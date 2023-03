MOT NETTHETS: (F.v.) Sesina Mahary Kuflu (19), Rebecca Abigail Brennen (18) og Celina Ahmed (18) mener netthets mot jenter er et stort problem.

To av tre norske jenter har opplevd hets på nett

Tenåringene Sesina, Rebecca og Celina frykter å bli hetset på nettet.

– Jeg synes det er veldig skummelt. Hver eneste gang det er en stor kvinnelig leder, politiker, eller bare offentlig person, så ser man at det er så mye hets tilknyttet det, sier Sesina Mahary Kuflu (19).

Hetsen hun snakker om er den som skjer på nett.

Tall viser at mange unge opplever netthets. Ifølge Plan International opplever seks av ti jenter i alderen 15 til 25 år, hets og trakassering på nett globalt.

Norge ligger over gjennomsnittet; to av tre norske jenter har opplevd trakassering og hets på nett, forteller Plan International Norge, som har en pågående kampanje mot netthets av unge jenter.

MOBILEN I LOMMEN: Mange unge har i dag mobilen med seg overalt hvor de går, og mange har opplevd å bli hetset på nett.

Tør ikke ytre seg

Rebecca Abigail Brennen (18) opplevde for to år siden å få tilsendt et «dickpick». «dickpick».Penis-bilde. Brukes ofte om bilder sendt uoppfordret over sosiale medier. Det reagerte hun på, og snakket høyt om i en kampanje som ble lagt ut på Instagram.

Men reaksjonen hennes førte til at hun mottok hets.

– Det er jo veldig ukomfortabelt å få hets rettet mot deg som person, og ikke hva du sier, sier hun.

KOMMENTAR: Denne kommentaren kom under videoen hvor Rebecca Abigail Brennen snakket om å ha mottatt et bilde av en penis. Hun var bare 16 år da det skjedde.

17 år gamle Celina Ahmed sier det ubehagelig å vite at det å for eksempel ytre seg og skriver et leserinnlegg kan føre til at du mottar hets.

– Det kan gjøre at man kvier seg og ikke tør å ytre seg, sier hun.

VG har tidligere skrevet om hvordan unge ikke tør å uttale seg, i frykt for å bli «cancelled». «cancelled».Boikottet eller utestengt.

Digital likestilling

Som et resultat av den digitale utviklingen, har det oppstått en ny likestillingskamp. På kvinnedagen var kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, på plass i New York for å snakke om nettopp dette.

I NEW YORK: På kvinnedagen var kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen i New York på FNs kvinnekommisjon.

– Det er ikke greit at jenter hetses og trakasseres. Vi vet at kvinner som hever stemmen, rammes ekstra hardt. Der menn ofte får netthets for hva de sier, opplever kvinner netthets for hvem de er eller hvordan de ser ut. Sånn kan det ikke være, sier hun til VG.

– Dette er ikke bare et norsk problem, kvinner i hele verden rammes. Og i dag – på kvinnedagen – er jeg på FNs kvinnekommisjon, hvor temaet er nettopp digital likestilling. Det er utrolig viktig at vi også setter dette på agendaen internasjonalt, sier hun.

Et demokratisk problem

NY KAMPANJE: Plan International Norge jobber for mer digital likestilling mellom kjønnene, forteller generalsekretær Kari Helene Partapuoli.

Plan International Norge har fått til et samarbeid mellom de tre unge jentene i saken og Trettebergstuen. De har sammen prøvd å sette søkelys på det unge jenter opplever på nett.

– Netthets er et stort problem som rammer spesielt jenter, både her i landet og internasjonalt, sier generalsekretær i Plan i Norge, Kari Helene Partapuoli.

De mener at det som skjer, og det unge opplever på nett, kan bli et demokratisk problem i lengden.

– Når grupper i samfunnet ikke tør å uttale seg eller delta på digitale flater av frykt for trakassering, ender vi opp med et samfunn som er fattigere på mangfold, og mer preget av frykt, sier hun.