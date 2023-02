BØYER IKKE AV: – Vi er her for å tvinge staten til å følge sine egne rettigheter, sier samerettsaktivist Ella Marie Hætta Isaksen.

Aksjonerer i departementet på fjerde dag: − Vi kommer ikke til å gå herfra frivillig

Etter 500 dager var tålmodigheten slutt. Aksjonistene vil ikke forlate Olje- og energidepartementet før vindkraftverkene på Fosen rives. – Vi kan ikke bare rive vindkraftverkene over natten, svarer statssekretær.

– Motivasjonen styrker seg for hver dag som går, sier Ella Marie Hætta Isaksen (24) til VG.

Sammen med elleve andre aktivister har hun tatt seg inn i resepsjonsområdet i Olje- og energidepartementet.

Da VG møter dem lørdag kveld har de vært der i tre dager – og de har ingen planer om å gi seg med det første.

Til NRK sier Hætta Isaksen at de planlegger å sperre av hele bygget på mandag.

– Vi kommer ikke til å gå herfra frivillig før det er bestemt at vindturbinene på Fosen skal rives, sier Isaksen.

11. oktober 2021 slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt til bygging av vindkraft på Fosen i Trøndelag var ulovlig.

Den oppsiktsvekkende dommen sier at vindturbinene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Det er 502 dager siden. Vindturbinene står fortsatt og aktivistene i Olje- og energidepartementet har mistet tålmodigheten.

– Vi følte oss rett og slett tvunget til å ta grep. Vi er her for å tvinge staten til å følge sine egne rettigheter, sier Isaksen.

TROSSER KULDEN: Et tjuetalls aktivister har slått leir utenfor departementets hovedinngang lørdag kveld.

Info Dette er Fosen-saken Etter flere år med mye fram og tilbake angående konsesjoner og grønt lys, kunngjorde Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power i februar 2016 at de sammen skulle bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.

Den totale prislappen for vindparkene er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Til sammen yter de 1.000 megawatt (MW), noe som tilsvarer årlig strømforbruk for over 170.000 husstander.

Flere av områdene er viktig for sørsamisk reindrift, og saken endte til slutt i retten. Frostating lagmannsrett tilkjente reineierne nær 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder på Fosen.

Fosen Vind mente på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har så store negative virkninger som lagmannsretten la til grunn, og de mente også at erstatningssummen var for høy. Reindriftseierne anket også saken for å få slått fast at konsesjonen var ulovlig fordi den ikke tok hensyn til samenes rettigheter.

Høyesterett behandlet ankesaken, og 11. oktober kom kjennelsen som ga reineierne medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk ble satt opp i strid med urfolksrettighetene, slo retten fast.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) var glad for utfallet av dommen, og hun pekte på at dette kunne være et varsku i forhold til fremtidige konsesjoner.

Hva slags konsekvenser høyesterettsdommen får, er ikke endelig avklart. (Kilder: Åfjord kommune, Fosen Vind, NTB) Vis mer

Isaksen setter Fosen-saken i sammenheng med konflikten om Alta-vassdraget i 1979. Den gang som nå handler det om å sikre samers rett til å utøve sin kultur og levemåte, ifølge Isaksen.

Derfor bare flirer hun av innvendinger mot aksjonsformen.

– Det har aldri vært så lett å forsvare. Staten begår et voldsomt mye alvorligere lovbrudd enn en helt fredelig sivilt ulydig aksjon.

– Ja, vi er en pest og en plage for departementet. Men det er lite sammenlignet med det overgrepet som staten i årevis har begått mot det samiske folk. Det tar fra oss tilliten og troen på vår egen fremtid, sier hun.

HARDT FOR RYGGEN: Om natten stiller de stolene inntil hverandre og bruker det som seng.

Helt siden aksjonen startet torsdag morgen har departementets sikkerhetsorganisasjon vurdert situasjonen fortløpende.

Det er foreløpig ikke gitt signal om at aksjonistene skal fjernes med makt.

– Dersom det vurderes at demonstrasjonen utgjør en sikkerhetsmessig risiko, vil DSS DSS Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjonbe Oslo politidistrikt om støtte, sier Espen Edvardsen i DSS til NRK Sápmi torsdag.

Statssekretær: – Ikke så enkelt

– Sterke ord, svarer statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther om uttalelsene fra Ella Marie Hætta Isaksen.

– Det er viktig for meg å påpeke at vi skal overholde menneskerettighetene i Fosen-saken.

Samtidig understreker hun at dommen fra Høyesterett ikke formelt fjernet konsesjonen til å drive vindkraftverk på Fosen.

– Det er ikke så enkelt som aksjonistene vil ha det til. Vi kan ikke bare rive vindkraftverkene over natten.

IKKE SÅ ENKELT: Staten utreder ulike alternativer i Fosen-saken. Statssekretær Elisabeth Sæther er enig i at det har tatt for lang tid.

Dommen sa ikke hva som skal skje med vindkraftverkene videre, påpeker hun.

– Vår jobb er å finne ut av det. Det arbeidet er vi i gang med nå.

– Når kan man vente en konklusjon av det arbeidet? Det er over 500 dager siden høyesterettsdommen ble avsagt.

– Jeg er helt enig i at det tar for lang tid, og forstår utålmodigheten. Særlig for reindriften er hver dag én dag for lenge.

Sæther viser til at staten har utarbeidet et eget forslag til hvordan man kan gå videre i saken.

– Det er nå til konsultasjon hos reindriften på Fosen og Sametinget, sier hun.

Statssekretæren ønsker ikke å gå inn på hvilke alternativer regjeringen foretrekker, om det er realistisk at vindkraftverk og reindrift vil måtte sameksistere.

– Vi er ikke der nå at vi hverken utelukker eller befester noen alternativer. Når det er sagt har vi vært ærlig på at vårt mål er at vindturbinene kan stå. Konsesjonen ble gitt for å gi Midt-Norge tilgang på rimelig med kraft, sier Sæther.

– Berører meg fysisk og psykisk

Flere av aksjonistene har kommet langveisfra. Én av dem er Elle Nystad fra Karasjok, som har reist fra studiestedet i Tromsø (23). Hun er nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR) sitt ungdomsutvalg/nuorat.

– Fosen-saken berører meg som en ung same. Det berører meg både fysisk og psykisk. Det er en ganske stor påkjenning at departementet ikke respekterer en høyesterettsdom.

TRADISJONSARV: Elle Nystad sier reindrift er både levebrød og tradisjon.

Nystad fremhever den kulturelle verdien av reindriftsnæringen.

– Det handler om å sikre nåtidens og fremtidens samers rett til å føre tradisjonsarven som reindriften er, videre. Det blir veldig vanskelig hvis store selskaper skal overkjøre en viktig primærnæring og arbeidsplass for samer.

Nystad forteller at samene har en veldig sterk tilknytning til naturlandskapet i Fosen-området.

– Vi har 100 ord for snø og 300 ord for å beskrive alt innenfor reindrift. Veldig mye tradisjonell kunnskap stammer fra denne viktige næringen, som vi ønsker å beskytte.

– Denne demonstrasjonen er en siste utvei. Vi trenger ikke flere møter, vi trenger ikke flere innspill for å skjønne at vindkraft og reindrift ikke kan sameksistere.