ALLIERT: Luca Dalen Espseth (36) viser solidaritet med de som kaller seg woke. Han mener diskusjonen har avsporet fullstendig, og sympatiserer med de som ikke vil stille i debatt på antiwokes premisser.

Mener woke-debatten har gått over styr

Debatten om woke har blitt beskrevet som «umulig». Forskere og samfunnsdebattanter tør ikke å stille til debatt i frykt for sosiale represalier.

VG har nylig publisert flere saker om antiwoke-bevegelsen.

Sakene har handlet om Jack Chen (20), Sunniva Sæterdalen (18) og Nhan Kien Nguyen Huynh (22), som mener de går mot strømmen i debatten om woke, kansellering kanselleringFra engelsk «cancel» og «cancel culture»: Oppleve konsekvenser for sine meninger i form av sosiale represalier, boikott eller utestengelse. og politisk korrekthet.

VG har forsøkt å få flere personer i tale i debatten, blant annet flere forskere, uten hell. Flere frykter sosiale represalier.

En woke samfunnsdebattant har takket nei til intervju i VG, fordi hen frykter hets fra antiwoke-bevegelsen, og beskriver debatten som «krigersk» og «er redd det allerede er for sent å balansere debatten».

VIL VÆRE SNILL: Enkelte ønsker å fremstille det å være snill som en negativ ting, ifølge Espseth: – Man snakker om at folk som meg er dumsnille, eller naive, eller at man driver med godhetstyranni. Det er negative begreper man bruker for å stemple mennesker som faktisk bare er snille. Det sier noe om hva slags verden vi lever i.

– De er edgelords

Luca Dalen Espseth (36) identifiserer seg som woke, og han takket først nei til å stille i debatten. Nå har han ombestemt seg og stiller åpent i VG.

– Jeg var i utgangspunktet ikke interessert i å stille fordi debatten ikke lenger handler om de reelle endringer i samfunnet som jeg jobber for og ønsker å oppnå. Woke-antiwoke-debatten er en debatt om debatten. En kulturkrig kulturkrigEn krig eller kamp om kulturelle, sosiale, politiske og etiske verdier i et samfunn. Noen anser kulturkrig som et medieskapt fenomen. som er en avsporing av hva som faktisk er viktig.

Espseth stiller til intervju fordi han vil vise støtte til alle som kaller seg woke og som kjenner seg misforstått i antiwoke-debatten.

– Jeg er woke fordi jeg vet det provoserer mennesker som misliker transfolk, eller som er rasister. Dessuten synes jeg ikke det å være woke er en dårlig ting.

– Når jeg sier at jeg er woke så mener jeg å si at jeg er snill. Jeg tror på menneskene som sier de opplever vonde og vanskelige ting. Det finnes samfunnsstrukturer som diskriminerer og undertrykker. Jeg anerkjenner at historien og virkeligheten er skrevet og i stor grad er bestemt av hvite heteroseksuelle cis- cis-En cisperson er en person som identifiserer seg med det kjønnet vedkommende ble født med, altså en person som har en kjønnsidentitet som samsvarer med kjønn tildelt ved fødsel.menn med makt.

Han tilhører selv en marginalisert gruppe som transperson, og mener det koster ham mye å stille i en debatt som dette.

Har antiwoke gått for langt? Ja Nei Usikker

– Men er det ikke mot sin hensikt at de som er woke ikke lenger vil stille til debatt?

– Woke er jo ikke en gruppe som setter oss ned og diskuterer hva slags politisk strategi vi skal velge. Vi er bare mennesker, som tilfeldigvis kaller oss woke eller som blir omtalt som woke av de som er uenige med oss. Jeg debatterer gjerne saker jeg synes er viktige, men ingen kan tvinge meg til å kaste bort tiden min i en debatt om debatten.

– Og det er veldig mange gode grunner til at folk ikke vil stille opp i debatter som handler om livene deres. Det er ofte mennesker som deltar i debatten med livet sitt og identiteten sin som innsats. En del av ytringsfriheten må selvsagt være retten til å ikke ytre seg.

