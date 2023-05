REAGERER: Statsråden mener det er svært alvorlig at adopterte fra Sør-Korea feilaktig ble ble registrert som foreldreløse.

Toppe om adopsjoner fra Sør-Korea: − Skal granskes grundig

– Vi kan ikke lenger utelukke at ulovlig adopsjon til Norge har vært svært omfattende, sier Barne- og familieminister Kjersti Toppe etter VGs avsløringer om Sør-Korea.

Kortversjonen Barne- og familieminister Kjersti Toppe reagerer sterkt på VGs avsløringer om systematisk juks i adopsjonspapirer fra Sør-Korea.

Barn ble ført opp som foreldreløse, selv om mødrene deres levde, og adopsjoner kunne derfor skje uten biologiske foreldrenes samtykke.

Nå skal adopsjonspraksisen fra Sør-Korea granskes av et eksternt utvalg.

Norge har adopert om lag 6500 barn fra Sør-Korea.

I 2012 ble ny adopsjonslov vedtatt i Sør-Korea, som forbyr adopsjon av barn med ukjent opphav og krever godkjennelse fra biologiske foreldre. Vis mer

I går kunne VG avsløre systematisk juks i adopsjonspapirer fra Sør-Korea:

Barn ble ført opp som foreldreløse i adopsjonspapirene som fikk dem til Norge - til tross for at mødrene deres levde og var kjent for adopsjonsbyrået.

Det viser rapporter etter tilsynsreiser som VG har fått innsyn i. Dermed kunne adopsjoner skje uten biologiske foreldrenes samtykke.

Lørdag delte syv adopterte fra Sør-Korea historiene sine i VG.

ADOPTERT: David, Kim, Helén, Cecilie, Sonja Sun, Kyung Sook og Mariann. Alle adoptert fra Sør-Korea.

I voksen alder sporet flere av dem opp den biologiske familien sin.

Da fikk de vite at foreldrene aldri godkjente å adoptere dem bort - og at de hadde hadde lett etter dem i årevis.

– Det er svært, svært alvorlig, sier Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Jeg vil allerede nå si at adopsjonspraksisen fra Sør-Korea skal granskes grundig, sier hun.

Tidligere i år åpnet statsråden ekstern gransking av utenlandsadopsjoner til Norge, etter VGs avsløringer om en rekke ulovlige adopsjoner fra Ecuador.

Blant dem var historien om Camilla, som ble stjålet fra moren sin da hun var tre år, for så å bli adoptert til Norge.

Den gang sa Toppe at adopsjon fra Ecuador skulle granskes nøye.

Nå sier Toppe at også adopsjon fra Sør-Korea skal granskes av det eksterne utvalget

– Med det som kommer frem om Sør-Korea nå, kan vi ikke lenger utelukke at dette kan være mye mer omfattende. Nå må vi inn og undersøke systemet, ansvaret til norske myndigheter og om vi ser på en større systemsvikt her.

– Må frem i lyset

Alle adopsjoner skal være frivillig fra biologiske foreldre side. Det krever Haag-konvensjonen, Haag-konvensjonen,Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner er et forpliktende internasjonalt regelverk som blant annet skal sikre at enhver adopsjon er til barnets beste, at den er frivillig og lovlig. Norge signerte Haag-konvensjonen i 1997. som Norge har forpliktet seg til å følge.

Derfor reagerer barne- og familieministeren reagerer sterkt på VGs avsløringer om adopsjonsdokumenter fra Sør-Korea - og at norske myndigheter har vært klar over dette fra 1996.

– Det er en helt utilgivelig praksis. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det må være ulovlig.

– Jeg reagerer dessuten sterkt på norske myndigheters rolle - at det ikke ble grepet inn på en mye tydeligere måte da man fikk vite om dette, sier Toppe.

– Burde adopsjonene blitt stoppet?

– Det var tydelige faresignaler her, så jeg mener man burde stoppet opp og fått orden på det. Nå er jeg glad for at adopsjons-systemet skal granskes. Alt må opp og frem i lyset. En adopsjon til Norge skal være 100 prosent ordentlig.

– Fryktelig

Toppe sier det gjør stort inntrykk å høre om de adopterte fra Sør-Korea som nå har sporet opp biologisk familie og forstår at adopsjonene skjedde på feil premisser.

– Det er veldig, veldig alvorlig.

– Dette er sannhetsvitner som forteller. Det gjør sterkt inntrykk å høre om lidelsen som er påført både voksne og barn og at foreldre i Sør-Korea har lett etter barna sine. Jeg synes det er vanskelig å finne de rette ordene når jeg hører disse historiene. Det er helt fryktelig, sier Toppe.

Norge har adoptert om lag 6500 barn fra Sør-Korea fra sluttten av 60-tallet til i dag, ifølge tall fra adopsjonsformidleren Verdens barn.

I 2012 kom en ny adopsjonslov i Sør-Korea som forbyr adopsjon av barn med ukjent opphav. Dermed er godkjennelse fra biologiske foreldre lovpålagt.

