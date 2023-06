REKORDSTOR FEIRING: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), politimester Ida Melbo Øystese og leder i Oslo Pride, Dan Bjørke ser alle frem til årets store feiring, som starter fredag 23. juni.

Forventer rekordstor Pride-feiring i Oslo

Ett år etter at terroren rammet det skeive miljøet i Oslo, forbereder Oslo Pride, kommunen og politiet seg på årets feiring.

Kortversjonen Oslo Pride forbereder seg på den største feiringen noensinne. Årsaken er et mye større engasjement, ifølge arrangøren.

Feiringen starter fredag og festivalområdet flytter fra Spikersuppa til Kontraskjæret, der kapasiteten er på 20.000 personer.

Oslo Pride har et tett samarbeid med både politiet og kommunen.

Politiet sier at det aldri vært viktigere å gjør alt de kan for å skape en trygg ramme rundt årets Pride-feiring. Vis mer

– Dette blir den største Oslo Pride noensinne, sier leder Dan Bjørke i Oslo Pride.

– Vi flytter fra Spikersuppa til Kontraskjæret, så vi dobler kapasiteten. Vi gjør det fordi det er et mye, mye større engasjement for årets festival enn tidligere.

Årets feiring starter fredag. Festivalområdet på Kontraskjæret har kapasitet til 20.000 mennesker.

I åtte dager til ende byr festivalen på blant annet debatter, bokbad, underholdning og aktiviteter for barn og familier.

25. juni vil det være en minnemarkering - ett år etter at terroren rammet det skeive miljøet da Zaniar Matapour skjøt rundt seg i Oslo sentrum i fjor.

Tett politisamarbeid: – Gjør alt vi kan

Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, forteller at fjorårets hendelse har satt spor i både henne og mange av politikollegene.

To mennesker mistet livet og ytterligere ni ble skuddskadet i skytingen.

– For meg personlig gjorde det veldig inntrykk at vi har innbyggere i byen vår som ikke føler seg trygge nok til å leie kjæresten sin på gaten, eller til å kysse kjæresten sin, og at de opplever at politiet ikke beskytter dem i stor nok grad, sier Øystese.

TETT SAMARBEID: Oslo Pride, som arrangerer pridefeiringen i Oslo, har et tett samarbeid med Oslo kommune og politiet, som i år mener sikkerhet blir viktigere enn noen gang.

– Fjoråret gjorde inntrykk på mange, og det er kommet frem at det er rekordmange trusler mot årets Pride. Er det egentlig trygt å dra på feiringen?

– Vi lever jo dessverre ikke i et helt risikofritt samfunn, men vi gjør det vi kan for å skape trygge og gode rammer rundt Pride, sier Øystese.

Onsdag ble en mann varetektsfengslet for trusler mot Oslo Pride.

– Vi gjør nå alt vi kan for å ta ned disse truslene fortløpende, og jeg vil understreke at kommer du med trusler, så må du regne med at du blir tatt, sier politimesteren.

Politimesteren: – Aldri vært viktigere

Hun forteller at det vil være både uniformert og usynlig politi til stede under feiringen, og at politiet kommer til å delta i paraden.

– Det har aldri vært viktigere for oss å gjøre absolutt alt det vi kan for å skape en trygg ramme rundt årets Pride-feiring, sier hun.

– Dette handler jo om å ta vare på demokratiet. Det å kunne gå hånd i hånd med hvem du vil på gaten, det er en grunnleggende menneskerettighet, og det er politiets oppgave å beskytte.

1. juli rundes feiringen av med selve paraden.

Flere enn noen gang er påmeldt paraden, med totalt 153 organisasjoner, foreninger og lag.

FOLKEFEST: Sist gang det ble arrangert Pride-parade i Oslo, var i 2019 - som dette bildet er fra. Siden har det vært corona-forbudt, og i fjor ble paraden avlyst etter barskytingen 25. juni.

Byrådet stiller i paraden

Byrådsleder Raymond Johansen oppfordrer folk til å delta på festen i Oslo. Han skal selv delta i paraden – og tar med seg byrådet.

– Jeg har lovet å ikke danse, sier Johansen spøkefullt.

– Men jeg skal gå i paraden.

Kommunen har et tett samarbeid med arrangøren.

– Vi er utrolig takknemlige for både den finansielle støtten vi får fra Oslo kommune og den politiske og praktiske støtten og omtanken de viser, sier Bjørke i Oslo Pride.

Byrådslederen mener dette samarbeidet er viktig.

– For mange år siden sto Oslo kommune utenfor og heiet på Pride. Etter hvert fant vi ut at det er viktig for oss å være med, fordi Oslo er en åpen og inkluderende by, sier Johansen.

– Både Pride-uken og paraden er en sterk manifestasjon av fellesskap, og av kjærligheten. Man skal kunne elske den man vil i full trygghet.

SKAL FEIRE: Fra venstre byråd Raymond Johansen (Ap), politimester Ida Melbo Øystese og leder i Oslo Pride Dan Bjørke skal alle delta på Oslo Pride.

Pride-sjefen: Ingen skam i å ikke delta

Bjørke i Oslo Pride sier at de forstår at det er personer i det skeive miljøet som ikke ønsker å delta i år – og at de ikke vil presse noen.

– Jeg tenker at de som ikke ønsker å delta i år fordi de kjenner på en uro, skal vi ha stor sympati og respekt for, sier han.

– Det skal ikke være noen skam over det å ikke ønske å delta. Så skal vi som deltar tenke på de som ikke gjør det, så går vi litt i paraden for dem også.

Han understreker at de har god tillit til politiet.

– Vi er sikre på og er ikke i tvil om at Oslo-politiet gjør sitt ytterste for å sørge for at den uken vi går inn i nå, skal bli en trygg og fin feiring av kjærlighet.