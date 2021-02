FENGSELFUGL: Den ukjente svanen fikk to politibetjenter på nakken torsdag formiddag. Foto: Vidar Langeland

Svane pågrepet i Os

En svane ble pågrepet torsdag i Os av to politibetjenter. Den må sone straffen i sjøen.

Publisert: Nå nettopp

Klokken 14.10 torsdag ble svanen som er avbildet pågrepet i Os sentrum, sør for Bergen.

Politiet fikk meldingen etter at svanen hadde vært aggressiv mot forbipasserende i byen.

– Svanen er ikke kjent av politiet før av, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt til VG.

Operasjonsleder Mjelde forteller at patruljen på stedet løste svane-problemet ved å løfte den opp og flytte den ned til sjøen.

– Den ble løftet ned til sjøen og fløy av gårde, sier Mjelde.

Politiet sier at svanen ikke har noe navn.

Husker du denne svanen fra samme sted?:

Venn av «Havnesjefen»?

Os har tidligere vært plaget med svaner. Den mye omtalte «Havnesjefen» fikk mye oppmerksomhet i 2017, da den blant annet gikk til angrep på en 16 år gammel jente i en motorbåt inne ved havnen.

«Havnesjefen» fikk navnet sitt etter at den gjentatte ganger angrep personer i nærheten av havnebassenget som den holdt til i.

Det er ikke kjent om svanen som ble pågrepet torsdag var venn med «sjefen», som nå er død.

KJENDIS: Havnesjefen var kjent for sin mannevonde atferd. Foto: Kjetil Vasby Bruarøy, midtsiden.no

Hjemmel til å avlive

Ifølge naturmangfoldsloven har kommunen hjemmel til å ta livet av de fredede knoppsvanene dersom de utgjør en fare for mennesker. Os kommune bestemte seg derfor for at «Havnesjefen» måtte avlives etter angrepene i 2017.

– Det er trist, men etter angrepet fredag har vi rett og slett ikke noe valg. Svanen har tråkket over streken. Det har vært så mange episoder, og angrepet før helgen gjorde at folk har bedt oss om dette, sa ordfører Marie Bruarøy om saken da.

Svanen som ble pågrepet i dag var derimot ikke en fare for mennesker etter pågripelsen, og fikk sone straffen sin i sjøen foreløpig.