RIKSMEGLINGSMANN: Nils Terje Dalseide ble oppnevnt som riksmegler i 2013. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Riksmegler Nils Terje Dalseide er død

Publisert: 10.06.18 17:32

Riksmegler Nils Terje Dalseide er død, 65 år gammel, melder NTB.

Dalseide som opprinnelig kommer fra Ål i Hallingdal har vært megler hos Riksmekleren fra 2004 og ble oppnevnt som riksmegler selv i 2013.

65-åringen var ellers sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett og bodde på Elverum.

– Dalseide har vært høyt respektert av partene i arbeidslivet, og har som riksmegler gjort en stor og viktig samfunnsinnsats. Dalseide vil bli dypt savnet av meglerne og de ansatte ved riksmeglerens kontor, forteller riksmeglerens faste stedfortreder Kine Steinsvik til NTB.

– Klokskap

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) deler Steinviks respekt for den avdøde Riksmekleren.

– Det er med sorg vi har mottatt budskapet om riksmegler Nils Terje Dalseide altfor tidlige bortgang. Nils har gjennom sin klokskap, og evne til å skape tillit mellom partene i arbeidslivet, bidratt til å lose en rekke vanskelige oppgjør i havn på en god måte, sier hun i en e-post til NTB.

– Nils Dalseide har hatt en viktig rolle i norsk arbeidsliv, og bidratt blant annet med en enestående evne til å løse vanskelige situasjoner og et stort engasjement for å utvikle riksmeglerens rolle, sier hun videre.

– Jeg er takknemlig for Nils Dalseides store innsats. Våre varmeste tanker går til hans familie, sier statsråden.

Dalseide ble født i Ål i Hallingdal i 1952, men var bosatt i Elverum. Han har jobbet som sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett siden 1992.

– Jeg føler meg privilegert og takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra til samfunnet som dommer og som megler. Jeg er en skikkelig kløne med alle praktiske ting, så dette er kanskje et område hvor jeg kan gjøre en forskjell., sa han til Dagsavisen året etter at han ble utnevnt.

