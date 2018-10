STEMMER ULIKT: Nestledere i KrFU, Nikolai Berglund Skogan vil stemme i tråd med partileder Knut Arild Hareides råd til KrFs, i strid med KrFU-leder Martine Tønnessen, som mener ungdomspartiet må følge eget regjeringsvedtak. Foto: Helge Mikalsen

Full splittelse i KrFs ungdomsparti: Begge nestlederne vil felle Erna Solberg

Bare to uker etter at landsmøtet i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) ba moderpartiet gå inn i Erna Solbergs regjering, sier nesten halvparten av KrFUs landsmøtedelegater at de vil stemme for å felle Solberg.

Hele fem av KrFUs 12 delegater til landsmøtet vil stemme for å felle Solberg, slik at KrF kan gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det viser VGs oversikt over de 190 landsmøtedelegatene , som fortløpende oppdateres. I øyeblikket leder Hareides side med 27 mot 19 delegater etter at 59 delegater er kartlagt.

Blant de er ungdomspartiets to nestledere, Nikolai Berglund Skogan og Edel-Marie Haukland, som mener vedtaket kan tolkes på ulike måter.

Mener delegasjonen må stemme blått

Flere fylkesledere i KrFU reagerer på nestledernes standpunkt.

– Det er trist når vi har et vedtak som landsmøtet har bestemt, at man noen dager etter går ut og sier det ikke gjelder lenger, sider fylkesleder i Hordaland KrFU, David Pletten Aasgard.

Nestlederne mener vedtaket var et råd til moderpartiet, men at den politiske situasjonen har endret seg.

– Siden dette ble vedtatt har Hareide kommet med sitt råd til partiet, og det ble lagt opp til et ekstraordinært landsmøte, sier Berglund Skogan.

«KrFU mener KrF, slik situasjonen er nå, vil få best gjennomslag for dette i regjering sammen med Høyre, Venstre og Frp» slik lyder vedtaket fra KrFU.

Se hele vedtaket KrFU mener at KrF, som et kristendemokratisk parti, bør prioritere gjennomslag på følgende politikkområder: a. Omstille økonomien og offentlig sektor slik at vi får en mer bærekraftig ressursbruk og større insentiver til å skape nye fremtidsrettede arbeidsplasser. b. Prioritere fattigdomsbekjempelse i Norge og internasjonalt. c. Ta internasjonalt lederskap i klima-kampen og prioritere kutt i klimagassutslipp både hjemme og ute. d. Ha en human, rettferdig og internasjonalt ansvarlig asyl- og innvandringspolitikk. e. Ha en skole som tar elevenes liv på alvor, ved å ha en større satsning på psykisk helse og forebygge mobbing. f. Løfte menneskeverdet og jobbe mot sorteringssamfunnet. KrFU mener KrF, slik situasjonen er nå, vil få best gjennomslag for dette i regjering sammen med Høyre, Venstre og FrP

– Spørsmålet KrF skal ta stilling til i november er derfor et annet spørsmål enn det som lå på bordet på KrFUs landsmøte. Derfor mener jeg det skal være rom til å stemme etter egen overbevisning, sier Haukland.

Begge var aktive i debatten under ungdomspartiets landsmøte 22. september, der de advarte mot å gå inn i dagens regjering. På det samme møtet ble de to valgt som nestledere i KrFU.

KrFU-leder Martine Tønnessen mener selv at deres tolv delegater må stemme for en regjering med Høyre, Frp og Venstre.

– Jeg mener delegatene våre er forpliktet til å følge opp landsmøtevedtaket vårt, sier hun.

Tønnessen fikk likevel ikke med seg sentralstyret til å binde delegatene da de diskuterte dette forrige helg.

Ber nestlederne vurdere sin deltagelse

– Det skuffer meg stort, når det er folk jeg hadde tillit til, som jeg nå mener bryter med et stort flertall på KrFUs landsmøte, sier KrFU-lederen i Hordaland.

– Mener du det bør få noen konsekvenser for de to nestlederne?

– De bør revurdere hvor vidt de bør delta på det ekstraordinære landsmøtet som delegat fra KrFU om de ikke stemmer i tråd med ungdomspartiets ønske.

Han får støtte fra lederne i Agder og Rogaland KrFU, som ikke mener det er noen endringer i situasjonen for KrF siden ungdomspartiet gjorde sitt vedtak.

– Hareide har alltid vært tydelig på hvilke alternativer som finnes, sier fylkesleder Jonas Andersen Sayed i Rogaland.

– Det har vært tradisjon at du stemmer etter KrFs program og politikk, derfor er det også helt naturlig i denne saken, sier fylkesleder i Agder, Hadle Rasmus Bjuland.

Denne tolkningen er ikke nestlederne enig i, og de har ingen planer om å trekke seg.

– Nei, jeg trekker meg ikke fra delegasjonen. Det har aldri vært noen praksis å binde delegasjonen til KrFU. Jeg har deltatt på flere landsmøter der delegasjonen har stemt ulikt, sier han.

– For meg er det viktig å presisere at dette ikke er en omkamp, sier Haukland.

Hun mener det er snakk om et samvittighetsspørsmål.

– Jeg har gått hele valgkampen og lovet at KrF ikke skal i regjering med Frp, og det er min ærlige overbevisning at vi bør gå til venstresiden og at vedtaket til KrFU ikke er bindende.

Må vurdere tilliten etter landsmøtet

– Dersom noen i delegasjonen ikke stemmer i tråd med KrFUs vedtak, mener du at ungdomspartiet burde revurdere deres tillit?

– Blir det løftet et krav om et ekstraordinært landsmøte i ungdomspartiet, så mener jeg det må vurderes, sier Hordaland-lederen.

– Jeg håper de ombestemmer seg, sier lederen i Agder.

Også han er åpen for en debatt etter landsmøtet, men vil ikke spekulere i hvilke konsekvenser han mener det burde få.