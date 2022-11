OMSTRIDT TWITTERKONTO: Trump ble beskyldt for å ha brukt Twitter til å oppildnet til den voldelige Kongress-stormingen, som endte med at fem personer mistet livet

Elon Musk på Twitter: Folket har talt – Trump er tilbake

Twitter-eier Elon Musk kunngjorde lørdag at den tidligere presidenten vil få komme tilbake til plattformen etter en avstemning blant brukerne. Kontoen ble gjenopprettet, men Trump selv hevder at han ikke har interesse av et comeback.

Rundt klokken 01.54 natt til søndag hadde 51.8 prosent stemt for at Trump skal komme tilbake, og like før klokken 02 skriver Twitter-eier Elon Musk at avstemningen er avgjort:

«Folket har talt. Trump vil bli gjeninnsatt. Vox Populi, Vox Dei.»

Den siste setningen betyr «folkets stemme, guds stemme».

Tallet jevnet seg ut i forhold til tidligere på dagen, da 60 prosent av Twitter brukerne stemte «ja», ifølge CNBC.

Totalt deltok 15 millioner mennesker i avstemningen.

Trump sin Twitter-konto er nå gjenopprettet, men Trump selv har til gode å vise sin tilstedeværelse på plattformen.

Trump: Ser ingen grunn til det

Trump hadde lenge en av de største kontoene på plattformen, frem til han ble utestengt i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. I ettertid har ekspresidenten forholdt seg til sin egen sosiale medier-app – Truth Social.

Om Trump faktisk vil returnere til Twitter selv om kontoen hans har blitt gjenopprettet, er høyst usikkert. Lørdag uttalte han ifølge Reuters at han ikke har noen interesse av å komme tilbake, til tross for at et knapt flertall av Twitter-brukerne som stemte vil ha ham tilbake.

– Jeg ser ikke noen grunn til det, sa han på direkte spørsmål om avstemningen under en videokonferanse søndag.

Like etter at han ble kastet ut forsøkte Trump å gå rettens vei for å få kontoen tilbake.

Flere republikanske politikere reagerte i sin tid kraftig på at Trump ble utestengt.

TILBAKE: Forfatter, professor og psykolog Jordan Peterson er nå tilbake på Twitter.

Kontroversielle Twitter-comeback

Tidligere i høst fikk komiker Kathy Griffin, professor og psykolog Jordan Peterson og nettstedet The Babylon Bee som alle har vært utestengt fra Twitter, lov til å komme tilbake til plattformen.

Nå føyer også aktivist Andrew Tate seg i rekken av mennesker som har fått innpass på det sosiale mediet igjen.

Musk begrunner avgjørelsene med at Twitter ønsker å bevare ytringsfriheten til brukerne sine.

– Det nye Twitters retningslinjer inkluderer ytringsfrihet, men ikke «freedom of reach», skriver Musk på Twitter.

Han forklarer at hatefulle og negative tweets ikke kommer til å bli promotert. Twitter vil også fjerne tilhørende reklame og annen mulig inntekt relatert til slike tweets.

– Du vil ikke finne tweeten med mindre du oppsøker den, noe som er vanlig for resten av internett, legger han til.

Selv om flere kjente skikkelser har fått lov til å komme tilbake, er det også flere kjendiser som har forlatt Twitter etter Musks oppkjøp. Tidligere i høst fulgte supermodell Gigi Hadid (27) deres eksempel, meldte Fox News.

Før Trump ble utestengt skjulte Twitter en melding den daværende presidenten skrev om at influensaviruset er mer dødelig enn coronaviruset, men at man ikke stenger ned landet av den grunn.

Rettelse: VG skrev først at Kanye West hadde fått tilbake Twitter-kontoen som et resultat av Elon Musk sitt kjøp av Twitter. Det riktige er at Kanye West ikke ble kastet ut av Twitter i første omgang, men kun fikk kontoen sin låst. Dette betyr at tweetsene hans fortsatt var synlige. Musk har hevdet at han ikke var delaktig i beslutningen om å oppheve restriksjonene. Dette ble endret søndag 20. november 10:04.