Hastemøte om gasslekkasjen: − Har skjønt alvoret

STORTINGET (VG) Flere stortingsrepresentanter forteller VG at de er lettet etter redegjørelsen fra regjeringen om gasslekkasjen i Østersjøen.

Onsdag redegjorde energiminister Terje Aasland (Ap) for et hastemøte i den utvidere utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) redegjorde også på møtet.

Bakteppet er at det ble oppdaget tre store hull på gassrørledningene i Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen tirsdag. Flere har pekt på hendelsen som mulig sabotasje fra russisk hold.

Info Tre punkter du må vite Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere. Vis mer

Møtene i komiteen er strengt hemmelige. Deltagerne har dermed ikke lov til å fortelle noe om hva som ble sagt. Men Venstre-leder Guri Melby (V) sier hun synes de fikk gode redegjørelser om hvordan regjeringen oppfatter situasjonen og hva slags tiltak som settes i verk.

– Regjeringens uttalelser i dag har i større grad vist at de har skjønt alvoret, sier Melby.

– Men det er tiltak som burde kommet tidligere, og som Venstre mener at regjeringen må revurdere. For eksempel det særnorske unntaket i EUs havneforbud, som gir russiske fiskefartøy fri tilgang til norske havner.

Norge har fortsatt ikke innført et forbud for russiske skip å legge til i norske havner uten unntak for sivile fiskebåter. Støre sa senest til NTB onsdag at dette fortsatt ikke er aktuelt.

– Regjeringen burde også revurdere tillatelsen som er gitt til det russiske forskningsfartøyet, som ifølge en forsker på FFI bærer autonome undervannsfarkoster som kan plassere lytte- og sabotasjeutstyr på havbunnen på norsk kontinentalsokkel, og som etter planen skal få operere i norsk farvann i over en måned til.

Norge har dermed blitt den viktigste gasseksportøren i EU. Beredskapen på norsk sokkel er blitt betydelig skjerpet etter lekkasjene.

Bekymret for russiske fartøy

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttrykker bekymring for det samme som Melby.

– Noe jeg har uttrykt bekymring for er hvilken kontroll man fører på sivile russiske fartøy som kan være utstyrt med militære kapasiteter, for eksempel for spionasje og sabotasje, sier Søreide.

– Jeg opplever at dette er noe regjeringen kommer jobber med, men det er noe vi forventer at de fortsetter å jobbe mye med, for dette er helt reelt, legger hun til, sier hun.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier også også at regjeringen må ta etterretningstrusselen fra Russland på alvor:

– All naivitet må settes til side, egentlig på alle områder. Selv om vi ikke har en konklusjon på hva som har skjedd så må vi ta høyde for at dette er et regime som er villig til å ta i bruk mange virkemidler, sier hun til VG.

– Selv om det sikkert hadde vært mulig å være enda mer fremme i skoen, så er vi beroliget av at regjeringen tar situasjonen på alvor, sier Listhaug.

– Jobbet kontinuerlig

Energiminister Terje Aasland (Ap) har ikke ønsket å gå i detalj på hvilke tiltak som settes i verk for å øke sikkerheten og beredskapen på norsk sokkel.

Hans sier at arbeidet begynte tidlig:

– Det har vært jobbet med kontinuerlig siden før krigen brøt ut, og Forsvaret har gjort tiltak kontinuerlig gjennom den grusomme konflikten som vi har sett utspille seg, sier han til VG.

Energiministeren kan ikke gå inn på hva som ble fortalt under møtet, men understreker at det var viktig å orientere Stortinget:

– Infrastruktur knyttet til olje og gassinstallasjonene er viktig, og det har vært viktig å redegjøre for Stortinget for hvilke tiltak regjeringen har iverksatt, og som settes i gang nå, sier han.