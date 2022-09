Politiet brukte tåregass mot demonstranter ved Irans ambassade i Oslo

Rundt 100 personer møtte torsdag formiddag opp til en stor demonstrasjon ved den iranske ambassaden i Oslo. Flere av dem forsøkte å ta seg inn i bygget.

– Det har startet en ikke meldt demonstrasjon, det er rundt 100 stykk på stedet. Det kastes stein, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG litt over klokken 14.00.

Politiet rykket ut med minst elleve biler, og det ble brukt tåregass mot demonstrantene.

Ifølge operasjonslederen er flere av de oppmøtte aggressive.

– Situasjonen er uoversiktlig. Vi begynner å få kontroll, men har det ikke ennå, sa Stokkli.

To lettere skadet

Klokken 14.18 melder politiet på Twitter at de har gjenopprettet kontroll på ambassadens eiendom.

– Vi jobber fortsatt på stedet med å få fullstendig oversikt over situasjonen og øvrig skadeomfang. Per nå er det identifisert lettere skader på to personer.

Om dette er demonstranter eller forbipasserende, er uklart.

Politiet har sperret av hele området.

– Vi har kontroll på 30–40 personer. Samtlige vi har kontroll på skal pågripes og kjøres inn til arrest. Ingen politifolk er skadet, sier Stokkli til VG.

Utstyrt med skjold og gassmasker

Videoer delt av folk på Snapchat rett før klokken 14.00 viser kaotiske tilstander der politiet er utstyrt med skjold og gassmasker.

I videoen kan man høre demonstranter rope i bakgrunnen.

Flere roper i ropert, har kledd seg i det kurdiske flagget og vaier med flagg.

– Vi vil ha frihet, roper kvinnelige demonstranter på stedet.

Det ropes også om frihet til Kurdistan, kvinnelig frihet og navnet på Mahsa Amini.

Flere demonstrasjoner i Iran

Helt siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i varetekt hos iransk politi 16. september, har demonstranter tatt til gatene i flere iranske byer.

Den kurdiske kvinnen ble erklært død tre dager etter at hun ble arrestert i Teheran for å ha båret hijaben på «feil måte».

En rekke land, samt FN, har uttrykt sterk uro etter dødsfallet.

UNG KVINNE: Mahsa Amini (22) døde i varetekt etter å ha blitt arrestert av det iranske moralpolitiet. Bildet er fra en demonstrasjon i Berlin i går.

Ifølge menneskerettsgruppen Iran Human Rights, som har sin base i Oslo, skal minst 76 personer ha blitt drept under de voldsomme demonstrasjonene i Iran.

Forrige lørdag ble det blant annet arrangert en demonstrasjon mot det iranske regimet foran Stortinget, hvor flere hundre personer møtte opp for å støtte iraneres kamp mot prestevelde og ufrihet.

