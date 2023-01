STORFEIL: Åtte millioner skal vanligvis ikke havne på feil konto, men her gikk det ikke som Norsk Tipping ville at det skulle.

Ivar (39) hadde plutselig 8,2 mill. på konto: − Her e det no’ gæli

Ivar Kvam Overvik så frem til en fredelig romjul. Så dukket det opp mer enn åtte uønskede millioner i mobilbanken.

Det var rundt klokken fire tredje juledag at Overvik fikk melding fra kona:

«Du må gå inn på nettbanken».

Som sagt av kona, så gjort av mannen. Inne i nettbanken ser Overvik at det var noe rart med kontoen han setter av penger til diesel på.

– Det pleier vanligvis å være noen hundre kroner der, maks en tusenlapp. Nå var det mer enn åtte millioner, sier mannen fra Levanger i Trøndelag.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte den massive veksten i Overviks dieselpenger.

– Hjertepumpa slo godt da jeg så summen. Æ skjønt jo med én gang at her e det no’ gæli, sier 39-åringen til VG.

KRAFTIG VEKST: Til vanlig kommer det fem kroner inn på diesel-kontoen til Ivar Kvam Overvik hver gang han trekker bankkortet. Overføringen tredje juledag var en god del større, for å si det mildt.

– Virket helt usannsynlig

Men hvor kom pengene fra?

Overvik ringte banken for å spørre. Der var det ingen svar å få. Da fikk den ufrivillige millionæren og kona tid til å spekulere.

– Det virket helt usannsynlig at en privatperson ved en feil skulle ha overført så utrolig mye penger. Så vi tenkte at det her må jo være tipping eller spill eller noe.

Dagen etter kom det info i nettbanken som tydet på at Overvik hadde rett. Der sto det «lotto-gevinst».

– Så da ringte jeg Norsk Tipping, da. Men de mente at pengene ikke kunne komme fra dem.

Overvik syntes det virker rart, særlig fordi han fant ut på Norsk Tippings sider at en mann fra nabokommunen Frosta hadde vunnet nettopp 8,2 millioner kroner i Lotto.

Dagen etter kom også Norsk Tipping krypende til korset.

– Jo da, de sa at det var mannen på Frosta som skulle ha pengene. Jeg hadde visst overtatt hans gamle kontonummer da han byttet bank.

– Begynte å tenke på formuesskatt

For Overvik gjaldt det å få pengene vekk fra egen konto, før året var omme.

– Jeg begynte å tenke på formuesskatt. Den baseres vel på hvor mye penger man har på konto ved årsskiftet, gjør den ikke? Så jeg rakk å bli lite grann småstressa, altså.

Men det ble ingen skattesmell for Overvik. Rundt lunsjtider den 30. desember fikk han beskjed om at pengene var ute av konto – og kunne pustet lettet ut.

– Det er ganske ubehagelig å ha så mye penger på konto som du vet at du ikke kan bruke, forteller trønderen.

Fra Norsk Tipping fikk han en blomsterbukett og et takkebrev:

«Tusen takk for at du meldte fra om at vi hadde overført en stor Lottopremie til deg, selv om du ikke hadde spilt! Nå får vi ordnet opp med riktig vinner, og han ble veldig glad! Mvh Trond Laupstad, sikkerhetssjef i Norsk Tipping»

TAKK FOR ÆRLIGHETEN: Blomsterkransen Norsk Tipping sendte til Overvik etter at han varslet om feilen de hadde gjort.

Norsk Tipping: – Ble ringt utrolig mange ganger

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen til Norsk Tipping 1. nyttårsdag. De henviser til uttalelsene til sikkerhetssjef Trond Laupstad i Trønder-Avisa.

Der forklarer Laupstad:

– Vi har jo rutiner som gjør at vi alltid prøver å få kontakt med disse millionærene. I dette tilfellet ble det ringt utrolig mange ganger, men han svarte ikke. På et eller annet tidspunkt må jo premien overføres, og vi hadde jo ingen grunn til å tro at kontoopplysningene ikke stemte.

Sikkerhetssjefen sier til Trønder-Avisa at han er veldig glad for at pengene havnet hos en hederlig og ordentlig person som umiddelbart varslet fra.

– Vi er svært takknemlige for det, og har også sendt ham en blomst som takk.