Vil legge ned UNE etter Mustafa-saken: Rettsikkerheten er fraværende

– Det er så mange saker der UNE står i kontrast til domstolene at man må stille spørsmål ved om de i det hele tatt oppfyller sitt mandat, sier MDG-politiker Farid Shariati, etter at dommen i Mustafa-saken falt denne uken.

MDGs sosialpolitiske talsperson, Farid Shariati, er glad og lettet på Mustafa Hasans (19) vegne, men mener Utlendingsnemnda (UNE) må endre praksis.

Oslo tingrett kjente torsdag denne uken nemndas vedtak om avslag på oppholdstillatelse for Mustafa Hasan (19) for ugyldig, og ga dermed Hasan medhold i søksmålet. Det vil si at saken hans må behandles på nytt – med mindre UNE velger å anke dommen fra tingretten.

Dette har de foreløpig ikke avgjort. De har heller ikke kommentert dommen, da de som kjenner saken best fortsatt er på ferie, sa fungerende avdelingsleder Rolf Tore Thomassen i UNE til VG torsdag.

– Blir det anke, vil det være skrekkelig. Nå må UNE kjenne sin besøkelsestid. Her må de vise mer ydmykhet, sier Shariati.

Han håper at tingrettsdommen vil gi presedens for videre behandling av lignende saker i UNE.

– Vi har nå en utlendingsnemnd som er så politisk instruert, og med nemndmedlemmer som er så inhabile, at rettssikkerheten for personer som søker asyl- og opphold er helt fraværende, hevder MDG-politikeren.

Shariati trekker blant annet frem at tidligere Document.no-redaktør Trond Ellingsen har vært nemndmedlem, og at Human Rights Service får foreslå nemndmedlemmer til Justisdepartementet, som avgjør hvem som skal sitte der. Begge organisasjonene er kjent for å være innvandringsfiendtlige.

– Kafka-lignende

– Mustafa-saken føyer seg inn i rekken av Kafka-lignende historier. Det er et resultat av en asyl- og flyktningpolitikk som ikke legger menneskerettigheter til grunn, sier Shariati.

Han tar til orde for at nemnda burde erstattes med noe annet.

– Det er så mange saker der UNE står i kontrast til domstolene at man må stille spørsmål ved om de i det hele tatt oppfyller sitt mandat. Nemnden bør legges ned og erstattes med noe annet, mener han.

Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) mener dommen viser at rettsstaten virker.

– Avgjørelsen viser at kontrollmekanismene i rettsstaten virker – og nå får han behandlet saken på egne premisser. Det er veldig bra. Barn som har fått rot, skal få bli. De skal ikke lide for feil foreldre har gjort.

SV vil forfølge saken til EMK

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener det er en «viktig og avgjørende dom».

– Nå må vi følge med på hva Utlendingsnemnda gjør videre. Mustafa må få bli i Norge hvor han hører hjemme, skriver han i en uttalelse på e-post.

Der viser han også til at SV tidligere har foreslått en gjennomgang av UNEs praksis.

– Denne dommen bekrefter at det er helt nødvendig. Hvis UNE gjentar vedtaket, vil vi forfølge saken helt til EMK.

Partikollega Karin Andersen (SV) vil nå kreve at saken behandles i en stornemnd og ikke sendes tilbake til samme nemndleder.

Forventer rask behandling

Hasans advokat Nicolai Skjerdal forklarer til VG at det UNE nå må vurdere Hasans søknad om oppholdstillatelse på nytt.

– Vel å merke med de direktiver som ligger i dommen, understreker han.

– Må dommen føre til at UNE må endre praksis?

– Etter min mening gir dommen viktige føringer for hvordan utlendingsmyndigheten skal vurdere de helt sentrale rettslige kriteriene «tilknytning til Norge» og «sterke menneskelige hensyn».

– Jeg legger til grunn at oppholdssøknaden hans nå blir innvilget. Jeg forventer at en ny behandling vil skje raskt – i løpet av høsten, sier Skjerdal videre.

VG har lagt kritikken og kommentarene fra Shariati, Knag Fylkesnes og Skjerdal frem for både justisdepartementet, som er overordnet UNE, og for UNE selv.

– Hverken departementet eller politisk ledelse kan kommentere enkeltsaker som er i domstolene eller til behandling hos utlendingsmyndighetene, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i justisdepartementet i en e-post til VG.

Rådgiver Kristine Søgaard Lomnes i UNE viser i en e-post til nemndas tidligere kommentar gitt om dommen i Mustafa Hasans sak: At de ikke kan gå inn i den før de som kjenner saken best er tilbake fra ferie og har satt seg inn i den.

Søgaard Lomnes skriver videre at de ikke går inn i noen meningsutveksling med enkeltpolitikere om UNE og deres virkemåte, men viser til flere endringsforslag som er ute på høring, og at også UNE vil dele sine synspunkter i et høringssvar her.