Hun drepte Kim Eirik (6): - Jeg vil be om unnskyldning

Nabogutten Kim Eirik (6) er funnet brutalt drept. I et hus like ved skal en mann snart få en ulmende mistanke mot sin egen søster. Motivet er fortsatt et mysterium 18 år etter - nå forteller den drapsdømte kvinnen og hennes bror om hvordan de husker junidagen på Smøla.

Dette er del 2 av serien Da døden kom til bygda. Les del 1 her.