VEKST: Tirsdag passerte verden åtte milliarder mennesker, ifølge FN. Her fra Shibuya-krysset i Tokyo i 2021.

Nå er vi åtte milliarder mennesker på kloden

FN kaller det en milepæl og ber samtidig verdens befolkning ta inn over seg ansvaret for planeten.

Ole Løkkevik

NTB

Tirsdag ved 9-tiden passerte verden åtte milliarder innbyggere, ifølge FNs målinger. Dermed bor det flere mennesker på kloden enn noen gang.

Det er kun elleve år siden jordkloden passerte syv milliarder mennesker.

– En milepæl

«Denne enestående veksten skyldes den gradvise økningen i menneskelig levetid på grunn av forbedringer i folkehelse, ernæring, personlig hygiene og medisin. Det er også et resultat av høye og vedvarende nivåer av fruktbarhet i noen land», skriver FN i en markering av dagen.

– Milepælen er en anledning til å feire mangfold og fremskritt mens vi tar inn over oss menneskehetens felles ansvar for planeten, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

Ifølge FN har land med høy fruktbarhetsnivå en tendens til å være de med lavest inntekt per innbygger. Global befolkningsvekst har derfor over tid blitt stadig mer konsentrert blant verdens fattigste land.

Videre poengterer de at land med høyt forbruk av materielle ressurser og høyt utslipp av klimagassutslipp per innbygger, har en tendens til å være de landene der inntekten per innbygger er høyere – ikke de der befolkningen nødvendigvis vokser raskt.

Med passeringen til åtte milliarder er befolkningen doblet siden 1974 og firedoblet siden 1927.

I 2037 vil det trolig leve 9 milliarder mennesker på jorden, ifølge beregningene fra FN.

To sider

Joel Cohen ved Rockefeller University's Laboratory of Populations sier til nyhetsbyrået AFP at spørsmålet om hvor mange mennesker kloden vår kan tåle, har to sider: Naturlige grenser og menneskelige valg.

Valgene som mennesket gjør, fører til at vi bruker langt flere biologiske ressurser, deriblant når det gjelder skog og landområder, enn hva Jorda greier å fornye hvert år. Overforbruket av fossil energi fører for eksempel til store CO2-utslipp og global oppvarming.

– Vi er dumme. Vi er ikke forutseende. Vi er grådige. Vi bruker ikke informasjonen vi har. Det er her problemene og valgene ligger, sier Cohen.

Han avviser imidlertid ideen om at mennesket er en forbannelse for planeten. I stedet mener han at folk skal få mulighet til å gjøre bedre valg.