FLERE PASSERER: Bare her på Holtet ved riksgrensen i Viken har Vegvesenet registrert 517 biler på vei inn i Norge.

Minst 5173 kjøretøy har kjørt inn i Norge over «stengte» grenser

I snitt er over 430 kjøretøy daglig registrert kjørende inn i Norge ved stengte grenseoverganger siden grensene ble «stengt» den 2. januar i år.

2. januar bestemte regjeringen at majoriteten av grenseovergangene langs den langstrakte svenskegrensen skulle stenge.

Målet er å få kontroll på importsmitte inn til Norge ved å sjekke at de som ankommer har registrert seg som innreisende, at de har med seg dokumentasjon på negativ coronatest som er mindre enn 72 timer gammel og at de tester seg på grensen – eller senest i løpet av 24 timer.

De «stengte» grensene har imidlertid ikke vært fysisk stengt – og det er mulig å passere på de aller fleste. Det er riktignok forbudt, og man risikerer bot – med mindre man er blant unntakene som får kjøre over.

Disse er unntatt Flere grupper er unntatt fra forbudet mot å passere de stengte grenseovergangene: Reisende som utfører varetransport

Reisende med samfunnskritiske funksjoner

Samiske næringsdrivende (reindrift etc.)

Reisende med særskilte familiære behov Vis mer

Tall VG har fra Statens vegvesen for 12 av de stengte grenseovergangene viser at minst 5173 kjøretøy er registrert kjørende inn i landet siden grensene ble stengt 2. januar og til og med 13. januar.

Det betyr at 431 kjøretøy i snitt har passert stengte grenseoverganger – daglig. Alle grensene er blant trafikkregistreringspunktene veivesenet bruker når de lager sin Riksgrenseindeks – en rapport over trafikken over riksgrensen.

Det er uklart hvor mange av personene i kjøretøyene som har passert de stengte grenseovergangene som er unntatt fra forbudet mot å krysse grensen.

Heller ikke politiet har denne oversikten, men de tar stikkprøver og reagerer på eventuelle brudd på reglene. Tallene i denne saken omfatter kun et fåtall av landets stengte grenser.

Slik har VG funnet tallene Vi har tatt utgangspunkt i alle grenseoverganger Statens vegvesen måler trafikken på når de årlig lager en rapport om trafikken over riksgrensen, og plukket ut de som regjeringen kunngjorde at var stengt i et dokument 3. januar eller som veivesenet har laget trafikkmelding på at er helt stengt som følge av testplikten.

Deretter har vi sett på data fra perioden 2.–13. januar. Regjeringen stengte en rekke grenser 2. januar. Fra 18. januar har de besluttet at ytterligere seks grenser skal stenges.

Statens vegvesen måler kun trafikken på 12 av de stengte overgangene i hele landet (av totalt 30 riksgrenser med trafikkmåling totalt). For å sette det i perspektiv, finnes det 34 stengte overganger bare i Innlandet fylke. En liste over stengte grenseoverganger gitt ut av regjeringen 2. januar, inneholdt 58 stengte grenseoverganger i hele Norge. VG har ikke den fulle oversikten over hvor mange grenseoverganger det faktisk finnes. Vis mer

Flest passeringer på Østlandet

Trafikken er ikke registrert i selve grenseovergangen, men litt inn på norsk side. Statens vegvesen skriver i sin riksgrense-rapport som gis ut årlig at det ikke er noen store kryss mellom registreringspunktene og riksgrensen, slik at de fleste kjøretøy som blir registrert, normalt antas å krysse riksgrensen

To av grensene det finnes data for er i Nordland, to av grensene er i Trøndelag, fire av grensene er i Innlandet, tre av grensene er i Viken og en av dem er i Troms og Finnmark.

Tall for den vanligvis høyt trafikkerte grensen Gamle Svinesund (FV118) er ikke med fra 6. januar klokken 14, fordi politiet da satte opp fysiske sperringer slik at det er umulig å passere.

