ØNSKER SVAR: Justisminister Emilie Enger Mehl ønsker å få klarhet i PSTs regler for autorisasjon.

Justisministeren ber om full redegjørelse

Justisminister Emilie Enger Mehl krever en utfyllende redegjørelse fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter sprikende forklaringer om oppsigelsen til politivarsleren Øyvind Tenold.

I en rekke artikler har VG fortalt hvordan Øyvind Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Vest politidistrikt i juni – etter å ha varslet på flere av Norges mektigste politiledere: Politidirektør Benedicte Bjørnland, PST-sjef Roger Berg og politimester Kaare Songstad i Bergen.

Da Tenold skulle tilbake på jobb i 2019, etter ett års permisjon, fikk han beskjed om at han måtte autoriseres to ganger for å få tilgang til de hemmelige PST-dokumentene: Først av politimesteren. Så av sjefen for PST.

Tenold mener kravet ble konstruert for å kvitte seg med ham.

Onsdag opplyste justisministeren til Stortinget at kravet om dobbel autorisering er lovlig. Dette fikk lederen av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, til å uttale at Mehl bidrar til å skape mer usikkerhet.

Nå ber justisministeren Politiets sikkerhetstjeneste om flere svar.

– Jeg kan ikke svare for vurderinger som er gjort før jeg tiltrådte som statsråd, men som nevnt i mitt svar til stortingsrepresentanten (Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), red.anm.) har jeg fått opplyst av PST at autorisasjonsansvaret av lederne for de regionale PST-enhetene over tid har blitt presisert, sier Mehl.

– Jeg har i dag ikke grunnlag for å tvile på dette, men jeg har for orden skyld bedt PST om en mer utfyllende redegjørelse for når og på hvilken måte praksisen ble endret, og bakgrunnen for dette. Jeg avventer nå PSTs tilbakemelding.

Kan være lovstridig

I en e-post til VG skriver kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken at delt autorisasjonsansvar for distriktslederne i PST er omhandlet i en delrapport fra 2017 og presisert i «Styringsdokument for sikkerhet» fra oktober 2019.

PST-DIREKTØR: Trond Hugubakken.

PST har ikke svart på VGs spørsmål om når kravet i praksis ble innført. Det har heller ikke politidirektør Benedicte Bjørnland som var sjef for PST i denne perioden.

En av Norges fremste eksperter på sikkerhetsloven, Carsten Rapp, mener at en autorisasjon fra PST er i strid med sikkerhetslovens intensjoner.

Politimesterens e-post

Tenold ble autorisert av politimesteren i Sør-Vest politidistrikt sommeren 2020 og var klar til å gjeninntre i lederstillingen i Bergen. Da dukket kravet om PST-autoriseringen dukket opp.

Tenold nektet å stille – i frykt for at PST ville fatte en negativ autorisasjonsavgjørelse.

I flere e-poster ba hans nærmeste sjef, politimester Kaare Songstad, likevel om at Tenold skulle gå til autorisasjonssamtale.

– Jeg følte at det var en felle, sier Øyvind Tenold.

I en e-post skrev Songstad til Tenold at han selv hadde gjennomført en slik autorisasjon med PST.

I dag forteller Songstad til VG at han aldri har gjennomgått en generell autorisering for tilgang til PSTs informasjonssystemer.

SJEFEN TIL TENOLD: Politimester Kaare Songstad i Bergen.

Gjennom sin kommunikasjonsdirektør, forteller Songstad at han isteden er blitt autorisert forbindelse med tilgang til informasjon i ett eller flere møter hos dem. Dette er noe annet en ordinær autorisasjonssamtale som Tenold ble avkrevd.

– Hvis kravet om dobbel autorisering ikke ble innført, er oppsigelsen av Tenold basert på et stillingsvilkår som ikke eksisterer. Hva er din kommentar til det?

– Dette har jeg ikke noen kommentar til, svarer Songstad på e-post.

I oppsigelsesbrevet til Tenold skriver politimesteren at Vest politidistrikt må forholde seg til at Tenold ikke har tilgang til gradert informasjon, som er en forutsetning for å kunne fungere i stillingen

– Hvis kravet om PST-autorisering ikke eksisterer eller er rettslig bindende: Hvorfor skal ikke du som arbeidsgiver ta stilling til det?

– Dette har jeg ikke noen kommentar til.

Til VG sier Øyvind Tenold at han er glad for at justisministeren vil sørge for å opplyse saken og grunnlaget for at han ble sagt opp.

POSITIV: Øyvind Tenold fotografert utenfor huset sitt i Bergen.

Justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) har nå sendt justisminister Mehl nye spørsmål:

På hvilket tidspunkt ble kravet om dobbel autorisasjon for lokale PST-ledere innført, når ble justisdepartementet første gang orientert om den nye autorisasjonspraksisen, og når ble politimesterne i de ulike politidistriktene, som også skal autorisere de lokale PST-lederne, informert om den nye rutinen?