Lan Marie Berg: Sparer penger på å bo i generasjonsbolig

– Vi hadde aldri hatt råd til å kjøpe dette alene, sier Lan Marie Berg, som bor i generasjonsbolig med ektemannen og hennes foreldre. Til daglig spiser hun gjerne knekkebrød og kaviar.

Av Geir Røed/Dine Penger

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For et drøyt år siden gjorde Lan Marie Berg (34) og familien et smart økonomisk valg, som også er hyggelig og praktisk.