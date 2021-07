Smitten øker – men FHI foreslår likevel lettelser

Onsdag orienterer regjeringen om coronasituasjonen og vil trolig avklare hva som skjer med videre gjenåpning av Norge. I sin siste risikovurdering kommer FHI med en rekke innspill på hva som bør skje med coronatiltakene:

Hygiene:

– Vi ser ingen grunner til å endre hygienerådene, men folk må fortsatt ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom og bli testet, skriver FHI, som understreker at det ikke er noen gode holdepunkter for at deltavarianten av coronaviruset smitter annerledes enn alfa.

Testing, isolering, smitteoppsporing og karantene (TISK)

– Etter hvert som de aller fleste voksne er vaksinert, kan opplegget for å finne og følge opp nærkontakter av smittede justeres. Karantene i ti dager er et inngripende tiltak, og det blir etter hvert neppe forholdsmessig å benytte det i samme omfang som før, særlig ikke hos barn. Et opplegg med testing kan trolig erstatte karantene for mange nærkontakter. Fremveksten av deltavarianten endrer ikke denne vurderingen, skriver FHI.

Kontaktreduserende tiltak:

– Samtidig som delta er i ferd med å overta som dominerende virus i landet, skjer en gradvis avvikling av nasjonale kontaktreduserende tiltak, og vaksinasjonsprogrammet ruller fremover, skriver FHI.

Innreisetiltak:

– Risikobaserte innreisetiltak bør fortsette inntil videre, men ikke begrunnet bare i frykt for import av deltavarianten siden den allerede er dominerende i Norge. Slike tiltak bidrar også til overvåkningen av virus som importeres til landet, skriver FHI.

Håndtering av utbrudd:

– Dersom det oppdages lokale utbrudd med delta, må vi få dem under kontroll.

– Siden det nå er så stor og stadig økende immunitet i befolkningen, er det betydelig mindre fare for at lokale utbrudd skal løpe helt ut av kontroll, skape stor sykdomsbyrde og overbelaste sykehusene. Kommunene kan derfor være mer avventende med omfattende kontaktreduserende tiltak; testing og smittesporing er ofte tilstrekkelig. Sykehusene må likevel fortsatt ha beredskap for å kunne håndtere flere pasienter med alvorlig forløp.

Intervall mellom vaksinedoser:

– Vi anbefaler å fortsette med dagens vaksinasjonsstrategi (altså inntil 12 ukers intervall mellom første og andre dose for personer under 65 år som ikke tilhører risikogruppene) – alternativ 1 over – inntil videre. Så snart vaksinetilgangen gjør det mulig, bør intervallet forkortes noen uker, skriver FHI.

Vaksinasjon: omfang

– Ungdom 16–17 år har vi anbefalt å inkludere i vaksinasjonsprogrammet, men endelig beslutning er ennå ikke fattet. Ungdom 12–15 år vurderer vi nå om skal omfattes av vaksinasjonsprogrammet. Vår anbefaling kan ventes om noen uker, opplyser FHI.