også Flere anmeldt for smittevernbrudd etter fester

OVERRASKET DA POLITIET KOM: Tidligere Høyre-ordfører i Askim Hans Jakobsen mener at smittevernreglene ble overholdt. Foto: Mattis Sandblad

– Veldig overrasket da politiet kom

Tidligere Høyre-ordfører i Askim Hans Jakobsen var en av deltagerne på arrangementet.

Han sier til VG at han ble veldig overrasket da politiet dukket opp.

– Bridgeklubben har en egen arrangementsansvarlig som hadde klarert at dette var et offentlig arrangement i regi av Askim selskapsmat. Og når det er et offentlig arrangement, har vi lov til å være opptil 50 stykker, sier han til VG.

Jakobsen forteller at avtalen var at arrangementet skulle vare til 01.00, og at flere, inkludert ham selv, var på vei ut av lokalet da politiet kom.

Den tidligere ordføreren mener også at smittevernreglene ble overholdt.

– Vi satt med god avstand til hverandre på bordene, spritet hendene og hadde profesjonelle servitører med tallerkenretter.

I tillegg sier han at mennene stort sett satt på bordene, bortsett fra når det ble spilt bridge på to av bordene i lokalet.

– Men da ble vi andre sittende på våre opprinnelige plasser med god avstand.

– Forholdt oss til gjeldende regler

Jakobsen har foreløpig ikke vært i direkte kontakt med politiet, men sier at bridgeklubben «må gjøre noe» dersom de blir dømt for brudd på smittevernloven.

– Det vil jeg finne svært urimelig, sier han til VG.

– Hvordan vil du i så fall reagere?

– Vi må i så fall diskutere hva vi vil gjøre internt i klubben, sier Jakobsen.

– Politiet sier at de stiller spørsmålstegn ved om dette er en nødvendig samling i en tid med stor grad av smitte, også i Østfold. Hva tenker du om det?

– Vi forholder oss til de reglene som gjelder til enhver tid. På vårparten, da reglene var enda strengere, avlyste vi møtene våre.

Han legger til:

– Dette selskapet var arrangert av Askim selskapsmat som er opptatt av ikke å overskride regler.

les også Uoversiktlig smittesituasjon i Askim – stenger alle barneskoler

– Ikke disse samlingene vi er bekymret for

Det er lov til å holde offentlige arrangementer med opp til 50 personer uten fastmonterte stoler så lenge lokalene er store nok.

Øystein Breivik i Askim Selskapsmat har ikke besvart VGs henvendelser, men til Smaalenes Avis sier han at Askim Selskapsmat stod som arrangør for arrangementet, og at de hadde fått godkjenning av kommunen til å ha 50 personer på besøk.

Kommuneoverlege i Indre Østfold kommune Barbro Kvaal sa lørdag til lokalavisen at hun ikke ville være «dommer i denne saken», men var likevel klar på at arrangementer som dette er lov til å holde på Gilje så lenge smittevernreglene overholdes.

Etterforsker saken neste uke

Operasjonsleder Marstad sier til VG at den pågående etterforskningen vil vise om det var klarert at selskapet på Gilje var et offentlig arrangement og om smittevernreglene ble overholdt.

– Alle de involverte vil naturligvis få mulighet til å forklare seg.

– Vi har ingen formening om hvor lang tid det vil ta å etterforske saken, men regner med at det skal gå ganske greit og at vi har fått gjort mye i løpet av neste uke, avslutter han.

Publisert: 22.11.20 kl. 06:02