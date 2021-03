Disse tiltakene kan bli innført om smitten ikke går ned

Regjeringen strammer ikke inn de nasjonale tiltakene nå, men varsler strengere tiltak dersom smittetallene ikke går ned.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I tråd med råd fra FHI og Helsedirektoratet ønsker regjeringen å la de lokale tiltakene virke noen dager til før vi tar den endelige beslutningen, sier statsminister Erna Solberg under sin redegjørelse for Stortinget tirsdag.

Det betyr at de nasjonale tiltakene inntil videre vil fortsette som før - med mindre smittetallene fortsetter å stige. Da vil regjeringen innføre strengere tiltak.

Dette er de strengere nasjonale tiltakene som vil bli innført hvis dagens tiltak ikke er nok til å få ned smittespredningen:

Nasjonal skjenkestopp.

Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.

Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.

Påbud om hjemmekontor.

Maks 20 personer på arrangementer innendørs med faste, tilviste sitteplasser.

50 personer i begravelser og bisettelser.

50 personer på arrangementer innendørs for de under 20 år.

Maks 50 personer på arrangementer utendørs.

I tillegg vil regjeringen komme med følgende anbefalinger dersom smittetallene fortsetter å stige:

Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.

Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.

VG skrev først at Helsedirektoratet anbefaler en rekke tiltak, som for eksempel skjenkestopp. Det riktige er altså at tiltakene anbefales innført dersom om smittetrenden ikke snur.

Saken oppdateres

Dersom de ser et ytterliggere behov for det, vil regjeringen også vurdere å gjeninnføre anbefalingene fra januar:

Anbefaling om ikke å ha besøk hjemme for en periode på to uker

Utsette alt av arrangementer

Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler.

Ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå

Kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og barnehager

– Det er avgjørende at vi klarer å holde kontroll. Lykkes vi med å holde smitten lav også i mars og april, kan vi begynne å åpne opp i mai, sier statsministeren.

– Selv om vi ikke innfører nye nasjonale tiltak i dag, vil jeg minne om de anbefalingene som gjelder. Alle, i hele landet, må begrense sosial kontakt. Skal en møte noen utenfor husstanden, så gjør det helst utendørs. Ikke reis til utlandet. Innenlands bør unødvendige reiser unngås. Alle som har mulighet, bør ha hjemmekontor. Arrangementer som samler folk fra flere kommuner, bør avlyses eller utsettes, sier Solberg.

De nasjonale tiltakene gjelder i alle kommuner. I tillegg har flere kommuner lokale forskrifter som er strengere enn de nasjonale reglene.

Hvilke tiltak gjelder i min kommune? Se VGs oversikt over tiltak nasjonalt og lokalt.

– Ikke dra til utlandet i påskeferien

– Frem til 15. april gjelder reiserådet om ikke å reise til utlandet, med mindre det er strengt nødvendig. Det betyr at folk som bor i Norge ikke bør dra til utlandet i påskeferien, sier Solberg.

Nordmenn og folk som er bosatt i Norge som nå drar på ferie ut av landet, må også være forberedt på at regjeringen vurderer å utvide karantenehotellordningen til nye grupper. Det betyr at personer som reiser på fritidsreise til utlandet nå, sannsynligvis må ta innreisekarantenen på hotell når de kommer hjem igjen, opplyser statsministeren.

Regjeringen vil også vurdere å forskriftsfeste et krav om at de som gjennomfører innreisekarantene hjemme, må ha adskilte soverom og eget bad, og kunne holde to meters avstand.

For de som vil feriere i Norge, vil regjeringen komme tilbake med mer konkrete anbefalinger for påskeferien.

– Regjeringen vil allerede nå oppfordre nordmenn bosatt i utlandet, blant annet studenter, om å ikke komme hjem i påsken, sier Høie.

Regjeringen anbefaler også at det planlegges for digital undervisning i universiteter og høyskoler den første uken etter påske.

les også Espen Nakstad om smittesituasjonen: Tiltaksnivå har ikke vært nok

Slik er smittesituasjonen nå

Mandag ble det registrert 828 nye smittetilfeller med coronaviruset i Norge. Dette er 266 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 562.

Den nasjonale smittetrenden har vært stigende siden 24 februar, ifølge VGs oversikt.

53 kommuner har nå stigende smittetrend. Blant dem er Oslo, hvor det ble registrert 293 smittetilfeller mandag. Det er et av de høyeste tallene som er registrert siden pandemiens start.

– Selv om smitten har økt i åtte av ti fylker, er det noen fylker som dominerer. De siste ukene har rundt 70 prosent av tilfellene vært registrert i Oslo og Viken. De muterte virusvariantene anslår å utgjøre 70 prosent av smitten her, sier Solberg.

Smitten har økt i alle aldersgrupper. Økningen er høyest blant de mellom 13-19 år.

– Det er ikke unaturlig, det er for disse gruppene vi har åpnet mest opp, sier Solberg.

Nederst i saken kan du se smittetrenden i din kommune.

For to uker siden, 23. februar, lettet regjeringen på tiltakene for barn, unge og studenter. Samtidig strammet de inn på alkoholserveringen.

Norske kommuner med lite smitte som VG har vært i kontakt med, har vært splittet i synet på hvem som bør bestemme tiltaksnivået - regjeringen eller kommunene selv.

Les også: Ordfører i kommune med stigende smittetrend: Ønsker ikke nasjonale innstramminger

Majoriteten av kommunene med høy smitte er på Østlandet, men også flere kommuner i Nord-Norge og på Sørlandet opplever høye smittetall og har vedtatt lokale innstramminger.

Se smittetrenden i din kommune her: