HEVDER DET ER NEDLAGT: Eieren av sugardating-nettstedet, Sigurd Henrik Vedal, skriver til VG at nettstedet allerede ble lagt ned i 2021.

Sugardating-gründer: − Alltid gjort det jeg kan for å beskytte barn

Til tross for at eieren bak sugardating-nettstedet hevder at det ble lagt ned i 2021, var det oppe inntil to dager etter at VG tok kontakt. Da hadde nettstedet over flere år fungert som møtested mellom barn og voksne som ønsket seksuell kontakt.

VG fortalte lørdag om femten år gamle «Vera» som i 2020 registrerte seg på Vedals nettsted for sugardating. Femtiåringen som endte med å betale henne for sex, er nå dømt til et år og ti måneder i fengsel.

Vera er ikke det eneste norske barnet som har fått registrere seg på sugardating-nettstedet.

De siste årene har voksne menn som ønsker å betale for sex møtt flere mindreårige på dette nettstedet. Flere av jentene har vært i alderen tolv til femten år.

Kontakten har ført til at mennene enten har hatt sex med barna mot betaling, eller utført andre seksuelt krenkende handlinger mot dem.

Det samme året som Vera registrerte seg på nettstedet, hadde mannen bak nettstedet, Sigurd Henrik Vedal, en inntekt på 12,7 millioner kroner.

VG kontaktet eieren Vedal onsdag denne uken for å få svar på flere spørsmål. Den ene gangen han tok telefonen, la Vedal på idet vi presenterte oss. Via sin advokat ba han senere om tid til å vurdere spørsmålene.

To dager senere, dagen før VGs publisering, ble nettstedet stengt for besøk fra norske norske IP-adresser.

Da svarte Vedal også VG.

«LAGT NED»: På dette norske nettstedet møtte femten år gamle «Vera» en voksen mann som betalte henne for sex. Nettstedet hevder å kjenne alle sine medlemmer. Flere av dem har som «Vera» vært barn. To dager etter at VG kontaktet eieren Sigurd Henrik Vedal, møtte norske besøkende denne plakaten.

Vedal hevder at nettstedet ble lagt ned allerede i 2021.

– Jeg har alltid gjort det jeg kan for å beskytte barn- og unge. (Nettstedet) var et prosjekt vi gjennomførte tilbake i tid og som ble avsluttet i 2021, da det viste seg at såkalt «sugerdating» tiltrakk seg feil type mennesker, skriver han til VG.

VGs undersøkelser viser imidlertid at det helt fram til VGs avsløring i helgen var mulig å registrere seg på nettstedet. Siden 2021 er eierinformasjonen om nettstedet blitt oppdatert og bekreftet tre ganger.

Vedal svarer følgende når VG opplyser ham om dette:

– Den midlertidige landingssiden fra 2017 skulle vært tatt ned for lenge siden. Dette oppdaget jeg når du kontaktet meg onsdag – setter pris på at jeg ble gjort oppmerksom på dette – og teamet i utlandet som drifter sidene er midt i prosessen med å få alt ned i alle land men det har tatt litt tid.

Landingssiden som Vedal beskriver som «midlertidig» har vært oppdatert flere ganger siden 2017. Det viser informasjon fra etterretningsverktøyet DomainTools.

VG har spurt Vedal om hvorfor. Han har ikke svart på dette, men skriver til VG at de ikke har hatt noen betalinger på nettstedet siden sommeren 2021.

I løpet av helgen er nettstedet blitt stengt for alle besøkende, ikke bare nordmenn.

FEMTEN ÅR: Tidligere i høst ble en mann i femtiårene dømt for å ha betalt da femten år gamle «Vera» for sex. Sammen med sine foreldre fortalte Vera lørdag sin historie til VG.

Ulovlige lån

Nettstedet som tilrettela for kontakten mellom de voksne mennene og barna som VG skrev om på lørdag, ble opprettet av Vedal i 2014.

VG skrev om Vedal tre år senere. Da ble han omtalt som en søkkrik gründer som kobler unge kvinner med rike menn.

Ifølge informasjon fra «Paradise Paper», en lekket oversikt over eierinformasjon for selskaper i skatteparadis, er DigisecMedia Ltd ett av flere maltesiske kontrollert av Sigurd Henrik Vedal. Digisec er etter VGs informasjon selskapet som drifter nettstedet VG omtalte lørdag.

Det norske selskapet Vedal Holding AS er heleid av Sigurd Henrik Vedal. Selskapet eier en rekke selskaper på Malta, Ungarn og et på Kypros. Siden 2013 har holdingselskapet mottatt totalt 25,5 millioner i utbytte fra konsernet som selskapet eier på Malta.

