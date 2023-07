BLÅBÆR: Senterparti-politiker Thor Grosås (Sp) har grønn som sin politiske farge, men på fritiden er det blått han leter etter.

Spår «blåbærabort» i deler av landet

FETSUND (VG) Blåbærsesongen er i gang, men en ekstremt tørr vår i noen deler av landet kan gi dårlig fangst i år, ifølge ekspert.

Kortversjonen I Trøndelag og nordover er det forventet mer blåbær enn deler av Østlandet. En tørr vår kan ha ført til «blåbærabort», ifølge forsker Anne Linn Hykkerud.

I tørkeområdene kan det likevel fortsatt være håp for blåbærene som blomstret sent.

Thor Grosås var på blåbærjakt i Fetsund, og ble overrasket over hvor mye bær det var. Vis mer

I skogen i Fetsund er Thor Grosås (39) ute på blåbærjakt.

– Jeg har mange fine minner med å gå innover i skogen på sporet av blåbær. Plutselig kommer man frem til et fantastisk blått teppe, hvor man kan spise og plukke i evigheter, sier han.

FAMILIETUR: Grosås sier han tar med barna på blåbærtur. – Datteren min elsker blåbær, sier han.

Tirsdag ble han overrasket over hvor mye blåbær det var i nærområdet.

– Jeg var litt skeptisk, for området ligger midt i solsteiken. Men dette var jo bedre enn man kunne drømt om. Her var det store flotte bær. Jeg er imponert, sier blåbærentusiasten, som til daglig er varaordfører i Lillestrøm.

– Det kunne vært enda mer, selvfølgelig. Men dette må man være fornøyd med her omkring, legger han til.

Grosås tror variert terreng i området har hjulpet blåbærene.

– Det er myr i nærheten, så det kommer nok en del vann hit. Jeg antar at det er andre steder inne i skogen hvor det nesten ikke er noe blåbær på grunn av tørke, sier han.

«Blåbærabort»

Det er ikke sikkert man er like heldig på blåbærjakt andre steder i landet, for ifølge bærforsker ved NIBIO NIBIONorsk institutt for bioøkonomi, Anne Linn Hykkerud, har en tørr vår påvirket blåbærene i landet.

Det var TV2 som meldte som saken først.

– Det kom en tørkeperiode under blomstringen blomstringenBlåbær blomstrer i mai-juni som kan ha ført til «blåbærabort».

– Hva er «blåbærabort»?

– Hvis det blir veldig tørt kan blomstene «abortere», det vil si at blomstene ikke utvikler seg til kart, eller så vil de kunne utvikle veldig små og lite saftige blåbær.

Hun sier klimaendringene påvirket bærene ved at varmere perioder tidligere på året gjør at de blomstrer tidligere, noe som gjør til at insektene ikke rekker å pollinere pollinereNår insekter fører pollenkorn mellom blomster. Blåbær er i stor grad insektpollinert. dem.

– Dette gjør at færre blomster blir til bær. Plantene rekker rett og slett ikke å tilpasse seg like raskt som klimaet endrer seg. Våren og varmen kom sent i år, så det var hovedsakelig tørkeperioden som var utfordringen for blåbærene.

EKSPERT: Anne Linn Hykkerud er bærforsker hos NIBIO.

Årets juni var den varmeste som noensinne er målt, og det har vært tørt i store deler av Sør-Norge.

– Fra Trøndelag og nordover ser det ut til å bli mye blåbær, men i deler av Østlandet har det vært veldig tørt og jeg vil tro det ikke har blitt så mye bær.

Håp for «late bloomers»

Hykkerud sier det fortsatt kan være håp for noen av blåbærene i tørke-områdene.

– Etter tørken har det vært fuktig, så de som har blomstret sent kan likevel utvikle seg til blåbær, sier hun.

KRESNE: Ifølge blåbærforsker Hykkerud har blåbærene visse preferanser i skogen. – De liker seg i åpne landskap med både skygge og sol.

