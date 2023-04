LETER: Johan (30) og Joshua (23) Sarvig Can har tøffe dager uten å vite hva som har hendt med mellomste bror Simen (25), som har vært borte siden februar. I bakgrunnen får mamma Jo Sarvig en telefon fra en ukjent person som mener å ha observert ham.

VESTFOSSEN/VIKERSUND (VG) Det siste sikre livstegnet fra 25 år gamle Simen Sarvig Grindstrand er fra 28. februar. Siden har ingen hørt fra ham. Nå gjør politiet nye søk og har koblet inn Kripos for å få hjelp.

– Vi håper bare at han skal komme inn døren her, være kjempesint på oss for at vi har satt i stand alt dette for å finne ham, og så kan vi le av det, sier Jo Sarvig (49), moren til Simen Sarvig Grindstrand (25), som ingen har hørt fra på over en måned.

Simen bor og jobber i Vestfossen. Men det siste sikre livstegnet er den 28. februar, da han ifølge familien snakket med utleieren sin på telefon. Siden har ingen hverken hørt eller sett ham.







Hjemme hos storebror Johan Sarvig Can (30) i Vikersund tilbringer mamma Jo og lillebror Joshua Sarvig Can (23) de uutholdelige dagene, i håp om et svar på hvor Simen er og hva som har skjedd med ham.

SAVNET: Simen Sarvig Grindstrand (25), her sammen med hunden sin.

– Det er så jævlig at det virker ikke ekte engang. Vi går fra å tenke det verste til det beste. Man er sint, og så griner man. Det er så ekstremt mentalt utmattende, sier Johan.

– Det å ikke vite hva som har skjedd?

– Ja.

BEKYMRET: Mamma Jo Sarvig (49) og Simens brødre har lett og lett, og holder kontakt med massevis av engasjerte folk som vil hjelpe dem med å finne Simen.

Simens siste livstegn

Simen leier bolig på et gårdsbruk i Vestfossen. Her bor han sammen med en kamerat. Hunden hans bor også her.

Noen dager i uken jobber han på møbelbutikken i Vestfossen som han har gått til fots til og fra. Utenom det, har han vært glad i å gå turer i skogen med hunden sin, eller være sammen med venner han har rundt omkring, deriblant i Oslo, Drammen og Tønsberg, forteller familien.

BOR HER: Simen leier bolig på denne gården, og var glad i å gå tur i skogsområdene rundt. Der gjør politiet nye søk tirsdag og onsdag i påsken.

Dette vet vi om hans siste bevegelser og om det som har skjedd i etterkant av at han ble meldt savnet:

27. februar: Simen var på jobb, bekrefter sjefen Habib Ishak overfor VG. Han svarte også flere familiemedlemmer på Snapchat.

28. februar: Simen snakket med utleieren sin på telefon om kvelden 28. februar, forteller familien. Det er uklart hvor han befant seg på dette tidspunktet. Siden har ingen hørt fra ham eller sett ham.

3. mars: Simens hund kommer tilbake til boligen han leier, ifølge et vitne. Samboerne hans tar hånd om den, forteller familien.

9. mars : Simens mor spør i en Snapchat-gruppe familien har om noen av de andre har hørt noe fra Simen, siden hun selv ikke har hørt fra ham på en uke. Det har de ikke, og familien begynner å kontakte venner og andre rundt Simen for å høre om de vet noe.

21. mars: Simen blir formelt meldt savnet og politiet blir kjent med forsvinningen.

27. mars: Politiet går ut med en etterlysning av Simen og deler også bilde av ham. Samme uke ber politiet om bistand av Kripos i etterforskningen.

Det er i skogen og ved elven Dørja bak huset politiet gjør søk tirsdag.

– Dette er et nærområde savnede har vært mye i, forteller innsatsleder Arne Guddal som er på stedet.

I løpet av dagen har de søkt med drone mot Vestfossen sentrum, med hunder og folk langs elven Dørja og med hunder innover i skogsområdene. Han anslår at rundt 15 politifolk har vært i sving.

SNUSER SEG FREM: Politiets hundepatrulje søkte både langs elven og i skogen tirsdag. Her med hunden Kygo og hundefører Torstein.

Men det er ikke første gang de gjør søk – uten funn. At det har vært flere snøfall siden Simen forsvant, og at det fortsatt ligger snø der, gjør jobben vanskeligere.

Gamle gårdsbygg og hytter som står rundt i skogen er også gjennomsøkt. Innsatsen fra Røde Kors og andre frivillige har også vært stor, sier Guddal.

Han har jobbet med mange lignende saker.

– Det er alltid sånn at når du ikke finner noen, men kan anta at de kan være et sted, så må du lete om og om igjen og med flere ulike ressurser – til fots, med hund og med drone, forklarer han.

OMSTENDELIG: Innsatsleder Arne Guddal leder de operative søkene i området rundt Simens bopel. Dette er et møysommelig og tidkrevende arbeid, forklarer han.

Tre hypoteser

Etterforskningsleder Tina Berg sier at de har gjort mange undersøkelser og avhør i saken og sjekket opp i mange tips som har kommet inn – uten funn.