Det norske selskapet har igjen delt ut 24,5 millioner i utbytte til Vedal personlig.

Holdingselskapet har også gitt Vedal flere personlige lån, til sammen nesten 20 millioner. Disse lånene har vært ulovlige, ifølge revisor.

I regnskapet står det at disse lånene skal motregnes mot utbytte som selskapet skylder han. Det er ifølge Vedal skjedd.

– Alle mellomværende er motregnet utbytte og skattlagt i Norge, skriver han til VG.

Dømt for sexsalg-reklame

Eieren av sugardating-nettstedet profilerer seg selv aktivt på internett. Han omtaler seg selv som «en entreprenør, suksessrik multi-business eier, investor og CEO av Digisec Media Group.»

Ifølge sitt eget nettsted har han hatt en «awe-inspiring» 35 år lang karriere. Han tilbyr rådgivning via «Sigurd Vedal University» hvor man kan få han som mentor eller få råd i tjenesten «Sidehustle Academy», som har slagordet:

«Hustle hard».

I 2017 skapte Vedal furore da store plakater som reklamerte for sugardating-nettsiden ble kjørt av biler omkring i flere land, deriblant Norge, Belgia og Frankrike. Forbrukerombudet forbød reklamen i Norge.

Det var samme år som den første norske mindreårige jenta møtte en mann på nettstedet VG omtalte lørdag.

Mannen i denne første saken ble dømt til fem års fengsel for å ha hatt sex med en mindreårig – og betalt for det. «Hun opplyste tidlig i de innledende samtalene med tiltalte at hun egentlig var 14 år», skriver retten i dommen.

I 2019 ble Vedal dømt i belgisk rett til å personlig betale en bot på 24.000 euro fordi nettstedet promoterte sexsalg. Nettstedet selv ble dømt til å betale en bot på 240.000 euro.

70-åringen som avtalte sexmøte med en tolvåring, møtte dette barnet i 2019, samme år som Vedal og nettstedet ble bøtelagt.

Info Syv menn, elleve barn I løpet av de tre siste årene er syv menn dømt for å ha hatt sex med eller utført seksuelt krenkende handlinger mot 11 mindreårige som de har møtt på nettsteder for sugardating. Disse møttes på det norskeide «sugardating»-nettstedet: 2022: Trønderen «Thomas» dømt i Høyesterett til fengsel i ett år og ti måneder år for seksuell omgang med en 15 år gammel jente og for å ha betalt for sex med tre andre jenter under 18 år.

2022: 70-åring dømt til fengsel i ett år for seksuell omgang med en 14 år gammel jente, for å ha skaffet seg tilgang til bilder av en 12 år gammel jente og 14-åringen, for å ha vist seksuelt krenkende atferd overfor de samme jentene, og for å ha betalt fem personer for sex.

2021: Trønder dømt til fengsel i 21 dager for seksuelt krenkende atferd mot en 13 år gammel jente.

2019: Oslomann dømt til fengsel i fem måneder for å ha hatt seksuell omgang med en 14 år gammel jente. Disse møttes på det danskeide «sugardating»-nettstedet: 2021: Nordlending dømt til fengsel i fem måneder for seksuell omgang med en 15 år gammel jente.

2020: Østfolding dømt til fengsel i fem måneder for seksuell omgang med en 15 år gammel jente og besittelse av seksualiserte bilder av mindreårige.

2019: Oslomann dømt til fengsel i fem måneder for seksuell omgang med en 15 år gammel jente. Vis mer

– Aktsomhetsansvar

Nettstedet som Vedal sier ble lagt ned i 2021 garanterer at de kjenner hver kvinne og mann som registrerer seg hos dem:

«Hver profil har blitt manuelt blitt godkjent av et team av administratorer», skriver de på engelsk.

I dommen mot mannen som forgrep seg på femten år gamle «Vera» som VG omtalte 3. desember, skrev retten at enhver burde kunne se at jenta var mindreårig:

«Retten har fått se profilbildet som (Vera) benyttet på nettsiden (...) hvor de opprettet kontakt. Retten mener bildet viser at hun fremstår som svært ung, noe som igjen skjerpet aktsomhetskravet til tiltalte.»

Dette får Jon Petter Rui, professor i strafferett til å reagere.

– Når du tilbyr en kontaktflate for sugardating, så vil kanskje enkelte si at du bør ha et aktsomhetsansvar for å ikke formidle seksuell kontakt mellom mindreårige og voksne, og tjene penger på det, sier han.

