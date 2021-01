TAR TEST: Flere tar coronatest på Oslo lufthavn nå som det er obligatorisk å gjøre det på grensen. Foto: Fredrik Hagen, NTB

83 prosent testet seg på Oslo lufthavn - uklart om resten er unntatt

Andelen som tester seg har økt på Norges største flyplass etter at testplikten ble innført 18. januar, men er fortsatt langt fra hundre prosent. Nå skal Helsedirektoratet se om det kan lages et system for å fange opp dem som ikke tester seg.

Publisert: Nå nettopp

VG har fått tallene om hvor mange som tester seg ved ankomst t til Oslo lufthavn fra Helsedirektoratet.

Testplikten på grensen ble innført 18. januar. Før det var det mulighet til å droppe testen på grensen og heller gjennomføre den i kommunen man skulle til innen 24 timer etter ankomst. Tallene for perioden 2.-7. januar viste da at 58 prosent av de som ankom Norges største flyplass testet seg på grensen. De over 6200 personene som ikke hadde testet seg fantes det ikke noe system for å fange opp om faktisk gjennomførte testen innen 24 timer.

Etter at testplikt på grensen ble innført 18. januar, har andelen som tester seg gått opp - nå til 83 prosent i snitt for perioden 18.-25. januar.

Det betyr imidlertid at det fortsatt er 17 prosent av de innreisende som ikke tester seg. Det tilsvarer 1406 personer - av totalt 8350 personer som har ankommet flyplassen fra utlandet.

Ingen oversikt over de som ikke tar test

– Flere grupper er unntatt fra testplikten på grensen. Er det sannsynlig at alle 17 prosent som ikke er testet på Oslo lufthavn er omfattet av unntak?

– Det er i hvert fall helt sikkert at en del av dem er det, men vi har ikke detaljert oversikt over alle unntakspersonene. Det er sannsynlig at noen av dem er omfattet av unntak, men vi kan ikke dokumentere det, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Han sier at testraten er relativt lik på Oslo lufthavn som ved andre grensestasjoner.

– Enkelte steder, med høy andel varetransport og pendlere som er unntatt av plikten, vil du finne noe lavere tall, sier han.

les også Minst 43.000 har kjørt rett frem i rundkjøringen ved svenskegrensen – og droppet coronatesten

– Med en testrate på 83 prosent på Norges største flyplass, fungerer ordningen godt nok?

– Det er viktig å minne om at ansvaret for å overholde testplikten ligger hos den enkelte. Ved å unndra seg det, risikerer man bøter dersom det oppdages. Men ingen kan tvinges til å teste seg. Vi kan legge til rette for at det er god testkapasitet, sier han.

– Fanger man opp de som ikke tester seg på flyplassen?

–Nei, i øyeblikket er det ingenting som fanger opp det. Helsedirektoratet skal nå utrede hvordan en kan koble opplysninger i innreiseregisteret med registeret over de som er testet, sier Lie.

Oppdraget med utredningen har kommet fra Helse- og omsorgsdepartementet torsdag. Dette har tidligere blitt foreslått av byrådet i Oslo.