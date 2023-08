FLOMMEN: Vannføringen i Drammenselva er på sitt høyeste siden 60-tallet, her ved Hellefoss kraftverk i ettermiddag. Nå ser det imidlertid ut til å flate ut ved målestasjonen litt lenger ned i løpet av kort tid.

Tror flomtoppen snart er nådd i Drammen: − En god nyhet

DRAMMENSELVA/OSLO (VG) Beredskapssjefen i Drammen forventer at vannføringen flater ut fra midnatt. Dermed slipper de trolig unna både evakueringer og større konsekvenser av flommen som følge av «Hans».

Kortversjonen Beredskapssjef Sten Petter Aamodt i Drammen kommune forteller at de venter at flomtoppen er nådd ved midnatt, basert på oppdateringer fra de som regulerer vassdraget.

Nå ser det ut til at vannstanden aldri når 3,5 meter, som var det verste scenarioet de forberedte seg på.

Så langt har flommen ført til vann i kjellere, en stengt barnehage og stengte veier – men kommunen har sluppet unna de virkelig store konsekvensene.

NVE sier at de som regulerer vassdraget har gjort alt de kan for å redusere maksimal flomvannstand. Vis mer

Beredskapssjef Sten Petter Aamodt i Drammen kommune får en oppdatering fra de som regulerer Drammensvassdraget torsdag kveld – de som til enhver tid sitter på den mest oppdaterte oversikten over vannføringen.

– De forteller at de får mulighet til å holde igjen dobbelt så mye vann som det de må slippe ut ekstra, forteller han til VG.

– Det betyr at dette går i riktig retning. Det blir litt mindre vann til oss. Det er en god nyhet, som gir oss tro på at det snart er slutt på vannstigningen, forklarer han.

Nå kan flomtoppen være nådd allerede ved midnatt, ifølge beredskapssjefen.

– Vi venter utflating fra midnatt, men er forberedt på at det kan ta litt lengre tid, sier han.

MÅLER: Her måles vannføringen i Drammenselva tidligere torsdag. I nedre del av Drammenselva må vi tilbake til 1960-tallet for å finne like høy vannføring, ifølge NVE.

Drammensvassdraget er Norges nest største. Og alt skal renne ut i Drammenselva til slutt, som det har vært knyttet stor spenning til de siste dagene.

Tidligere torsdag kveld ble en rekke hus evakuert nedenfor kraftverket i nabokommunen Øvre Eiker som et føre-var-tiltak. Hos enkelte der står vannet nå helt opp til terrassen.

Målestasjonen ved Mjøndalen bro litt lenger ned, er den NVE bruker lengst ned vassdraget. Her har vannstanden steget jevnt og trutt torsdag ettermiddag – til sist målte 3,150 meter klokken 23.

Flomtoppen var først ventet fredag eller lørdag.

Drammen kommune har i flere dager forberedt seg på ulike scenarioer av flommen – i verste fall på at vannstanden kunne bli 3,5 meter ved målestasjonen i Mjøndalen.

– Nå slipper vi antageligvis å komme opp i det nivået i det hele tatt. Trolig stopper det på rundt 3,18 meter, sier beredskapssjef Aamodt.

Har holdt tilbake vann

Flomvarsler Elin Gerd Langsholt i NVE sier til VG at de venter at vannstanden ved Mjøndalen bro kulminerer i løpet av natten eller morgendagen – på oransje nivå.

– Regulanten har nå gjort alle tiltak de kan for å redusere maksimal flomvannstand. Vi tror derfor at maksimal vannstand vil være 3,4 meter, sier hun.

Info Situasjonen i resten av Drammensvassdraget Flomvarsler Elin Gerd Langsholt i NVE sier at de fleste innsjøene trolig når toppen i løpet av kort tid: I Krøderen er det i ferd med å kulminere.

Sperillen og Randsfjorden vil trolig kulminere kommende døgn.

Tyrifjorden vil stige en dag eller to til før kulminasjon.

Fra Åmot og nedover vil det trolig kulminere ganske parallelt med Mjøndalen bro. Vis mer

Slipper trolig evakuering

Det er særlig i øverste del av elven i kommunen at folk og infrastruktur har fått merke konsekvensene av flommen. I Mjøndalen er en barnehage stengt som følge av trøbbel med vann- og avløp på grunn av høy vannstand.

At E134 er stengt flere ulike steder, er kanskje det mest merkbare, forteller beredskapssjefen. Og folk i flomutsatte områder har fått merke det denne gangen også, med vann i kjellere, sier Aamodt.

STENGT: E134 var torsdag formiddag stengt i retning Drammen ved Mjøndalen. Sykkelstien ligger under vann.

Kommunen har så langt sluppet unna evakuering av innbyggere. Nå tror beredskapssjefen at det ikke vil bli aktuelt i det hele tatt.

– Det har gått bra med flommen hos oss slik vi ser det nå, sier han.

– Så får vi håpe det fortsetter sånn også.

GODE NYHETER: Beredskapssjef Sten Petter Aamodt venter at vannet i Drammenselva slutter å stige ved midnatt og flater ut.

– Kan du puste litt ut nå, med den siste oppdateringen om vannføringen?

– Vi kan ikke puste helt ut, for en flomhendelse er ikke over når vannet går tilbake. Elvebreddene er presset og fulle av vannmasser, så når vannet trekker seg tilbake er vi noen steder redde for at elvebredden også skal skli ut, særlig der det er kvikkleire. Så vi må følge med, og ta de meldingene som kommer inn på alvor.

Beredskapssjefen forteller at flommen som følge av «Hans» har vært en god test i kommunens beredskap og planer, som de har fått gjennomgått nøye de siste dagene.

– Det er veldig bra å se hvor godt alle samarbeider når man har en felles krise å håndtere. Og det synes jeg er gjennomgangsmelodien når store kriser skjer, som coronapandemien, brannen i høyblokken på Fjell eller dette.