POSITIV: Brenna snakket til VG om bruken av AI, og var positiv til eksperimentering i klasserommet.

Reagerer på Brenna-utspill om AI i skolen

Flere lærere er kritiske til kunnskapsminister Tonje Brennas utspill om bruk av kunstig intelligens i undervisningen.

De siste ukene har bruk av AI i skolen vært en het potet i norske lærermiljøer.

VG har omtalt Andrea Holm Tanderø (18), som fikk kunnskapsminister Tonje Brenna på besøk, etter at eleven brukte AI-verktøyet ChatGPT AI-verktøyet ChatGPTAI, eller kunstig intelligens, er et område av datateknologi som fokuserer på å utvikle algoritmer og metoder som gir maskiner evnen til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, som å lære, problemløse, planlegge, gjenkjenne tale og bilder, og forstå naturlig språk. NB! For ordens skyld så er denne definisjonen skrevet av ChatGPT. til å levere en historieoppgave. Tanderø avslørte siden forsøket for skolen, for å understreke et poeng.

Brenna var fascinert av forsøket, og oppfordret norske skoler til å utforske denne type teknologi.

– Teknologi som dette er en samfunnsomveltning. Samtidig så er våre lærere alltid i utvikling, alt forandrer seg, så det å være nysgjerrig på hvordan man kan bruke denne teknologien tror jeg er nøkkelen, sa Brenna til VG.

Dette har fått flere lærere til å reagere.

Ønsker retningslinjer

– Vi reagerer på insinuasjonen om at lærere som er skeptiske til bruk av ChatGPT stikker hodet i sanden, og ikke vil «forholde oss til ny teknologi».

Det sier Kjersti Rognes Solbu.

Hun er norsklektor ved Fyllingsdalen videregående skole i Bergen, og er en av flere lærere som har tatt kontakt med VG de siste dagene. Hun sier hun skulle ønske kunnskapsministeren kom med tydeligere rammer rundt bruken av AI i skolen.

– Vi ønsker oss litt mer sentrale retningslinjer. Dette varierer fra fylke til fylke nå. Jeg vet om skoler som har sagt nei til ChatGPT på grunn av personvern, og at det må vurderes i den sammenhengen før de vil ta det i bruk. Andre skoler sier at dette er tipp topp. Så det jeg synes er problematisk er at vi får beskjed om å bare «finne ut av det, og være nysgjerrig». Vi trenger noen verktøy for å styre dette.

Rognes Solbu sier at dette er en bit av en større debatt, som har pågått i lang tid. Hun sier lærere flere ganger har etterlyst muligheter til å begrense bruken av slike verktøy når det er nødvendig, fra både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

– Da får jeg følelsen av at vi blir oppfattet som bakstreverske, men dette handler om klasseledelse og lærerens mulighet til å bestemme hvilke verktøy som skal brukes når.

Støttes av Landslaget for Norskundervisning

Hun får støtte av leder av Landslaget for Norskundervisning, Siv Sørås Valand. Hun mener det må være rom for gode læringsprosesser, og mulighet for å luke ut digitale forstyrrelser.

– Jeg hadde et håp om at ChatGPT kunne være det som førte til et oppgjør med kaoset av digital input i klasserommet, men Brennas uttalelser gjør meg usikker.

Hun mener Brenna burde vært tydelig på at selvstendig skriving, at elevene skal lære seg å skrive, tolke og resonnere, uten robot-hjelp, også er viktig.

– Jeg sier ikke at vi ikke skal bruke kunstig intelligens, det er viktig å understreke, men jeg savner en anerkjennelse av at vi har et problem med digitale forstyrrelser i klasserommet. Dette blir et tillegg som gjør det digitale livet enda mer problematisk.

UT MOT BRENNA: Siv Sørås Valand mener AI trenger strengere rammer ovenfra.

Hun mener i likhet med Rognes Solbu at lærerne trenger flere verktøy for å håndtere den stadige teknologiske utviklingen.

– Læreren må bruke sitt profesjonelle skjønn til å styre hvilke hjelpemidler og verktøy elevene skal få bruke. Den teknologiske utviklingen kan vel også handle om å gi læreren mulighet til å styre bruken av verktøy og hjelpemidler i klasserommet, slik at de bidrar til mer læring og ikke mindre.

– Men er det ikke det Brenna egentlig sier? At hun vil at dette skal være opp til skolene og lærerne?

– Jo, men vi trenger en infrastruktur som gjør at det mulig å få den kontrollen i klasserommet. Da må det være politisk vilje, for det krever ressurser, sier Sørås Valand.

Hun understreker at når alt kommer til alt, så er det elevenes skrive- og leseferdigheter dette handler om.

– Det er jo den grunnleggende bekymringen. Skrivingen er et unikt medium, som vi må vi ta vare på.

Svarer på kritikken

Kunnskapsdepartementet er forelagt kritikken.

I en e-post til VG, skriver Tonje Brenna følgende:

– Lesing og skriving er en helt essensiell del av det elevene lærer på skolen, og slik skal det fortsatt være. Jeg har forståelse for at mange er bekymret for hvordan ChatGPT, og andre systemer med kunstig intelligens og annen teknologi vil påvirke dette. Jeg anerkjenner fullt ut at dette påvirker både lærerne, eleven og opplæringen.

– Utdanningsdirektoratet ser nå på hvordan vi kan sikre at alle elever får en pålitelig og rettferdig vurdering og hvordan vi kan støtte opplæringen på dette feltet. Regjeringen arbeider med tiltak på flere områder for at skolene skal kunne håndtere kunstig intelligens i klasserommene, i vurdering og til eksamen.