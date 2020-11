BER OM TILTAK: Det haster med politiske grep for å hjelpe hodepinesyke i Norge, mener hodepinespesialistene Erling Tronvik og Lars Jacob Stovner ved Kompetansetjenesten for hodepine. Foto: Line Møller

Slår alarm om migrenesyke: − Blir ikke tatt seriøst nok

Altfor mange med migrene og hodepine i Norge får ikke hjelpen de trenger, advarer leger. Tuva Moflag (Ap) mener et norsk hodepinesenter for de aller sykeste må til.

Nå nettopp

Norske hodepinespesialister fått nok:

Hodepine og migrene har ikke blitt tatt på alvor i Norge. Altfor mange får ikke en diagnose, og for få med store plager får ikke tilgang til spesialist tidlig nok.

Mange med migrene og hodepine i Norge får aldri prøvd medisinene som kan hjelpe dem, varsler Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine (NKH) ved St. Olavs Hospital.

– Man har ikke ønsket å se problemet, fordi det er for stort, sier overlege, nevrolog og daglig leder ved NKH, Erling Tronvik.

Det haster med politiske tiltak, mener Tronvik:

– Skal myndighetene gjøre noe med migrene og hodepine, kreves det store tiltak og ressurser – fordi det er så mange som sliter med det.

VIL BLI TATT SERIØST: Maria Winther (23) har i mange år vært desperat etter hjelp for sin klasehodepine og migrene, som har gjort livet til det hun kaller et smertehelvete. Nå ber hun om at hodepine ikke bagatelliseres. Foto: Line Møller

– Ikke fått statusen de fortjener

VG forteller lørdag historien om migrenesyke Maria Winther (23) som i fem år har levd livet i et mørkt rom. På sengen får hun mat og medisiner av mamma.

– Mange som får migrene er veldig, veldig syke. Så de har nok opplevd å ikke få den statusen sykdommen egentlig fortjener, medgir statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H) til VG.

Hun lover å gjøre grep for å bedre hodepinesituasjonen i Norge.

Minst 750.000 nordmenn har migrene. Cirka 25.000 av dem har anfallsdager minst 15 dager i måneden.

– Vi har mye ugjort med tanke på behandling av hodepinepasienter i Norge i dag. Dessverre, sier Lars Jacob Stovner, overlege og professor ved St. Olavs hospital.

OVERLEGE OG PROFESSOR: Lars Jacob Stovner. Foto: Line Møller

Altfor få spesialister

I 2017 avdekket Helsedirektoratets statusrapport om hjernehelse at hodepine er et felt med store uoppfylte behov. Tre år senere er situasjonen i Norge ganske uforandret, oppgir Helsedirektoratet til VG.

– Hodepine blir ikke tatt seriøst nok. Både hodepine og migrene svekker folks livskvalitet i betydelig grad, og selv om det ikke tar livet av deg, kan det gi deg skikkelig kjipe dager og føre til at du ikke klarer å gå på jobb, sier Tuva Moflag (Ap). Hun er medlem i Helse- og omsorgskomiteen.

Beregninger fra befolkningsundersøkelser estimerer at det med Norges befolkning burde vært 182 fulltids legestillinger dedikert til hodepine, påpeker leder for Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt.

– I dag er det rundt 20 spesialister på hodepine i Norge, og ingen av dem jobber fulltid med hodepine, sier Aamodt.

– Et viktig første skritt

Moflag i Arbeiderpartiet mener dette må undersøkes nærmere:

– Når vi kjenner til at hodepine er en stor helseplage for folk, og en betydelig kilde til sykefravær, bør vi absolutt se på om vi skal styrke tilgangen til behandlere innen feltet.

Norske spesialister ser til Danmark for å finne en løsning som kan hjelpe hodepinesyke som er hardt rammet. I København tar Dansk hodepinesenter ved Rikshospitalet imot pasienter fra hele landet, og har spisskompetanse som kan hjelpe de aller sykeste.

– Hele denne regjeringsperioden har Arbeiderpartiet jobbet for å få et slikt senter også i Norge. Det er et viktig første skritt for å sette dette på dagsorden, og sørge for at hodepinesyke får bedre helsehjelp, sier Moflag.

VIL HA HODEPINESENTER: Et norsk hodepinesenter, som skal ta hånd om de aller sykeste migrene-og hodepinepasientene, er et viktig første skritt nå, mener Tuva Moflag (Ap). Foto: Fredrik Hagen

– Omfattende helseproblem

I fjor ble det enstemming vedtatt i helsekomiteen at regjeringen skal utrede mulighetene for et norsk hodepinesenter etter dansk modell, ifølge Moflag.

– Det er viktig fordi vi vet at migrene og hodepine er et omfattende helseproblem, som fører til redusert livskvalitet og tapt arbeidsevne.

Senteret i Danmark er et av verdens fremste hodepinemiljøer. De har sengeposter slik at syke kan følges og utredes over tid, og tilbud om oppfølging hos fysioterapeut, sykepleier og psykolog.

Foto: peterschreiber.media / iStockphoto

– Covid-19 har ført til forsinkelser

Regjeringen har gitt et oppdrag til Helsedirektoratet om å utrede hvilke konkrete tiltak som kan bedre tilbudet til hodepinepasientene.

At tiltak utredes, betyr ikke nødvendig etablering av et hodepinesenter etter dansk modell, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H):

– Men det er selvfølgelig en av mulighetene som vurderes.

Helsemyndighetene kom i gang med å gjøre noe med situasjonen. Så kom corona.

– Jeg forstår at mange er utålmodige, men et slikt utredningsarbeid må nødvendigvis ta noe tid. Covid-19 har ført til forsinkelser i arbeidet, som jeg har stor forståelse for, sier Erlandsen.

STATSSEKRETÆR: Anne Grethe Erlandsen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Skal ikke ta år

– Hvor lang tid tar det før det blir iverksatt tiltak?

– Det skal ikke ta år. Når det nå utredes hvilke tiltak som bør iverksettes, og disse kan hjelpe folk, skal ikke vi vente til tiltakene er mellom to permer.

– Hvorfor har det ikke blitt gjort tiltak tidligere?

– Det tør jeg ikke å si noe om, men nå som vi har jobbet med en hjernehelsestrategi har det blitt større fokus på hjernen. Vi har snakket mye om hjertet og kreft, men hjernen har vi ikke snakket så mye om.

Erlandsen utdyper:

– Og så er det jo slik at migrene først og fremst rammer kvinner, og kvinnehelse har ikke alltid vært først i køen.

Det er viktig nå som vi har flere medisiner som kan hjelpe mot migrene, at flere også får mulighet til å bruke dem, sier Erlandsen.

– Det er altså ikke umulig at flere kan få bedre og riktig hjelp.

Publisert: 14.11.20 kl. 20:30

Mer om Medisin Sykdom Politikk