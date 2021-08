Les dagens eavis her

Per Heimly (49) var en av Ari Behns nærmeste venner. Nå åpner han opp om de siste dagene med sin «blodsbror» i sin nye bok. VGs anmelder er derimot ikke like imponert og gir boken terningkast 2.

Publisert: Nå nettopp

Tino Milian (syv uker) var det første spedbarnet som fikk påvist MRSA-smitte ved nyfødtavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes. Nå er minst 10 babyer smittet.

Uten mat og drikke duger hverken friluftsentusiasten eller førstegangscamperen. Det vet produsentene også, og markedet er fullt av både gode og mindre gode råd for hvilke kokeapparater akkurat du skulle trenge. Her er guiden du trenger for god mat i naturen.

