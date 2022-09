Mann trolig skutt på Torshov – politiet har kontroll på fire personer

En mann er sendt til sykehus med alvorlige skader etter en mulig skyteepisode på Torshov. Oslo-politiet tror skadene kan være selvpåført.

– Det er en person med skader som er forenelige med skuddskader. Skadene skal ikke være livstruende, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til VG.







Mannen, som er i 30-årene, har skader i hode og overkropp, skriver politiet på Twitter.

Politiet opplyser at de jobber med flere hypoteser, blant annet at skadene er selvpåført.

– Vi er av den oppfatning at hendelsen ikke utgjør en risiko for andre i området. Vi har per nå ikke info som tilsier at vi må søke etter en gjerningsperson.

Kontroll på fire personer

Det har blitt gjort funn av et våpen, men politiet har ikke informasjon om at andre enn fornærmede skal ha vært involvert, opplyser innsatsleder Tonje Brandrud.

De har kontroll på fire personer.

– Når dere sier at det ikke er grunn til å tro at en gjerningsmann på frifot, betyr det at dere har pågrepet noen eller at det er selvpåført?

– En av hypotesene er at det kan være selvpåført, også har vi kontroll på personer som vi personer som vi mener har vært til stede når hendelsen skjedde og som kan belyse hendelsesforløpet, sier Brandrud.

Personene politiet har kontroll på var til stede i den aktuelle leiligheten. Disse har status som vitne, skriver politiet på Twitter.

Uklart hendelsesforløp

VGs reporter på stedet sier at store, væpnede politistyrker er på plass.

De har sperret av et område mellom bakgården til et boligbygg og et busstopp ved Haarklous plass.

Politiet, som fortsatt jobber med å finne ut hva som skal ha skjedd, ble varslet via AMK klokken 09.10.

– Vi er tidlig i fasen. Vi har kontroll på fornærmede, tvitret de tolv minutter senere.

Et område ved Haarklous plass er sperret av, og skal undersøkes av krimteknikere.

Avhører vitner

VG har vært i kontakt med et vitne som sier at han så en person sitte på fortauskanten, før vedkommende ble fraktet av gårde med ambulanse.

– Vi tar avhør av vitner på stedet som har sett eller hørt noe. Vi har et åsted som sikres der det vil gjøres undersøkelser, sier Nysæter.

Et politihelikopter sirklet over bydelen mens politiet fortsatt søkte etter en eller flere gjerningspersoner.

Flere skytehendelser

Den siste måneden har det vært flere skytehendelser i det samme området.

Tirsdag 30. august ble det avfyrt skudd mellom to biler i Torshovgata.

Det ble ikke funnet skadede etter skytingen, og tre personer ble pågrepet. De ble senere dimittert.

Kun tre dager senere, fredag 2. september, ble det skutt mot en bil i Åsengata.

Heller ikke den gangen ble det funnet skadede.