BLIR SITTENDE FAST: Gro Helen Henriksen (51) fortalte VG mandag at hun ofte er sjanseløs til å komme seg inn og ut av egen bil på vanlige parkeringsplasser.

Får kritikk for handikap-parkeringsavslag: − Opprører også meg

Byråd Sirin Hellvin Stav (MDG) mener Bymiljøetaten har fulgt regelverket ved å avslå arm- og beinløse Gry Hege Henriksen (51) handikapparkering.

Publisert: Nå nettopp

Mandag skrev VG om funksjonshemmede Gry Hege Henriksen (51) som har fått avslag på handikapparkering (HC-kort) fra Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Henriksen har hverken armer eller bein, bruker fire proteser og er avhengig av god plass for å komme seg inn og ut av bilen. Hun har tidligere hatt HC-kort.

Avslaget opprører stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp), som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Det er provoserende å se på oppførselen til Oslo kommune her. Gry Hege har faktisk hatt dette beviset, og det er ikke sånn at situasjonen hennes har endret seg, sier han til VG.

KRITISERES: Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune, får reaksjoner på Bymiljøetatens praktisering av HC-kortreglene.

– Dekker seg bak nasjonale retningslinjer

I avslaget, som VG har sett, blir Henriksen oppfordret til å legge ærend til andre tider på døgnet – noe hun tar et oppgjør med i et Facebook-innlegg som har gått viralt. Etter VG publiserte saken, har en både nasjonale og internasjonale medier omtalt avslaget.

Susanne Lyng, sjef for juridisk avdeling i Bymiljøetaten, uttalte mandag til VG at Oslo kommune ikke kan uttale seg i enkeltsaker, men at det gjøres en helhetsvurdering av om søker har et særlig behov for parkeringslettelser og at kommunen følger nasjonale retningslinjer.

VEKKER DEBATT: Gry Hege Henriksen (51) har fått reaksjoner fra inn- og utland etter at hun delte et Facebook-innlegg om at Oslo kommune avslo å gi henne handikap-parkeringskort.

Bård Hoksrud mener Oslo kommune ikke står til ansvar for egen tolkning og praktisering av regelverket.

– Kommunen dekker seg bak at det er nasjonale retningslinjer og krav, men det må gå an å bruke skjønn og hodet, og det gjør de ikke her, kommenterer han Henriksens sak.

– Saken opprører

Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune, har ikke svart på VGs intervjuforespørsel, men ga mandag kveld en uttalelse på SMS via byrådssekretær Sindre Buchanan:

– Denne saken opprører også meg. Ingen skal føle seg nedverdiget i møte med det offentlige. Oslo kommune ved Bymiljøetaten håndhever de nasjonale reglene for HC-kort, som vi ikke selv har fastsatt, skriver Stav i uttalelsen.

– Jeg har stor forståelse for at det strenge nasjonale regelverket oppleves frustrerende. Dette må ryddes opp i, og jeg akter å utfordre statsråden på dette ved første anledning.

AVVISER KRITIKKEN: Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune.

VG har fremlagt kritikken fra Hoksrud og stilt miljø- og samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav flere oppfølgingsspørsmål. Disse har hun ikke besvart.

Info Ubesvarte spørsmål VG har stilt følgende oppfølgingsspørsmål til Stav: Hvilken statsråd vil du ta opp saken med og når vil det skje?

Stortingspolitiker Bård Hoksrud kaller oppførselen til Oslo kommune for «provoserende». Du viser til det nasjonale regelverket – men det er jo kommunene som forvalter og tolker dette. Er det ikke ansvarsfraskrivelse å bare skylde på regelverket i stedet for å ta ansvar for egne kommuneansattes tolkning av dette?

Hva kommer Oslo kommune til å foreta seg internt og i videre saksbehandling av HC-kortsøknader? Vis mer

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var ifølge sin pressekontakt på reise og utilgjengelig for kommentar da VG tok kontakt tirsdag.

Vil utfordre helseministeren

Nå vil stortingspolitiker Bård Hoksrud utfordre helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på problematikken – for det er ikke bare i Oslo han har inntrykk av at det å få parkeringsbevis har skapt trøbbel for folk med funksjonsnedsettelser.

PROVOSERT: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Jeg kommer til å utfordre henne på hvorfor man ikke kan finne løsninger i åpenbare saker. I Norge har vi vært veldig opptatt av universell utforming og å tilrettelegge best mulig for at alle skal ha likest rettigheter. Dette viser det stikk motsatte, og er stikk i strid med hva vi har vedtatt om universell utforming og tilrettelegging for et mest mulig likestilt samfunn, mener Hoksrud.

Hvis regelverket er uklart, må det gjennomgås, mener stortingspolitikeren:

– Inntrykket er at det varierer fra kommune til kommune. Noen er restriktive, mens andre bruker hodet mer og finner løsninger, sier Hoksrud om tildeling av parkeringsbevis.