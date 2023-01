SÅR: Den tidligere kommandanten skal ha fått sår etter piggtrådgjerder på den norsk-russiske grensen.

Deler bilder av rømt Wagner-topp etter flukten til Norge

Disse bildene viser skader som leiesoldaten Andrej Medvedev skal ha pådratt seg da han klatret over piggtrådgjerder, under flukten til Norge.

Lommelykter lyser etter ham i mørket og skuddene flyr etter ham. Grensevaktene løper med bjeffende hunder etter 26 år gamle Andrej Medvedev over et fryst vann langt nord-vest i Russland.

Kun piggtrådgjerder skiller Medvedev og landet han vil søke politisk asyl i.

Slik beskriver Medvedev selv flukten fra Russland til Norge, i et intervju med russiske Gulagu.net.

Medvedev ble pågrepet i Pasvik natt til fredag 13. januar, mistenkt for å ha tatt seg ulovlig over grensen, og har søkt om asyl i Norge.

Nyheten har denne uken gått verden rundt og fått bred omtale i store, internasjonale medier, som CNN og BBC.

Drept med slegge

Medvedev har selv forklart at han er en tidligere leder i Wagner-gruppen – en privat militær organisasjon som ble grunnlagt av mannen som ofte kalles «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin.

Ifølge The Insider var Medvedev kommandøren til Yevgeny Nuzhin, en tidligere kriminell vervet til Wagner-gruppen på oppdrag som leiesoldater i Ukraina.

Nuzhin skal i september ha overgitt seg til ukrainske styrker og gitt flere intervjuer om forholdene for russiske styrker.

I november dukket Nuzhin imidertid opp igjen på Telegram-kanalen The GRAY ZONE, som kobles til Wagner-gruppen.

I videoen blir Nuzhin brutalt drept med slegge – det Wagner-gruppen omtaler som «Straffens slegge».

Leiesoldater i Wagner-gruppen har de siste dagene vært svært sentrale i de blodige kampene om byen Soledar i Ukraina.

Gruppen er kjent for å være svært brutale – og anklages for krigsforbrytelser i Ukraina.

Anton Geratsjenko, rådgiver til den ukrainske innenriksministeren, omtaler Medvedev som en leiesoldat.

Men nå er det opp til norske myndigheter å vurdere:

Skal Medvedev straffeforfølges for krigsforbrytelser eller kan han få politisk asyl i Norge?

Delte bilder etter flukt

Den russiske menneskerettighetsaktivisten og Putin-kritikeren Vladimir Osetsjkin driver nettstedet Gulagu.net, som har fulgt Medvedevs flukt til Norge.

Mandag skriver han på sin Facebook-profil at Medvedevs advokat har delt bilder av ham:

VG har fått bekreftet at bildene er av Medvedev etter han kom til Norge.

– Bildene viser tydelig riper og skader Andrej fikk da han kom over grensegjerdene som skiller Russland og Norge, skriver han.

Ifølge Osetsjkin dokumenterer bildene intervjuet og vitnesbyrdet til Medvedev. Han skriver også at bildene tilbakeviser det han omtaler som «falske påstander» om at den russiske sikkerhetstjenesten FSB hjalp Medvedev over grensen til Norge.

– I går klagde Andrej på feber og smerter fra skader og sår, skriver Osetsjkin

VG har forsøkt å få en kommentar fra Osetsjkin, men foreløpig ikke lykkes.

Video under: Se Medvedev be om Putins hjelp før flukten til Norge:

Fryktet å bli drept

Allerede i desember publiserte Gulagu.net et intervju med Medvedev der han hevder at han ble kastet ned i et hull etter å ha nektet å fortsette i Wagner-gruppen.

Medvedev har tidligere fortalt The Insider at han kjenner til ti tilfeller der Wagner-gruppen har henrettet desertører. Han hevder han selv var til stede under flere slike henrettelser.

Medvedev har overfor The Insider hevdet at han besitter videomateriale av desertør-henrettelser fra Altsjevsk i russiskokkuperte Luhansk, som han vil offentliggjøre.

– Jeg måtte flykte av hensyn til sikkerhet, at de kom til å drepe meg.

I et videoklipp de har publisert fra etter at han kom til Norge, sier han at han er klar til å fortelle om sine erfaringer.

– Jeg er klar til å vitne mot Wagner-gruppen og Prigozjin. Selvfølgelig er jeg det, sier han.

I et utdrag gjengitt av Meduza, sier Medvedev at han frykter at han ville møte samme skjebne som desertøren han selv var leder for:

– De ville ha skutt meg, eller verre, på samme måte som de gjorde med Nuzhin, henrettelse med slegger, sier Medvedev.

Utenlandsk interesse

VG har tirsdag kontaktet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som ikke kan si mer enn de tidligere uttalelsene, om at PST følger saken.

Etter det VG er kjent med er det Kripos, ved seksjon for internasjonale forbrytelser, som har hovedansvaret for å vurdere om Medvedev eventuelt skal etterforskes for mulige krigsforbrytelser begått i Ukraina da han var del av Wagner-gruppen.

Dersom Medvedev skulle bli avhørt, så vil det være av interesse for etterretningstjenestene i blant annet Ukraina, Storbritannia og USA.

Ukraina mener leiesoldatene i beryktede Wagner er krigsforbrytere.

Ettersom Medvedev har søkt asyl i Norge, så ligger ansvaret for å følge opp den søknaden hos Utlendingsdirektoratet (UDI), som igjen er underlagt Justisdepartementet.

I Ukraina mener flere at Medvedev må straffeforfølges i Norge, deriblant den profilerte journalisten Kostiantyn Korobov: