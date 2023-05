Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) er ikke fornøyd med at Stortinget stemmer ned forslaget om lokale rusreformer.

Venstre: Stortinget sier nei til lokal rusreform i byene

Stortinget har ifølge Venstre stemt ned partiets forslag om å åpne for at kommuner kan innføre forsøk med lokale rusreformer hvis de ønsker det.

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus sikrer flertallet for å stemme ned forslaget vårt. Voteringen over forslaget blir på onsdag i neste uke, skriver partiet i en epost til NTB.

Partiet omtaler dette som en mørk dag for et land som ligger i europatoppen i overdosedødsfall per innbygger.

– I fjor døde 324 mennesker av overdoser i Norge. Tiden er overmoden for en rusreform fordi straff for rusbruk er skadelig. Siden nåværende regjering stemte ned forslaget til rusreform som Venstre i regjering la fram, må vi la storbyene få lov til å gjennomføre forsøksordninger med lokal rusreform selv. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen med Sp i spissen vil overkjøre det lokale selvstyret til byene våre i denne saken, sier justispolitisk talsperson Ingvild Thorsvik i Venstre.