OMSTRIDT TWITTERKONTO: Trump ble beskyldt for å ha brukt Twitter til å oppildnet til den voldelige Kongress-stormingen, som endte med at fem personer mistet livet

Trump leder avstemming på Twitter

Twitter-eieren Elon Musk startet natt til lørdag en avstemning der han spør om USAs tidligere president, Donald Trump, skal få komme tilbake på plattformen.

Per klokken 22.48 har 51.9 prosent stemt for at Trump skal komme tilbake. Den tidligere presidenten leder altså målingen, som ifølge Musk vil avsluttes om to timer.

Tallet har jevnet seg ut i forhold til tidliger på dagen, da 60 prosent av Twitter brukerne stemte «ja», ifølge CNBC.

Trump var lenge en av de største kontoene på plattformen, frem til han ble utestengt i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. I ettertid har ekspresidenten forholdt seg til sin egen sosiale medier-app – Truth Social.

Etter at flere ble utestengt fra Twitter har blant andre Kanye West, Andrew Tate og Jordan Peterson nylig fått opphevet sine utestengelser.