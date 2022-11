FOTAVTRYKK: Du kan fortsatt skimte fotavtrykket til den avdøde grunnleggeren av Apple, Steve Jobs.

Steve Jobs’ gamle sandaler solgt for over to millioner

Gjenbruk er tingen, men disse velbrukte Birkenstock-sandalene blir neppe å finne på noens føtter. De tilhørte nemlig Apple-gründer Steve Jobs.

Fotavtrykket hans står fortsatt i skoene, ifølge auksjonshuset Julien’s som nylig solgte dem for den nette sum av 218.750 dollar eller nesten 2,2 millioner kroner. Det skal være det meste som noen gang er blitt betalt for et par sandaler på en auksjon.

Det er med andre ord ikke disse du tar på deg når du skal ut og sjekke postkassen.

Man forventet at sandalene i semsket skinn skulle dra inn mellom 60.000 og 80.000 dollar (ca. 600.000–800.000 kroner), men budene denne helgen stoppet ikke før lenge etter det – på altså 218.750 dollar.

LANSERER IPHONE: Her presenterer Apple-sjef Steve Jobs iPhone under Macworld konferansen i San Francisco i januar 2007.

Auksjonshuset i California beskriver sandalene som «velbrukte» men fortsatt «intakte». De skal ha vært del av Steve Jobs’ vanlige klesstil på 1970- og 80 tallet og blitt reddet fra søpla av Mark Sheff, en tidligere medarbeider av Jobs.

– Steve Jobs forandret verden ikke bare med sine revolusjonerende oppfinnelser, men med sin forretningslederstil- og sandalbruk, sa Darren Julien, administrerende direktør og grunnlegger av Julien's Auctions, i en uttalelse til CNN mandag.

– Jobs brukte disse elskede Birkenstocks mens han skrev historie ved å lage Apple-datamaskinen, og de var teknologiikonets signatur, la han til.

Artikkelen sier ikke noe om hvem kjøperen er.

Steve Jobs fikk kreft i bukspyttkjertelen og døde i 2011, 56 år gammel.