– Dette er en prioritert sak hos oss og vi holder trykk på denne saken. Vi har et ønske om å finne savnede og gi familien så mange svar som mulig, sier Berg.

Politiet etterforsker saken bredt og ut ifra tre hovedhypoteser:

At Simen har blitt utsatt for noe kriminelt.

At han har kommet utfor en ulykke.

At han har forsvunnet av fri vilje.

– Fordi det har gått så lang tid og saken fortsatt er så åpen, ba vi også om bistand fra Kripos KriposKripos er den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet i politiet, og de fungerer også som et nasjonalt kompetansesenter for norsk politi. De har også en egen etterforskningsavdeling som bistår politidistriktene. i forrige uke med den spesialkompetansen de har på ulike fagfelt, forteller hun.

Berg ønsker ikke å fortelle hvilke undersøkelser Kripos konkret bidrar med. VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Kripos om hvilken kompetanse de typisk bidrar med i saker som dette.

Hunden Kygo og hundefører Torstein.

Politiet ber om tips

Hun ber også folk som kan vite noe om å ta kontakt på tipstelefonen politiet har opprettet på 99212068.

– Vi ønsker særlig tips fra datoene 27. og 28. februar og noen dager etter dette. Vi ønsker også tips og eventuelt dashbordkamera-videoer fra området Vestfossen sentrum og langs Kongsbergveien mot Fiskum og Darbu, der savnedes bopel er, sier Berg.

– Alt av kontakt med savnede opp mot den 28. februar er interessant, sier hun.

Opplysninger fra andre steder av landet er også interessant.

Tenkte at moren overreagerte

Simens familie forteller at han var lite opptatt av sosiale medier, og at det ikke var uvanlig at han ikke lot høre fra seg på noen dager. At han mistet telefonen eller glemte laderen, er typisk Simen, forteller de.

– Da mamma først spurte oss om vi hadde snakket med Simen, tenkte jeg at hun overreagerte, Det er Simen vi snakker om, sier lillebror Joshua.

– Men da jeg fikk høre at bikkja hadde kommet tilbake uten ham, da fikset jeg fri fra jobb for å reise hit med en gang.

GIR IKKE OPP: Storebror Johan, lillebror Joshua og mamma Jo bruker dagene på å følge opp alle tips og all info de får om hva som kan ha hendt med Simen.

Simens bestekompis og samboer Kevin, forteller at han var bortreist på ferie i tidsrommet Simen forsvant, men snakket med ham kort tid i forveien.

– Det var helt vanlig, god stemning. Vi snakket om hva jeg skulle handle med hjem til ham fra ferien, forteller Kevin.

Kevin kom også hjem senere den kvelden Simens hund kom tilbake til boligen uten ham.

– Jeg syns det var rart, men jeg tenkte også at Simen kunne ha dratt et sted og tenkt at vi kunne passe på den, forteller Kevin.

Da Simen forsvant slo han ingen umiddelbar alarm, fordi Simen dro av gårde en drøy uke i fjor uten at kompisen fikk noen beskjed, forteller han.

Nå kan han ikke forestille seg hva som har skjedd.

– Jeg har tenkte på dette helt siden han ble borte, og det er det som er så rart: Jeg kan ikke forestille meg hvor han kan være eller hva som kan ha skjedd. Jeg har spurt alle vennene våre, sier han.

– Vi kan ikke gi opp

Simens familie og mange frivillige har også trålet skogene rundt boligen Simen leier i håp om å finne ham, men uten hell. Det gir dem en følelse av at han ikke kan være der.

Simens familie tror heller ikke han har forsvunnet frivillig, basert på hvordan de opplevde at han hadde det den siste tiden.

– Det inntrykket har vi også fått fra alle som kjente ham og som vi har snakket med nå. Ingenting har virket negativt, og det virker som han har vært veldig sosial den siste tiden. Han la også flere planer sammen med folk, sier storebror Johan.

VILLE DRIKKE KAFFE: Bare dager før forsvinningen spurte Simen storebror Johan om han ville ta en kaffe snart. Litt senere svarte han på bursdagsmeldingen. Men den siste snappen fra broren er ikke åpnet.

At Simen ennå ikke er funnet, gir familien håp om at han er i live et eller annet sted. Bekymringen er at han har blitt utsatt for noe kriminelt:

– Jeg føler at han trenger hjelp, og at det er en grunn til at han ikke tar kontakt. Enten fordi han ikke tør, eller fordi han ikke kan.

Familien er redd for at sønnen har havnet i trøbbel med feil folk.

I en Facebook-gruppe holder de alle som er interessert oppdatert om hva som skjer i letingen etter Simen. Her har engasjementet vært overveldende:

Folk har hengt opp lapper med bilde av Simen i hele landet og bidratt med å lete. Mange tar også kontakt og tror at de har observert ham.

– Vi kan ikke gi opp, og det virker ikke som om de som står på for oss har tenkt til det heller, sier Johan.

– Og skulle Simen lese dette, må han vite at vi ikke er sinte. Han kan komme hjem eller ta kontakt. Hvis ikke skal vi finne ham. Vi gir ikke opp, sier mamma Jo.