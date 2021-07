BLIR GRØNT: Den svenske regionen Värmland som grenser til Norge blir grønn fra mandag 2. august. Det betyr blant annet at man ikke må i karantene ved innreise til Norge herfra. Foto: Marte Vike Arnesen

Flyttet ferien for å få ei grønn uke på hytta: − På tide

Fra mandag er svenske Värmland grønt. Det skjer i grevens tid, mener flere VG snakker med.

Av Synne Eggum Myrvang

– Det var jo på tide, sier Svein Rindal (55) tørt over telefonen.

Siden 2014 har han feriert på hytta i Värmland sammen med familien. Men nå har de ikke vært samlet der siden sommeren i fjor.

Smittetallene tilsa ifølge VGs oversikt allerede forrige fredag at den svenske regionen kunne blitt grønn. Men siden regjeringen kun innfører lettelser i innreisereglene i partallsuker, kunngjorde ikke regjeringen at regionen blir grønn før i dag, fredag 30. juli.

– Det systemet der skjønner jeg ikke. For meg virker det som at de velger å holde det på rødt, men det er ikke hensikten, tenker jeg. Når det kan være grønt, bør det også åpnes. Og det med hensyn til folk med eiendom, sier Rindal.

FAMILIEHYTTA: Svein Rindal og familiens feriested i Sverige har stått nesten uberørt i ett år – med unntak av ett innbrudd tidligere i år og en vedlikeholdstur nå i sommer, ifølge Rindal selv. Her har de feriert siden 2014. Foto: Privat

Flyttet ferien

Noen familieferie med kona og datteren på hytta har han ikke hatt siden i fjor sommer – og den gang ble de nødt til å pakke sakene og komme seg tilbake fordi varslet innstramminger for regionen mens de var der.

Selv har han vært over på en vedlikeholdstur nå i sommer fordi han er fullvaksinert, i tillegg til en dagstur tidligere i år på grunn av et innbrudd, forklarer han.

– Og så har jeg spurt pent på jobben om å få flytte en ferieuke til uke 32 i håp om at hele familien skal rekke én grønn ferieuke på hytta før datterens skolestart. Nå er det bare å krysse fingrene for at Värmland forbli grønt, sier han.

LETTET: Svein Rindal (55) er glad Värmland omsider er blitt grønt. Han er selv fullvaksinert, men endringen betyr blant annet at kona og datteren slipper å ha med negativ test ved hjemreise og heller ikke må i karantene. Foto: Privat

Mener regjeringen er for rigide

Norske Sondre Langli (38) bor i Karlstad sammen med samboeren og deres to barn på ni år. Vanligvis tilbringer de feriene i Norge – med tre uker sammenhengende om sommeren. Det er nå ett år siden familien kunne reise samlet over grensen for å besøke familie og venner i Norge da Värmland var grønt en periode i fjor sommer.

– I juni kom mine foreldre og barnas besteforeldre på besøk hit fordi de da var fullvaksinerte. Det hadde da gått nesten et år uten at vi hadde sett dem, sier Langli.

IKKE IMPONERT: Sondre Langli (38) bor i Karlstad med sin egen familie, men har majoriteten av venner og familie hjemme i Norge. Foto: Privat

Han har fått med seg at Värmland nå blir grønt og planlegger å reise over grensen på mandag, men er ikke imponert over at grensen «åpnes» først nå.

– Vi pleier å være tre uker i Norge om sommeren. Vi har fire uker ferie, og har hatt et ønske om å komme oss over, men i år blir det kun én uke, fordi regjeringen bruker partalls- og oddetallsuker til å åpne og lukke – og ikke bare smittetall. Alle hadde forstått dette om smittetallene lå til grunn, men slik det er nå påvirker systemet barn, barnebarn og besteforeldre, fordi regjeringen er for rigide.

Derfor gjør regjeringen lettelser kun i partallsuker

VG har spurt regjeringen om hvorfor det er sånn at lettelser kun vurderes i partallsuker, og om ikke de kunne gjort det annerledes i ferien når folk har mulighet og ønske om å reise.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) forklarer i en e-post at det i utgangspunktet ble lagt opp til at alle vurderingene skulle skje annenhver uke, men at de fordi smitten økte veldig raskt i enkelte land så seg nødt til å vurdere innstramminger oftere enn det for å hindre importsmitte.

VIL SKAPE FORUTSIGBARHET: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) forklarer hvorfor regjeringen kun innfører lettelser annenhver uke. Foto: Lise Åserud

– Det er en jobb som må gjøres hos FHI for å vurdere smittetallene i mange land, og det er også viktig at reglene ikke endres for ofte for å skape en viss forutsigbarhet for dem som reiser.

– Vi skjønner godt at folk ønsker å tilbringe ferien sin på hytta. Det håper vi de får anledning til. Det aller viktigste er imidlertid å skape en viss forutsigbarhet og å stramme inn fort der vi ser at smitten øker raskt.

