Trusselvurdering: Politiet mener det er sannsynlig at gjengvold kan ende med døden i 2023

Interne gjengkonflikter vil kunne ende med død også i 2023, vurderer politiet. Samtidig ser de at såkalte 1% MC-klubber ser ut til å vokse.

Konfliktbildet i de kriminelle gjengene er blant de tingene politiet trekker frem når de vurderer trusselbildet for kriminalitet i den kommende tiden.

– En fellesnevner for gjengene er at de er med i trussel- og voldsbasert kriminalitet, ofte knyttet til narkotika, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Hun sier at aktivitet fra svenske aktører også er blitt mer synlig det siste året, blant annet gjennom voldsoppdrag. Politiet retter også oppmerksomheten mot 1 % MC-klubbene 1 % MC-klubbeneEn 1%-klubb er en klubb som regnes seg som lovløse og som kun forholder seg til egne lover og regler. Uttrykket oppstod etter at Motorcyclist Association skal ha uttalt at 99 % av motorsyklister er lovlydige, og at den siste prosenten dermed er består av lovløse., som de tror vil vokse fremover. Disse er en del av det politiet kaller «gjeng».

VG har tidligere skrevet om klubben Satudarah som anses som en slik MC-klubb, og som politiet knytter til flere voldshendelser:

– Trusselbildet knyttet til gjenger vil til enhver tid knyttes til spenningsnivået i gjengmiljøene, sier Kvigne.

Dette er hovedtrekkene

Formålet med å utarbeide en offentlig trusselvurdering er å bidra med innsikt og kunnskap om hvilke kriminalitetsutfordringer samfunnet står overfor, samt å sette både politiet og andre i stand til å iverksette tiltak for å bidra til et trygt samfunn med redusert kriminalitet, skriver politiet når de publiserer rapporten sin.

Dette er kriminaliteten de oppsummert trekker frem:

Kriminelle spesialister selger tjenester til kriminelle aktører.

Kriminelle aktører styrer virksomheten sin fra utlandet. Tyrkia, Marokko og De forente arabiske emirater er blant landene som trekkes frem som attraktive.

Konfliktbildet innen kriminelle gjenger.

Kriminelle nettverk benytter kryptovaluta til å begå investeringsbedrageri og hvitvaske utbytte fra kriminalitet.

Løsepengevirus mot privat og offentlig sektor.

Datatyveri fra private og offentlige virksomheter.

Arbeidslivskriminalitet i varetransportbransjen

Vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser.

