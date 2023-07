SATT FAST: Bobilen til Helge og Lisbeth Pedersen satt bom fast i fergen og fikk store skader.

Lisbeth og Helge fikk ferien amputert – bobilen satte seg fast på Color Line

Ekteparet Lisbeth Pedersen (57) og Helge Pedersen (61) skulle på tur til Danmark med Color Line-fergen fra Kristiansand torsdag 29. juni, men fikk bobilen ødelagt.

Kortversjonen Ekteparet Lisbeth og Helge Pedersen fikk sin bobil skadet på vei til Danmark med Color Line fergen fra Kristiansand den 29. juni på grunn av feilplassering på fergen.

Ferien som opprinnelig skulle vare 2,5 uker ble redusert til 2 uker på grunn av ulykken.

Color Line erkjente feilen og deres forsikring dekker skadene.

Paret fikk refundert billettene og reiste til Danmark igjen uken etter.

Andersen, salgs- og markedssjef i Color Line, bekreftet at slike ulykker er sjeldne, og at selskapet har strenge rutiner for å unngå slike situasjoner. Vis mer

Ekteparet ante fred og ingen fare da de ble dirigert inn i fergen.

– Vi gikk opp for å spise mat og handle et brett med brus, så fikk vi litt dårlig tid da vi gikk ned inn i bilen og skulle kjøre ut. Flere biler hadde begynt å kjøre, og han som dirigerte trafikken gjorde tegn til at vi skulle kjøre, forteller Helge.

– Jeg satte bilen i gir, og da satt jeg dønn fast.

Fergen som har daglige avganger til Danmark har ulik høyde fordelt på dekket, og bobiler skal stå ytterst. Vanligvis skal det være skilting som advarer om nettopp dette forteller paret.

– De hadde glemte å sette frem et rødt sperrebånd, med advarsel. De pleide å drille ansatte i å huske å sette opp advarsel om at taket er lavere, sier Lisbeth.

Paret rakk ikke engang å komme over til Danmark før de måtte snu og reise hjem til Arendal.

– Vi kom ikke ut i Hirtshals før vi bare måtte snu igjen og reise hjem, sier Lisbeth

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Skader for 100.000

Samme dag som ulykken skjedde skal Helge og Lisbeth ha tatt kontakt med en Caravan-forhandler.

Bobilen skal ha fått ødelagt solceller, tre luker, TV antennen og to vifter, forteller Helge.

– Det er et dyrt solceller panel og en dyr luke som er ødelagt, så jeg tipper at det fort kommer til å koste 100.000, sier han.

Men paret kan puste rolig ut for det er Color Lines forsikring, som betaler skadene, forteller Helge.

STORE SKADER: Bobilen skal ha fått store skader og paret tror at kostnadene kan komme opp i 100.000.

Selv om uhellet først var ute så forteller ekteparet at de har fått god hjelp fra Color Line.

– Color Line-sjefen kom løpende og skrev skademelding med engang. De tok på seg all skyld og ansvar. De sa dette var Color Lines skyld. Men det var det jo. Det hadde aldri skjedd om vi ikke hadde blitt dirigert så langt frem, sier Lisbeth.

Nina Moland Andersen, salgs- og markedssjef i Color Line bekrefter at ulykken fant stedt og at det er Color Lines feil.

– De fleste bobiler blir normalt plassert sammen med cargo og busser. I dette tilfellet ble det gjort en feil fra vår side, opplyser Andersen.

Fikk ferien amputert

Ekteparet skulle originalt ha 2,5 uke ferie men ente opp med to uker.

– Vi mistet en halv uke av ferien vår. IF sa nei til å refundere ferien. Men vi har fått god hjelp av Color Line, vi har ingenting negativt å si om dem, sier Lisbeth.

Paret skal ha fått refundert billettene og har fått nye. Uken etter torsdag 6. juli reiste de som planlagt til Danmark.

– Når vi fikk ny billett reiste vi jo til Danmark, men vi fikk ikke med oss Skagen-festivalen, sier Lisbeth.

KOM SEG PÅ FERIE: Helge og Lisbeth kom seg omsider på ferie. Her avbildet på tur i Sverige.

– Du kan si at den uken hjemme var litt sånn frem og tilbake med venting. Men så fikk jeg ordnet med jobben at vi får to uker på ferie, sier hun fornøyd.

Neste stopp på reisen er Sverige..

Andersen i Color Line sier at det sjeldent skjer ulykker.

– Vi har svært få hendelser av denne typen. I løpet av et år frakter vi over 30.000 bobiler som er høyere enn 2,6 meter mellom Norge og Danmark. Noen ganger skjer det ulykker, men det er sjeldent, sier Andersen.

– Vi har ryddet opp i dette og gjestene er ivaretatt. Dette er ikke noe som skjer ofte. Det skal være trygt å reise med oss og dette er da et unntak.