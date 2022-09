Melby etter hastemøte om gasslekkasjen: − Har skjønt alvoret

STORTINGET (VG) Flere stortingsrepresentanter forteller VG at de er lettet etter redegjørelsen fra regjeringen om gasslekkasjen i Østersjøen.

Energiminister Terje Aasland (Ap) arrangerte ifølge VGs opplysninger et hemmelig hastemøte med tre andre statsråder og den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen onsdag ettermiddag.

Bakteppet er at det ble oppdaget tre store hull på gassrørledningene i Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen tirsdag. Flere har pekt på hendelsen som mulig sabotasje fra russisk hold.

– Jeg synes vi fikk gode redegjørelser fra alle statsrådene om hvordan de oppfatter situasjonen og hva slags tiltak som settes til verks, forteller Guri Melby (V) til VG etter møtet.

– Regjeringens uttalelser i dag har i større grad vist at de har skjønt alvoret, sier Melby.

Møtene i komiteen er strengt hemmelige. Deltagerne har dermed ikke lov til å fortelle noe om hva som ble sagt.

– Det jeg kan si noe om, det er hva vi i Venstre har tatt opp, nemlig hvordan vi forholder oss til sivile fartøy fra Russland.

Se reaksjoner etter olje- og energiminister Terje Aaslands redegjørelse i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomite om spørsmål knyttet til gasslekkasjene i Østersjøen:

Sterk bekymring

Tirsdag ba Høyres Ine Eriksen Søreide om at komiteen skulle bli orientert om hvilke tiltak regjeringen setter til verks etter eksplosjonene.

– Vi utelukker heller ikke at det kan bli flere orienteringer etter hvert som informasjonsgrunnlaget blir tydeligere, altså når man vet hva som har skjedd i Østersjøen, det er jo for tidlig å si noe om nå, sier hun til VG etter møtet.

– Men for oss og fra alle partienes side har det vært viktig å uttrykke både den sterke bekymringen vi har for hvordan situasjonen er nå, hvordan det potensielt kan påvirke trusselbildet i Norge og for norske installasjoner, og hvordan regjeringen koordinerer dette arbeidet.

Krigen i Ukraina har ført til en gasskrise i resten i Europa, ettersom Russland stengte gassleveransen via Nord Stream 1 som et motsvar på russiske sanksjoner.

Norge har dermed blitt den viktigste gasseksportøren i EU. Beredskapen på norsk sokkel er blitt betydelig skjerpet etter lekkasjene.