MØTTE PRESSEN: Nataliia Skoghøy (til venstre) og hennes advokat Linnéa Tereza Karlberg møtte pressen tidligere i år da de varslet om erstatningskrav.

Forliksrådet vil ikke behandle forgiftnings-saken

Nataliia Skoghøy krever et millionbeløp i erstatning fra eksmannen, tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy. Nå sier forliksrådet «nei» til å behandle saken.

«Etter tilsvar er mottatt fant forliksrådet at saksbehandlingen innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet».

Beslutningen regnes først som forkynt for partene 11. september i år.

VG er kjent med avgjørelsen fra forliksrådet forliksrådetForliksrådet kan hjelpe deg med å løse konflikter eller tvister gjennom megling. I noen tilfeller kan forliksrådet avsi en dom for kravet ditt. Kilde: politiet.no, som ble fattet tidligere i august.

Anklaget kona

Det var i desember i fjor at daværende høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy i offentlighet hevdet seg forgiftet av kona.

– Jeg har ikke forsøkt å forgifte mannen min, sa Nataliia Skoghøy i et intervju med VG.

Hun mener at forgiftningsanklagene er fremsatt for å lede fokus bort fra at eksmannen har hatt problemer med alkoholbruk over lengre tid.

– Disse beskyldningene er tatt ut av luften. Jeg er ikke avholds, men jeg har et helt normalt forhold til alkohol, har Skoghøy selv svart i et intervju med VG.

Forgiftningssaken ble etterforsket av politiet, men henlagt på bevisets stilling.

Tilsynsutvalget for dommere mente Jens Edvin Skoghøy brøt god dommerskikk da han anklaget kona si i fjor.

PÅ HYTTA: Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy møtte VG ved hytta sin på Ringvassøya i Troms.

Skuffet

I forliksklagen ba Nataliia Skoghøy om oppreisningserstatning på inntil to millioner kroner, blant annet for ærekrenkelse.

– Vi er skuffet over at forliksrådet har innstilt saken, sier advokat Linnéa Tereza Karlberg.

Hun representerer Nataliia Skoghøy i saken.

– Skoghøy uttalte selv i et intervju med Nordlys i sommer at saken er for kompleks for forliksrådet. Nå oppleves det litt som at de gjør som han dikterer, og tør ikke ta en selvstendig beslutning, mener Karlberg.

Hun mener det finnes flere gode eksempler på at forliksrådet kan behandle krevende injuriesaker på en god måte.

PRESSEN MØTTE OPP: Saken har fått stor medieoppmerksomhet. Bildet er fra da Nataliia Skoghøy og hennes advokat offentliggjorde at de sendte prosessvarsel.

– Vi hadde håpet på å få begynt i forliksrådet slik at vi fikk opprettet en dialog med motparten. Nå tar vi en fot i bakken og ser hva vi gjør videre. Vi må vurdere om saken skal tas til tingretten, eller ikke.

Jens Edvin A. Skoghøy er orientert om denne saken. Han skriver i en tekstmelding til VG at han ikke har noe behov for å kommentere den.

I et intervju med VG i sommer fastholdt Skoghøy anklagene mot Nataliia Skoghøy, og viste til at han hadde testet positivt på fenazepam.