JURIDISK KREVENDE: – Hvis de ser et profilbilde av ei som åpenbart er et barn, så har nettstedet kunnskap om at her har vi en person på vår plattform som er mindreårig, sier Jon Petter Rui, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen.

Jusprofessoren har vurdert hvilket ansvar nettsiden og dets norske eier har ved å tilrettelegge kontakt mellom barn og voksne som ønsker å ha betalt for sex.

Hallikvirksomhet – å legge til rette for kjøp av sex – er ulovlig i Norge. Men uaktsom hallikvirksomhet straffes ​som hovedregel ikke, forklarer Rui.

For å kunne straffes må det kunne bevises at du vet hva du bidrar til. ​Et unntak gjelder for den som leier ut lokaler, og som klart burde forstå at lokalene skal brukes til prostitusjon.

Men en bestemmelse som regulerer utleie av lokaler, kan i dag ikke benyttes overfor en digital plattform.

– Skal nettstedet ha et ansvar, må det påvises at de har hatt kunnskap og innsikt om at det ble inngått avtaler om kjøp av seksuelle tjenester. ​Og selv om eier av plattformen skulle ha slik innsikt, er det ikke gitt at det rammes av hallikparagrafen. Høyesterett har lagt til grunn at utelukkende det å ta inn annonser som averterer prostitusjon, ikke er straffbart, det kreves noe mer, sier professor Rui.

– Nettstedet skriver selv at de kontrollerer alle profiler som lages hos dem manuelt, og at de også sjekker profilenes kontoer på sosiale medier. Er det et signal om at de har kunnskap og innsikt?

– ​Det kan da bli et spørsmål om medvirkningsansvar for seksuell omgang med barn under 16 år. Samt medvirkning til kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige, sier Rui og fortsetter:

– Jeg tenker at hvis de ser et profilbilde av ei som åpenbart er et barn, så har nettstedet kunnskap om at her har vi en person på vår plattform som er mindreårig. Men det skal i tillegg bevises at nettstedet har hatt innsikt i at de har medvirket til at den mindreårige hadde seksuell omgang med en voksen. Utfordringen er å bevise utover enhver rimelig tvil at nettstedet holdt det for overveiende sannsynlig at de medvirket til seksuell omgang med mindreårige, og eventuelt kjøp av sex fra mindreårige.

Sigurd Henrik Vedal er forelagt jusprofessorens utsagn.

Sugardating-gründeren svarer

I en e-post til VG skrev Sigurd Henrik Vedal følgende:

«Jeg har alltid gjort det jeg kan for å beskytte barn- og unge. (Nettstedet) var et prosjekt vi gjennomførte tilbake i tid og som ble avsluttet i 2021, da det viste seg at såkalt ’sugerdating’ tiltrakk seg feil type mennesker. Når det er sagt, har vi alltid hatt fokus på bruker-identifisering og brukeres oppførsel, blant annet gjennom avanserte systemer som plukker opp uønsket atferd og mindreårige. Det er imidlertid tilnærmet umulig for selskaper som (Nettstedet), Tinder, Facebook, Instagram, YouTube og andre å forsikre seg mot at profiler opprettes i strid med brukervilkårene.

Vi har over tid ’kastet ut’/avsluttet falske profiler, men hverken vi eller andre aktører kan garantere å avdekke alle. Oppsummert, så følger vi i dag – på våre plattformer – de ledende industristandarder (pålagt SMS verifisering, VPN-blokker, moderasjonssystem, brukermønster-algoritme, tips, 24/7 betalingsscreening, IP mv.)

Hva gjelder Vera og hennes historie, så er det noe som ikke skal skje og som motiverer meg ytterligere til å gjøre det jeg kan for å forhindre at slike episoder oppstår. Da (Nettstedet) var i drift, hadde vi jevnlig kontakt med politi og andre former for etterretning, som fikk den informasjonen de ønsket forutsatt at det formelle var i orden.

Ettersom (Nettstedet) er avsluttet, med den konsekvens at såkalt «sugerdating» er et avsluttet kapittel for vår del, har vi begrenset oppfatning av den senere tids utvikling i Høyesterett. Jeg registrerer imidlertid at Høyesterett synes å være mer opptatt av hva som rent faktisk skjer, fremfor hvilket navn man setter på det. Salg av seksuelle tjenester mot en eller annen form for vederlag er aldri ok.

Ber om at dere medtar teksten i sin helhet i artikkelen, slik at ingenting misforstås.»