Bar sendte ut SMS om avslag på alkohol etter utelivsinnstramminger

«Denne helgen tømmer vi lageret!» skrev Heidis Bier Bar i en SMS til sine kunder. – Gikk beklageligvis over streken, sier eieren.

Baren sendte ut meldingen i etterkant av innstrammingene i coronatiltak i Oslo og Drammen denne uken, som blant annet innebærer at utesteder må stenge kranene fra og med natt til tirsdag.

«All statistikk i Norge tilsier at det er bedre å bruke serveringssteder enn private arrangementer. Vi vil bidra i dugnaden med å senke prisene, slik at alle har mulighet til å bli med på festen,» står det videre i meldingen fra Heidis.

Ordfører: Politiet skal følge opp

Den Oktoberfest-inspirerte barkjeden har filialer i syv norske byer, og flere andre steder i Norden. Det var en medarbeider ved Heidis Drammen som sendte ut meldingen om avslag på alkohol.

I en SMS til VG skriver ordfører i Drammen kommune Monica Myrvold Berg at hun har vært i kontakt med politiet om saken.

– Jeg forventer at alle nå tar sitt ansvar for felleskapet og deltar i dugnaden. Det viktigste nå er å holde seg hjemme og ha så få nærkontakter som mulig. Jeg har også vært i kontakt med politiet som følger det opp, skriver Berg.

TV2 har også meldt at flere restauranter i Oslo oppfordrer gjester til å ta seg en siste øl i helgen for at utelivet skal klare å ta igjen noe av det økonomiske tapet som vil komme som følge av innstrammingene.

– Jeg har stor forståelse for at utelivet er i en vanskelig situasjon. Men Oslo har en alvorlig smittesituasjon, så dette er nødvendige tiltak for å få ned smittetallene, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til TV2.

ORDFØRER: I Drammen kommune, Monica Myrvold Berg. Foto: Frode Hansen

– Gikk beklageligvis over streken

Fredrik Mygind, landssjef for Rekom group som eier Heidis, gir i en melding til VG uttrykk for at de tar selvkritikk:

– Meldingen ble sendt med de beste intensjoner fra en medarbeider, som ikke ønsket å brenne inne med varer for flere hundre tusen kroner igjen – og gikk dermed beklageligvis over streken, dog var det aldri på tale å gå på kompromiss med smittevern, skriver Mygrind, og fortsetter:

– Vår bransje har vært i en berg-og-dal-bane siden våren, med konstant skiftende retningslinjer, og voldsomme endringer i hverdagen som ofte har ført med seg voldsomme konsekvenser for medarbeidere og uteplasser, med praktisk talt ingen forutgående varsel.

Publisert: 07.11.20 kl. 23:54

