TIL NY HØRING : Finansminister Siv Jensen under Stortingets spørretime onsdag.

Morgenoppdatering 1.03.18

Publisert: 01.03.18 05:31

NYHETER 2018-03-01T04:31:00Z

God morgen - her er de viktigste sakene fra natten!

* Ny høring i SSB-saken: Rabalderet rundt SSB-saken er ikke over for finansminister og Frp-leder Siv Jensen . Torsdag morgen må hun nemlig til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og forklare seg om saken – igjen. Høringen skal handle om kluss som ble oppdaget på møtedokumenter .

* Voldshendelse i Oslo: Politiet i Oslo søkte i natt etter tre gjerningspersoner som skal ha påført en mann et kutt over øyet på Aker Brygge natt til torsdag. Den fornærmede har forklart at gjerningspersonene er ukjente for ham. Politiet har sikret video av hendelsen.

* Frigir dokumenter: En mentalt forstyrret tenåring på New Zealand forsøkte å drepe dronning Elizabeth i 1981 . Drapsforsøket ble dekket over, men i hemmeligstemplede dokumenter som ble frigitt torsdag, er historien omtalt.

* Roser Norge og Rihanna: Da utviklingsminister Nikolai Astrup (H) besøkte USAs hovedstad onsdag, vanket skryt fra sjefen for Globalt partnerskap for utdanning (GPE). Dermed er han i selskap med selveste Rihanna. – Norges innsats har vært veldig viktig for oss i GPE, sa GPE-direktør Alice Albright.

