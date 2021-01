BARNEOMBUD: Inga Bejer Engh håper kommunene tenker på barna hvis de innfører strengere tiltak i skolene. Foto: Line Møller

Ber kommunene tenke mer på barna

Regjeringen presenterte lørdag lettelser i de 25 nedstengte kommunene i Oslo-området. Kommunene kan komme med ytterligere lokale innstramminger. Barneombudet ber kommunene være varsomme med å innføre egne regler.

Publisert: Nå nettopp

Under lørdagens pressekonferanse lettet regjeringen på flere tiltak i de 25 nedstengte kommunene på Østlandet. Lettelsene vil tre i kraft fra onsdag 3. februar.

De åpnet også for at kommunene kan ha strengere tiltak enn det som er lagt frem, basert på hvordan smittesituasjonen i deres kommune er.

Det betyr at de kan velge å ha strengere tiltak enn det som ble lagt frem dersom de ser at det er hensiktsmessig.

Barneombud Inga Bejer Engh ber imidlertid kommunene være varsomme med å innføre egne, strenge regler, skriver NRK.

– De beste kommunene er de som gjør gode avveininger mellom behovet for smitteverntiltak opp mot de negative konsekvensene tiltakene har for barn og unge, sier hun til statskanalen.

Lettelser for barna

Kunnskapsminister Guri Melby presenterte i dag lettelser i tiltakene i skoler og barnehager. Fra og med onsdag kan kommunene i ring 1 og ring 2 gå tilbake til gult tiltaksnivå.

– Jeg er veldig glad for at vi kan lette litt på tiltakene, og da prioriterer vi barn, unge og folks arbeidsplasser, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Barneombud Engh sier til statskanalen at hun er fornøyd med at regjeringen tar hensyn til barna.

– Her har regjeringen vist at de tar belastningen for barn og unge på alvor. Det tror jeg er viktig å få sagt tydelig i dag, sier barneombud Inga Bejer Engh til NRK etter pressekonferansen.

Det gjenstår å se om kommunene vurderer det hensiktsmessig å se forbi regjeringens lettelser og innføre tiltak på rødt nivå.

Dette er Barneombudet Barneombudet skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. De skal spesielt følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon. Barneombudet er uavhengig. Barneombud Inga Bejer Engh er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat. Sammen med henne jobber det cirka 20 personer som gir ombudet råd om medvirkning, skole, barnevern, skilsmisse, mobbing og andre tema som er viktige for barn. Kilde: Barneombudet.no Vis mer

Økning i antall henvendelser

Inga Bejer Engh forteller at Barneombudet har fått flere henvendelser den siste tiden. De strenge tiltakene har medført alvorlige negative konsekvenser.

Barn som ikke var så sårbare før pandemien har blitt det nå, og strever med livene sine.

– Hvis man står i dette over tid, så vil jo kommunene ha store utgifter på sikt knyttet til psykisk helsehjelp til barn. Men det vil også ha store utgifter knyttet til at barn kanskje faller fra utdanningsløpet sitt, sier hun til statskanalen.

Derfor håper hun at ikke de aller strengeste tiltakene blir innført.

Det er ventet mer informasjon fra de berørte kommunene om eventuelle egne innstramminger i løpet de neste dagene.