Espseth erfarer at ytringsklimaet er ekstremt negativt for tiden. Han sier det er vanskelig for minoriteter å delta i den offentlige samtalen.

Info Hva er «woke»? Woke («våken, oppvåknet») er opprinnelig et afrikansk-amerikansk ord som betyr å være årvåken og på vakt. Det ble popularisert av flere svarte artister og forfattere i forrige århundre gjennom uttrykket «stay woke». I moderne tid har uttrykket blitt brukt av svarte artister og Black Lives Matter-bevegelsen, spesielt etter amerikansk politi drepte Michael Brown i 2014. I ettertid av drapet har ordet woke blitt hyppig brukt av støttespillere som ønsker å vise at de er informert og oppmerksom på rasisme, sexisme og sosial forskjellsbehandling, gjerne rettet mot minoriteter over hele verden. Men de siste årene har det i større grad blitt benyttet som et nedsettende skjellsord – særlig fra den politiske høyresiden – for at årvåkenheten på venstresiden har gått for langt. Vis mer

– Når de som er antiwoke har en transdebatt, er det faktisk en debatt om jeg, en transperson, i det hele tatt har rett til å eksistere. Når hvite cis-menn kaster ut meninger i en debatt om transpersoner, kan de legge vekk praten etterpå og gå tilbake til sin hverdag. For meg er det faktisk hele min eksistens. Den kan jeg ikke legge vekk, sier Espseth.

Ifølge Espseth er ikke de antiwoke særlig kontrære kontræreEn kontrær er en person som motsetter seg og skaper debatt rundt rådende oppfatninger i samfunnet.. Han mener de mener egentlig helt «mainstreame mainstreameTrender, meninger og annet som storsamfunnet oppfatter som populært, eller innafor.» meninger.

– De er den nye edgelords edgelordsNoen, spesielt på internett, som bruker sjokkerende og nihilistisk tale og meninger, for å få oppmerksomhet og fremstå som en mer farlig, edgy og unik person, ifølge Urban Dictionary.. Enkelte står for diskriminerende holdninger, og det er ingenting nyskapende, kontrært, kult, modig eller radikalt med å reprodusere allerede eksisterende diskriminerende strukturer, sier han.

– Antiwokere forsøker å tegne et bilde av at woke er en skummel ideologisk bevegelse, heller enn faktiske mennesker som bare ønsker å leve fullverdige liv.

Les også Jack Chen: Til krig mot woke Jack Chen (20) er ikke redd for å gå mot strømmen. Han ser på seg som antiwoke. – Det handler om å si høyt mange unge menn tenker, men få sier.

– Men er ikke antiwoke også en del av mangfoldet?

– Det er del av et meningsmangfold, ja. Men det er også veldig rart når såkalte ytringsfrihetsforkjempere påstår at det er sånne som meg som er mot et meningsmangfold, når det er nettopp ytre høyre som vil forby dragartister og LHBT-litteratur i skolen. Det er de som nekter å nyansere historiske tekster med den informasjonen som ble tatt vekk, fordi det fikk hvite menn til å se dårlige ut.

– Så hvis noen driver med kanselleringskultur kanselleringskulturFra engelsk «cancel» og «cancel culture»: Oppleve konsekvenser for sine meninger i form av sosiale represalier, boikott eller utestengelse., sensur, eller faktisk innskrenkning av ytringsfriheten, så er det de antiwoke.

WOKE: Black Lives Matter-demonstrasjon foran Stortinget i 2019. I dag er woke-debatten preget av frykt og polarisering.

Akademia frykter reaksjoner

VG har tidligere også forsøkt å invitere en rekke forskere og eksperter til å stille til intervju i reportasjene om antiwoke.

Flere ønsket ikke å stille, fordi de mener tematikken rundt antiwoke og woke er så betent at de frykter sosiale represalier hvis de uttaler seg.

Deres erfaring er at de blir hengt ut, oppgir de. De har tidligere opplevd at det de sier blir tatt ut av kontekst.

Også innen akademia pågår det en diskusjon om woke og kanselleringskultur med splittede meninger, ifølge Aftenposten.