STENGT: Fylkesvei 118 på Svinesund (den gamle veien) er blant de minst 58 stengte grenseovergangene i Norge, og blant de få – om ikke den eneste overgangen som nå er fysisk stengt. Før veien ble fysisk stengt, passerte over 1000 kjøretøy. Bildet er fra mars. Foto: Gisle Oddstad, VG.

Kontrollerte over 3000 biler – flere bortvist

I Innlandet viser tall fra fire av de 34 stengte grenseovergangene at 2124 kjøretøy har passert fra 2.–13. januar.

– Grensene vi har trafikktall for viser bare litt av bildet, understreker stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt. På VGs spørsmål om hvordan politiet likevel klarer å ha kontroll på grensen, svarer han:

– Jeg synes vi jobber kunnskapsbasert. Vi bruker tallene, og jobber til enhver tid for å innhente et situasjonsbilde av hvordan det er på grensen.

Fredag 15. januar kontrollerte politiet fem av grensene fra klokken åtte om morgenen til midnatt.

– Det resulterte i tre anmeldelser for å ha kjørt ulovlig over stengt grense. Av det vi kan lese ut fra tallene er det svært liten ulovlig virksomhet, sier Teigen.

– Så reglene fungerer etter hensikten?

– Det virker sånn.

I løpet av uke 1, altså mellom 4.–10. januar kontrollerte politiet i Innlandet 3053 kjøretøy på grensen og var til stede på til sammen elleve ulike overganger, opplyser Teigen.

– Av dem ble 23 personer bortvist, tre personer pågrepet og 21 snudde frivillig. De etterkom altså at de ikke fikk komme inn. I tillegg ble to personer sendt på karantenehotell, sier Teigen.

Det ble skrevet ut 11 anmeldelser på grensen – men de kan også dreie seg om annen kriminalitet enn brudd på coronareglene. Teigen peker også på at en rekke grupper også faktisk har lov til å krysse de stengte grensene.

– Vi er til stede, og ser at vi ikke ender opp med mange saker. Flere av sakene er dessuten annen grensekriminalitet. Jeg vil understreke at det er forbudt å kjøre over stengte overganger, og at alle må jobbe sammen for å forhindre importsmitte, sier stabssjefen.

3017 kjøretøy som har passert er sannsynligvis personbiler (under 5,6 meter), mens 587 kjøretøy er over 5,6 meter, og kan være vogntog som ofte er blant unntakene fra testplikten fordi det er varetransport. 863 kjøretøy mangler verdi for størrelse.

Politiet i Nordland om passeringene: – Helt normalt

Tallene viser at totalt 248 kjøretøy er registrert kjørende inn i Norge fra Sverige på overgangene Skardmodalen og Krutfjell i Nordland.

– Helt normalt med tanke på alle som er unntatt reglene, sier stabssjef Bent-Are Eilertsen i Nordland politidistrikt om tallene.

Han peker på at fastboende eller hytteeiere kan kjøre frem og tilbake flere ganger daglig, og dermed vil bli registrert flere ganger.

– Det er også en del tømmertransport, nødetater, reindriftsnæringen og noe varetransport, understreker Eilertsen. Trafikken er altså som ventet ifølge stabssjefen.

Politiet eller heimevernet har fysisk kontroll på begge grensene i løpet av døgnet. Når de ikke er til stede, har de streifpatruljer.

I Trøndelag-politiet sier stabssjef Kjell Bergland at det «ikke er tilfeldig» hvor politiet kontrollerer. Så langt er det ingen som ikke har tilfredsstilt kravet til negativ coronatest av dem som er kontrollert, og ingen er bøtelagt, men et fåtall er bortvist, sier Bergland.

Stenger flere grenser

I en pressemelding 16. januar opplyser regjeringen at det fra og med 18. januar er obligatorisk å teste seg på grensen. Muligheten til å teste seg innen 24 timer etter ankomst til Norge forsvinner altså.

I tillegg har regjeringen bestemt å stenge ytterligere seks grenseoverganger som er åpne i dag. En oversikt over åpne grenseoverganger finner du på regjeringens sider.