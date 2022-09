AKTIVIST I NEW YORK: Penelope Lea (18) fra Oslo er nominert til Jenteprisen 2022 og ambassadør for Unicef Norge. Denne uken deltar hun på FNs generalforsamling i New York City.

Norske Penelope (18) møter klimatopper i New York

Denne uken skal klimaaktivist og Unicef-ambassadør Penelope Lea (18) være med å påvirke verdenstoppene under FNs generalforsamling i New York.

Blant høye skyskrapere, travle gater og gule taxier befinner den norske klimaaktivisten og Unicef-ambassadøren Penelope Lea seg.

I en uke skal 18-åringen bruke sin stemme for å påvirke klimatoppene sammen med andre unge fra hele verden.

– Vi er her for å legge press på politikere og beslutningstagere når de nå skal møtes under FNs generalforsamling, forteller Lea.

Innimellom et tettpakket program har den unge klimaaktivisten og Unicef-ambassadøren tid til å ta en prat med VG over en Facetime-samtale.

Og det er ikke tvil om at det er klima og barnerettigheter hun brenner for. I fjor utga Lea boken «I hverandres verden – 11 samtaler om klima, natur, aktivisme, politikk og menneskerettigheter» på Cappelen Damm forlag.

Deltager på FNs generalforsamling

Mandag 19. september starter FNs generalforsamling, og oslojenta Penelope Lea er en av dem som skal delta.

I tillegg er hun også med på andre ulike arrangementer og konferanser, som UNICEF Youth Mobilization Lab. Sistnevnte er et arrangement hvor 20 ungdommer fra hele verden er blitt invitert for å snakke om ulike tema – blant annet klima og naturkrise, utdanningssituasjonen i verden og barnerettighetskamp.

– Hva gleder du deg mest til?

– Å møte unge fra hele verden og prøve å dele erfaringer og skaffe en sterkere ungdomsbevegelse. Det er også spennende å se hva de unge klarer å skape av endring utenfor forhandlingsrommene, og hvilket press vi klarer å legge på beslutningstagerne.

LANDEMERKE: Penelope Lea utenfor FN-bygningen i New York.

I løpet av tiden hun er i New York skal hun både møte Unicefs toppsjef E.D. Russel, samt også klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Tor

Torsdag 22. september skal Penelope Lea, sammen med andre unge, snakke med Eide om forberedelser opp mot høstens store klimatoppmøte (COP27).

– Det viktigste på klimatoppmøte for ungdom globalt i dag blir klimafinansiering. Her må det skje et skifte, og det er noe jeg ønsker å snakke med Espen Barth Eide om før klimatoppmøtet, forteller hun.

18-åringen er spent på hvordan politikere og leder de nærmeste dagene skal samarbeide og legge press på hverandre for å finne løsninger.

– Verdens situasjon er forandret. Vi står ennå i virkningen av pandemi. Sikkerhetssituasjonen i verden er annerledes enn den var bare for et år siden. Vi står i en læringskrise, og i tillegg til dette forsterker klima og naturkrisen alle andre kriser og konflikter i verden i dag, sier hun.

– Sterkt behov for å bruke stemmen

Allerede som 8-åring startet lidenskapen for miljø og klima.

Da begynte Lea i miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon. Siden har hun vært i Barnas klimapanel, Unicef og Natur og Ungdom.

– Det skjedde ting i barndommen min og i livet som ga meg sterkt behov for å bruke stemmen min og bli hørt, forteller hun.

Å medvirke i klimakampen ble dermed et viktig arbeid for henne.

– Jeg ønsker å kjempe for livet jeg har lyst til å leve og da må jeg engasjere meg i klimakampen. For det er det som truer alt og alle jeg setter pris på.

SPENT: Penelope Lea (18) har tett timeplan uken i New York. INTERNASJONALT SAMARBEID: Penelope Lea (t.h.) sammen med Payathma Wickramanayake og Priyanka Lalla som også er tilknyttet Unicef. AMBASSADØRSAMLING: Norske Penelope Lea (18) sees lengst til høyre. Her sammen med de andre ungdommene i UNICEF Youth Mobilization Lab og ED i UNICEF International under samlingen i New York. AKTIV SKOLEELEV: Når hun ikke driver med aktivisme, går Unicef-ambassadør Penelope Lea på videregående.

Selv om 18-åringen er en klimaaktivist og Unicef-ambassadør mesteparten av tiden, er hun fremdeles en ungdom.

Til vanlig bor hun i Oslo, hvor hun går siste året på Oslo Katedralskole.

Å balansere et travelt liv som klimaaktivist og student har ikke vært like lett.

– Den balansen har jeg ikke klart å finne enda. Jeg har prøvd å finne den på nytt og på nytt, forteller Lea og ler.

Nå har valget falt på å ta siste året av videregående over to år. For å få tid til både skole, klima og solidaritetsarbeid.

ILDSJEL: Penelope Lea tar sisteåret på videregående over to år for å kunne vie mer av tiden til aktivisme.

Unicef ambassadører

Blant flere kjente navn som Sissel Kyrkjebø, Ole Gunnar Solskjær og Leo Ajkic er også Penelope Lea på listen over Unicef-ambassadører.

Hun ble som femtenåring spurt om å være en Unicef-ambassadør, noe som betyr mye for henne.

– Det betyr kjempemye å få lov til å sette fokus på barnerettigheter og klimakamp, noe som er så viktig.

Tidligere denne uken ble hun nominert til Jenteprisen 2022.

– Nå fikk jeg litt ekstra mot å ta med i sekken! skriver Lea om nominasjonen på sin Instagram-konto.

– Klimakamp er kvinnekamp. Likestillingskamp, skriver hun videre.

Tips til andre som ønsker å påvirke

Penelope Lea har benyttet seg av ulike plattformer for å påvirke.

– Det er så fint at det finnes så mange ulike måter å bruke stemmen sin på, og det er så fint for vi trenger alle de ulike måtene og erfaringene, sier hun.

Hun forteller at man kan påvirke blant annet gjennom å jobbe i organisasjoner, sosiale medier og gjennom kunst. Man må rett og slett finne den veien som føles mest riktig for en selv for å bruke engasjementet sitt, det blir også den veien som er mest riktig for hele bevegelsen, sier Lea.

– Så handler det å lese seg opp på den situasjonen vi står i slik at man får en større bevissthet over hva man selv kan gjøre i sitt eget liv, men også hvilke systematiske endringer vi trenger å legge press på politikerne og beslutningstagerne, avslutter Lea.