ANTIWOKE: Sunniva Sæterdalen (18) og Jack Chen (20) er to av de som identifiserer seg selv om antiwoke. De har minoritetsbakgrunn, men mener samtalen om minoriteter og woke har gått for langt.

Høy oppslutning til antiwoke

Meningsmålingen i én av VGs artikler om woke-antiwoke-debatten, viser at de aller fleste av sakens lesere definerer seg som antiwoke.

I hovedsaken spurte VG om hva leserne tenker om woke og antiwoke. Der svarte over 31.000 personer på spørsmålet «Hva mener du? Er det positivt eller negativt å være woke?»

Av disse svarte flesteparten med 68 prosent at de synes woke er negativt.

Tallene speiler lesere av sakene, ikke nødvendigvis Norges befolkning.

VGs kommentator Selma Moren er blant dem som nylig har gått ut og erklært seg «woke».

Mener antiwoke ikke fremmer debatt

Antirasistisk Senter mener at å være woke handler om å være bevisst, oppmerksom og årvåken.

– Å være woke er å være oppmerksom på at du har blindsoner der du ikke ser diskriminerende strukturer du selv, men ikke minst andre utsettes for, og årvåken for strukturelle forhold og endringer som kan føre til diskriminering og undertrykkelse, sier daglig leder Hatem Ben Mansour til VG.

Han mener woke først og fremst handler om å være bevisst på marginalisering og undertrykking i samfunnet.

– Er Antirasistisk Senter woke?

– Det å være woke er for oss underlig. Uttrykket woke har historisk ikke vært noe konkret eller klart definerbart, og denne bruken av ordet woke er en konstruksjon fra nyliberale og konservative middelaldrende menn, i et forsøk på å diskreditere motstand mot strukturelle hierarkier.

Mansour mener at desto mer mediene går med på antiwokes måte å bruke ordet på, «uten å ta ansvar for at det er tømt for innhold og fylt med et annet», desto vanskeligere blir det å diskutere det woke egentlig handler om.

– Woke som latterliggjørende skjellsord fører til det motsatte, at marginalisering, undertrykking og diskriminering ikke kommer fram, – at den diskusjonen stenges ute. Å definere woke som det motsatte av kritisk tenkning fremstår som en selvmotsigelse.

Danby Choi: – Stå i det!

Subjekt-redaktør Danby Choi (29) har tidligere påpekt at han er først og fremst ytringsfrihetsfundamentalist. Han er opptatt av å diskutere alle sider ved en debatt.

Vi har spurt ham hva han tenker om at flere er redd for å bli hetses av meningsmotstandere i woke-antiwoke-debatten.

– Flere erfarer at de vil bli hengt ut hvis de deltar i diskursen om woke-antiwoke. De har tidligere opplevd at det de sier blir tatt ut av kontekst. Hva tenker du, som ytringsfrihetsfundamentalist, om dette?

– Demokratiet er helt avhengig av deltagelse. Derfor er det veldig synd at folk slutter å ytre seg av frykt for represalier. Kritikk og motytringer må man tåle, men ikke hets. Det må vi stå sammen om, sier Choi.

– Meningspollene viser at over 60 prosent av de som har svart er antiwoke. Er antiwoke det nye politisk korrekt?

– Nei, fordi politisk korrekthet handler om snillisme. Det handler om å si ting bare for å spille på lag med det som ved første øyekast fremstår som antirasistisk, homovennlig eller noe sånt. Men vi skal ha både kunst, journalistikk, forskning og humor som støter.

– Hva synes du om at woke-siden ikke lenger føler seg trygge i den offentlige debatten som omhandler dem?

– Jeg vil oppfordre dem til å ytre seg. De som hetser folk for meningene sine, avslører bare seg selv. De har ikke noen bedre argumenter å komme med. Og når det er vanskelig å ytre seg, ja, da er det ofte viktige temaer det er snakk om.

– Det koster å delta i debatten. Offentligheten er ingen lekeplass, sa Shabana Rehman. Men når ytringer svir, så betyr de noe. Stå i det!