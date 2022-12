TATT: Viktor Medvedtsjuk forsøkte å rømme Ukraina i militæruniform i april i år.

Putin-venns beslaglagte superyacht skal selges på auksjon

Bildene gikk verden over da søkkrike Viktor Medvedtsjuk ble tatt under et rømningsforsøk Ukraina. Nå lever han i eksil i Russland – mange millioner og en superyacht fattigere.

Den ukrainske oligarken og opposisjonspolitikeren Viktor Medvedtsjuk ble i april i år pågrepet av Ukrainas etterretningstjeneste SBU.

Samme uke ble en rekke av hans eiendeler beslaglagt. Ifølge The Washington Post dreide det seg om 23 eiendommer, 32 leiligheter, 26 biler og en yacht.

Sistnevnte kan du snart sikre deg på auksjon, ifølge The Guardian.

Super-yachten, som ligger til i Kroatia, er verdsatt til i underkant av to milliarder kroner, ifølge The Guardian.

Ukrainas etat for etterforskning og forvaltning av eiendeler (ARMENE) har som mål å finne, spore og administrere eiendeler som kan knyttes til korrupsjon.

De opplyser at en kroatisk domstol nå har godkjent at etaten overtar eierskapet til yachten og varsler at yachten vil auksjoneres bort til inntekt for Ukraina.

YACHTEN: Oligarkens 92 meter lange og 29 meter høye superyacht er å finne i Kroatia.

Putin-venn

Medvedtsjuk har vært en Ukrainas mest fremtredende prorussiske politikere og en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, som skal være gudfaren til Medvedtsjuk yngste datter.

Ifølge The Washington Post strekker forholdet mellom Putin og Medvedtsjuk seg 20 år tilbake.

I 2021 anslo Forbes Magazine at Medvedtsjuks formue var på 620 millioner dollar, eller godt over seks milliarder kroner.

Medvedtsjuk har siden 2018 ledet det største russiskvennlige partiet «Opposisjonsplattformen – For livet» i Ukraina. Medvedtsjuk har selv nektet for at partiet er prorussisk.

I 2014 havnet Medvedtsjuk på USAs sanksjonsliste etter Russland annekterte Krim-halvøya.

PUTIN-VENN: Russlands president Vladimir Putin og Medvedtsjuk i St. Petersburg i juli 2019,

Over 50 rom

Den ukrainske etaten har fått inspisere yachten og oppsummert egenskapene slik:

«Royal Romance» er 29 meter høy, har seks etasjer og to heiser, en egen kino, treningssal, svømmebasseng, spaområder og et hudpleierom – og omtrent 50 andre rom til forskjellige formål.

The Guardian skriver at yachten ble ransaket av kroatisk politi, på vegne av FBI, 19. november.

Dommeren som behandlet ransakelsesordren har, opplyst til den kroatiske avisen Jutarnji list at Medvedtsjuks navn og hans kone Oksana Martsjenko. Begge mistenkes for hvitvasking.

UTLEVERT: Medvedtsjuk ble utlevert til Russland i en fangeutveksling i september. Bildet vis de ukrainske fangene som kommer hjem.

Dømt til husarrest

Medvedtsjuk ble dømt til husarrest i 2021, etter at han ble anklaget for forræderi ved å berike seg på utvinning av naturressurser på den annekterte Krim-halvøya-

Fire dager etter at Russland invaderte Ukraina i februar, klarte Medvedtsjuk å rømme fra husarrest.

Han gjemte seg i 48 dager, før han til slutt bestemte seg for å prøve å rømme landet i militæruniform – noe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj omtalte som «spesielt kynisk».

Han ble pågrepet av den ukrainske etterretningstjenesten SBU og senere utlevert til Russland i en fangeutveksling.